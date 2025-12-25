خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر یادبود ملکه سیریکیت را امضا کرد

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر یادبود ملکه سیریکیت را امضا کرد
کد خبر : 1732853
لینک کوتاه کپی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران با حضور در کاخ پادشاهی تایلند، دفتر یادبود درگذشت ملکه سیریکیت را امضا کرد.

به گزارش ایلنا، با توجه به جایگاه ملکه مادر در کشور تایلند و اعلام یکسال عزای عمومی در این کشور و به‌منظور ابراز همدردی و ادای احترام رسمی به ملت پادشاهی تایلند، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران با حضور در کاخ پادشاهی تایلند، دفتر یادبود درگذشت ملکه سیریکیت را امضا کرد.

در این آیین رسمی، ایمانی‌پور ضمن ادای احترام به مقام این بانوی برجسته، مراتب تسلیت دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را به خاندان سلطنتی، دولت و مردم تایلند ابلاغ کرد.

وی در پیام خود، با اشاره به نقش تاریخی و ماندگار ملکه سیریکیت در تقویت هویت ملی، پاسداشت فرهنگ و هنرهای سنتی، حمایت از اقشار مختلف جامعه و گسترش همبستگی اجتماعی، تأکید کرد که نام و یاد ایشان در حافظه تاریخی ملت تایلند همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با اشاره به روابط دوستانه و دیرپای ایران و تایلند، این مناسبت را فرصتی برای تأکید دوباره بر احترام متقابل فرهنگی و انسانی میان دو ملت دانست.

ایمانی‌پور خاطرنشان کرد که ارزش‌های مشترک اخلاقی و فرهنگی، بستر مناسبی برای تعمیق همکاری‌ها و تعاملات فرهنگی فراهم آورده است.

این اقدام که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های تایلند داشته است، نمادی از همدلی جمهوری اسلامی ایران با ملت تایلند در سوگ یکی از چهره‌های اثرگذار تاریخ معاصر این کشور بوده و بر تداوم روابط مبتنی بر احترام، گفت‌وگو و همکاری فرهنگی میان دو کشور تأکید دارد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا