رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر یادبود ملکه سیریکیت را امضا کرد
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران با حضور در کاخ پادشاهی تایلند، دفتر یادبود درگذشت ملکه سیریکیت را امضا کرد.
به گزارش ایلنا، با توجه به جایگاه ملکه مادر در کشور تایلند و اعلام یکسال عزای عمومی در این کشور و بهمنظور ابراز همدردی و ادای احترام رسمی به ملت پادشاهی تایلند، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران با حضور در کاخ پادشاهی تایلند، دفتر یادبود درگذشت ملکه سیریکیت را امضا کرد.
در این آیین رسمی، ایمانیپور ضمن ادای احترام به مقام این بانوی برجسته، مراتب تسلیت دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را به خاندان سلطنتی، دولت و مردم تایلند ابلاغ کرد.
وی در پیام خود، با اشاره به نقش تاریخی و ماندگار ملکه سیریکیت در تقویت هویت ملی، پاسداشت فرهنگ و هنرهای سنتی، حمایت از اقشار مختلف جامعه و گسترش همبستگی اجتماعی، تأکید کرد که نام و یاد ایشان در حافظه تاریخی ملت تایلند همواره زنده و الهامبخش خواهد ماند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با اشاره به روابط دوستانه و دیرپای ایران و تایلند، این مناسبت را فرصتی برای تأکید دوباره بر احترام متقابل فرهنگی و انسانی میان دو ملت دانست.
ایمانیپور خاطرنشان کرد که ارزشهای مشترک اخلاقی و فرهنگی، بستر مناسبی برای تعمیق همکاریها و تعاملات فرهنگی فراهم آورده است.
این اقدام که بازتاب گستردهای در رسانههای تایلند داشته است، نمادی از همدلی جمهوری اسلامی ایران با ملت تایلند در سوگ یکی از چهرههای اثرگذار تاریخ معاصر این کشور بوده و بر تداوم روابط مبتنی بر احترام، گفتوگو و همکاری فرهنگی میان دو کشور تأکید دارد.