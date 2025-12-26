به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین اختتامیه هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» شامگاه پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور محمدباقر اعلمی (رئیس سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران)، محمد خراسانی‌زاده (معاون امور هنری این سازمان)، رضا مردانی (مدیرکل هنرهای نمایشی)، علیرضا نادعلی (سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران) و امین اشرفی (دبیر جشنواره) در پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

محسن قصابیان، نادر برهانی‌مرند، شکرخدا گودرزی، فرهاد شریفی، اسماعیل خلج، کاظم هژیرآزاد، محمدمهدی خاتمی، علیرضا گیلوری، رضا بابک، مهرداد کوروش‌نیا، اردشیر صالح‌پور، عزت‌الله رمضانی‌فر، محمد ساربان، توحید معصومی، ایرج راد، سامان خلیلیان، عباس جهانگیریان، آناهیتا غنی‌زاده، قاسم زارع، حسین مسافرآستانه، مریم معترف، شهرام لاسمی، محرم زینال‌زاده و جمعی دیگر از هنرمندان حضور داشتند.

مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، تلاوت آیاتی از قرآن کریم و اجرای فرزاد حسنی آغاز شد. در ادامه، پیام ویدئویی علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برای حاضران پخش شد.

زاکانی در این پیامی ویدئویی ضمن تبریک ایام ماه رجب گفت: «امسال دو رویداد مهم هنری برگزار شد؛ نخست جشنواره فیلم شهر که پس از سه سال با گستره‌ای وسیع برگزار شد و دیگری جشنواره‌ای که پس از هشت سال با ابعادی مطلوب شکل گرفت. این رویدادها نشان می‌دهد که در مسیر دستیابی به دستاوردهای هنری، به‌ویژه برای شهر تهران، گام‌های مؤثری برداشته شده است.»

او با تأکید بر نقش هنر در بازنمایی هویت تهران افزود: «تهران با پیشینه کهن خود و به‌عنوان پایتخت نظام اسلامی، می‌تواند از مسیر هنر جلوه‌های تازه‌ای از هویت خود را به نمایش بگذارد. خوشحالم که این رویدادها با همراهی هنرمندان باسابقه در بخش‌های مدیریت، داوری و اجرا برگزار شد و از همه هنرمندان و هنردوستان قدردانی می‌کنم.»

شهردار تهران در پایان با تشکر از هنرمندان، داوران، عوامل اجرایی و تماشاگران، بر اهمیت تداوم این مسیر هنری تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، با اشاره به ریشه‌های مردمی تئاتر گفت: «تئاتر در ایران هنری برخاسته از متن زندگی مردم است و اگر این پیوند عمیق میان صحنه و جامعه وجود نداشت، هیچ جشنواره‌ای نمی‌توانست چراغ این هنر را روشن نگه دارد.»

او با مرور همراهی هنرمندان تئاتر با مردم در مقاطع تاریخی مختلف، از انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس، افزود: «هنرمندان تئاتر همواره در کنار مردم ایستاده‌اند؛ نه جلوتر و نه عقب‌تر، بلکه همراه با آنان.»

اعلمی حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این دوره را نشانه پویایی تئاتر دانست و تصریح کرد: «تنوع آثار و گستره اجراها در نقاط مختلف شهر نشان داد که تئاتر تهران محدود به چند سالن یا چند نام خاص نیست. آنچه برای ما اهمیت داشت، حضور فعال مخاطبان و شکل‌گیری گفت‌وگوی مستقیم میان هنرمندان و شهروندان بود.»

رئیس سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران همچنین از رویکرد عدالت فرهنگی سخن گفت و اجرای رایگان نمایش‌ها در مناطق مختلف شهر را فرصتی برای نخستین مواجهه خانواده‌ها با تئاتر عنوان کرد.

امین اشرفی، دبیر هفتمین جشنواره تئاتر شهر، دیگر سخنران این مراسم، جشنواره را «پاتوقی برای همدلی، خلاقیت و گفت‌وگوی زنده با شهر» توصیف کرد و گفت: «حضور پرشور مخاطبان نشان داد نبض تئاتر در قلب این کلان‌شهر زنده است.»

او با ارائه آماری از این دوره افزود: «بیش از ۱۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و بیش از ۲۰۰ اجرا در نقاط مختلف شهر روی صحنه رفت که میزبان بیش از شش هزار مخاطب بود.»

اشرفی با قدردانی از رسانه‌ها تأکید کرد: «خبرنگاران و منتقدان دغدغه‌مند، صدای تئاتر را به گوش شهر رساندند و همراه این جشنواره بودند.»

در بخش دیگری از مراسم، با حضور مسئولان، با یاد شهدای جنگ دوازده‌روزه از کیان قاسمیان، فرزند خردسال خانواده شهید قاسمیان و رسولی، تقدیر به عمل آمد.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در این بخش گفت: «توجه به کودکان و نوجوانان در این دوره از جشنواره بسیار ارزشمند است. همه تلاش‌های ما برای آینده‌ای بهتر و به امید نسل‌های آینده انجام می‌شود.»

اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف:

اسامی برگزیدگان این رویداد هنری به شرح زیر اعلام شد:

بخش مسابقه تئاتر نوجوان

• لوح تقدیر ویژه هیأت داوران بخش نوجوان هفتمین جشنواره تئاتر شهر، به پاس سال‌ها تلاش در جهت ترویج نمایش‌های پداگوژیک برای کودکان و نوجوانان، به رحمت امینی برای نمایش «پدر و پسر» اهدا شد.

برگزیدگان:

• رتبه سوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به عبدالرضا یعقوبی برای نمایش «شازده کوچولو» اهدا شد.

• رتبه دوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نمایش «زندگی بسیار کوتاه است» به کارگردانی مجتبی گوهرخای اهدا شد.

• رتبه اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نمایش «هچل» به کارگردانی امیر افسر شیبانی اهدا شد.

بخش نمایشنامه‌نویسی

برگزیدگان:

• نفر سوم (مشترک):

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به فرانک کریمی برای نمایشنامه «بی‌مدار» و محمد طلوعی برای نمایشنامه «پری‌داری میرزا احمدخان گروسی در تهران» اهدا شد.

• نفر دوم:

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نگار سرلک برای نمایشنامه «رها، در خیابان‌های این حوالی» اهدا شد.

• نفر اول:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نگین ضیایی برای نمایشنامه «خطرنج» اهدا شد.

تقدیر ویژه خبرنگاران

لوح تقدیر جشنواره به فریبرز دارایی از خبرگزاری مهر، نرگس کیانی از خبرگزاری خبرآنلاین و تبسم کشاورز از خبرگزاری برنا اهدا شد.

جوایز بخش دیگرگونه‌های اجرایی

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به گروه نمایش «حکم پهلوانی» به کارگردانی فاطمه غیبی، به دلیل پژوهش مناسب در معرفی یک قهرمان زن، اهدا شد.

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به علیرضا امین مظفری برای طراحی و ایده‌پردازی نمایش «جنگ نام دیگر تو بود» اهدا شد.

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به گروه نمایش «هتل» به کارگردانی مرجان آقانوری، به دلیل انتخاب مناسب مکان اجرا و کنش‌گری فعال در فضا، اهدا شد.

• لوح تقدیر ویژه هیأت داوران و جایزه نقدی، به دلیل ترویج نمایش سنتی خیمه‌شب‌بازی، به گروه نمایش «جشن شب یلدا» به کارگردانی علی جباری اهدا شد.

موسیقی تئاتر خیابانی

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به علی خاتمی برای آهنگسازی نمایش «وانت پر دردسر» اهدا شد.

طراحی فضا (تئاتر خیابانی)

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به شاهین سلطانی برای طراحی فضای نمایش «ققنوس» اهدا شد.

طراحی نور (تئاتر صحنه‌ای)

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به رضا خضرایی برای طراحی نور نمایش «کشتارگاه» اهدا شد.

طراحی صحنه و لباس – بخش کودک

برگزیدگان:

• دیپلم افتخار و جایزه نقدی به ریحون شکری برای طراحی لباس نمایش «جادوی روز تولد» اهدا شد.

• دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مریم کرمی برای طراحی لباس نمایش «مترسک» اهدا شد.

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به حسین قاسمی‌هنر و زهرا ناظری برای طراحی صحنه نمایش «اوکاپی» اهدا شد.

طراحی لباس – تئاتر صحنه‌ای

• دیپلم افتخار و جایزه نقدی به پرتو مهر برای طراحی لباس نمایش «رینگ» اهدا شد.

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نوید فرح‌مرزی برای طراحی لباس نمایش «کشتارگاه» اهدا شد.

طراحی صحنه – تئاتر صحنه‌ای

• دیپلم افتخار و جایزه نقدی به علی هیهاوند و محمدمهدی گلستانی برای طراحی صحنه نمایش «کشتارگاه» اهدا شد.

• دیپلم افتخار و جایزه نقدی به احمد صمیمی و فراز غلامی برای طراحی صحنه نمایش «به علت ضیق مکان» اهدا شد.

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به پرتو مهر برای طراحی صحنه نمایش «رینگ» اهدا شد.

جایزه ویژه جشنواره «تهران، شهر ایستاده»

• رتبه سوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مهدی موسی‌خانی برای نمایش «مانتیکور» اهدا شد.

• رتبه دوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به آدینه رحیم‌نژاد برای نمایش «ایراندخت» اهدا شد.

• رتبه اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به سیروس همتی برای نمایش «وی‌لا» اهدا شد.

همچنین در بخش جایزه ویژه جشنواره «تهران، شهر ایستاده»، از علی اصغری برای کارگردانی نمایش «کمدی بدنام» تقدیر شد.

بازیگری

تقدیر بازیگران کودک و نوجوان

لوح تقدیر و جایزه نقدی به ضحا رجایی‌فر برای نمایش «آرزوی بزرگ»، ملودی حمدگذار برای نمایش «مترسک»، پاشا کشاورز و هلیا نصرالهی برای نمایش «بچه نهنگ» اهدا شد.

بازیگری مرد

• تندیس جشنواره به مهدی داوودی برای نمایش «وانت پر دردسر» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به رسول احمدی برای نمایش «ققنوس» اهدا شد.

بازیگری زن

• تندیس جشنواره به غزل حاجی برای نمایش «زیرانداز» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به مرضیه یکتایی برای نمایش «ققنوس» اهدا شد.

بازیگری مرد (کودک)

• تندیس جشنواره به مصطفی ایزدی برای نمایش «جادوی روز تولد» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به آرین ناصری‌مهر برای نمایش «اوکاپی» اهدا شد.

بازیگری زن (کودک)

• تندیس جشنواره به ملیحه مقیمی اسفندآبادی برای نمایش «آهای کوزه کجا کجا؟» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به فرشته صفری برای نمایش «مترسک» اهدا شد.

بازیگری مرد (صحنه‌ای)

• تندیس جشنواره به آروین شاه‌حسینی برای نمایش «کلوزآپ» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به حامد احمدجو برای نمایش «ما بچه نداریم»، مهرداد ضیایی برای نمایش «چند سال پیش» و مازیار مهرگان برای نمایش «کمدی بدنام» اهدا شد.

بازیگری زن (صحنه‌ای)

• تندیس جشنواره به فائزه یوسفی برای نمایش «گرامر» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به پانیذ برزعلی برای نمایش «سوگ» و نوشین مینایی‌فرد برای نمایش «چند سال پیش» اهدا شد.

نمایشنامه‌نویسی

بخش کودک

• تندیس جشنواره به امین‌رضا ملک‌محمودی و زهرا ناظری برای نمایشنامه «اوکاپی» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به زیبا برجی فلاح برای نمایشنامه «بچه نهنگ» اهدا شد.

بخش صحنه‌ای

• تندیس جشنواره به پیام لاریان برای نمایشنامه «تاریخ مردم کوچه و بازار» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به کهبد تاراج برای نمایشنامه «چند سال پیش» و حسین برفی‌نژاد برای نمایشنامه «گرامر» اهدا شد.

کارگردانی

تئاتر خیابانی

• تندیس جشنواره به حسین نادری برای نمایش «ققنوس» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به آرزو علیپور برای نمایش «تهران؛ لبخند زیر دود» اهدا شد.

تئاتر کودک

• تندیس جشنواره به زهرا ناظری برای نمایش «اوکاپی» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به مجید بذرپاچ برای نمایش «مترسک» اهدا شد.

تئاتر صحنه‌ای

• تندیس جشنواره به کاوه مهدوی برای نمایش «کشتارگاه» اهدا شد.

• دیپلم افتخار به پانیذ برزعلی برای نمایش «سوگ» و احمد صمیمی و فراز غلامی برای نمایش «به علت ضیق مکان» اهدا شد.

دستاورد فنی و هنری – بخش کودک

• دیپلم افتخار به حسین تبریزی به پاس سالیان تلاش در طراحی و اجرای گریم نمایش‌های کودک و نوجوان اهدا شد.

• تندیس جشنواره به بهناز مهدیخواه به پاس سالیان تلاش در طراحی و ساخت عروسک و اجرای خلاقانه نمایش‌های عروسکی اهدا شد

