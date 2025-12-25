برگزاری رپرتوار نمایشنامهخوانی آثار کلاسیک جهان در دیماه
گروه هنر قلمرو با همکاری نوفللوشاتو، رپرتوار نمایشنامهخوانی آثار شاخص ادبیات نمایشی ایران و جهان را در دیماه برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، رپرتوارنمایشنامهخوانی گروه هنر قلمرو، طی دیماه سال جاری برگزار میشود.
این رویداد فرهنگی شامل خوانش مجموعهای از آثار شاخص ادبیات نمایشی ایران و جهان است و با حضور جمعی از هنرمندان و هنرجویان تئاتر در روزها و ساعات اعلامشده اجرا خواهد شد.
در این رپرتوار، نمایشنامهخوانی «هفتخان رستم» به نویسندگی پری صابری با حضور بردیا آریانفر، شهرزاد عسگری، نازنین کوهستانی، کیمیا فتاحی، یاسر قویدل، محمدحسین صفایی، محمدحسین نوائی، سوگند دادار، یگانه نوری، فاطمه یوسفی، کیمیا مرادی، هلیا محبی، نرگس محمدی، افروز نصر، عسل مواظب، حدیثه حیدری و شقایق مقدم روز شنبه ۲۷ دیماه ساعت ۱۸ برگزار میشود.
نمایشنامهخوانی «پیکنیک» نوشته ویلیام اینگ با بازی نرگس عیدی، میلاد میربستانی، ارمغان سروی، نسترن زینلی، مجتبی کریمیپور، ملیکا طالبیان، سعاد نظری، امیرحسین طرلان، امیرمحمد غفاری، پوران کوچکی، زهرا نادری و ریحانه شریف روز شنبه ۲۰ دیماه ساعت ۱۸ اجرا خواهد شد.
نمایشنامهخوانی «رمولوس کبیر» اثر فردریش دورنمات با حضور زینب مقیمی، یگانه بهرامی، محیا مستانی، ریحانه تیموری، زهرا نیکچه، سنا سلامزاده، فاطمه محسنی، محمدحسین نوائی، علیرضا نیکویی، محسن بالسینی، حامد گرائلی، مسعود قلبی، علیرضا علیزاده، علی اسدی و علی ظفرمند روز شنبه ۲۰ دیماه ساعت ۱۹:۳۰ برگزار میشود.
نمایشنامهخوانی «مرگ» نوشته وودی آلن با بازی رضا طهماسبی، تهمینه تینافر، دینا غضنفریان، هلیا قاسمی، آرتمیس محجوبزردست، غزاله رمضانی، نگار بینقی، سمانه غبیشی، نگار بیات، محمدعلی نوذری، سید پویا سیدرنجی، داوود شفیعی، محمدمهدی ریختهگرزاده و نیکی متولی روز جمعه ۱۹ دیماه ساعت ۱۶ اجرا میشود.
نمایشنامهخوانی «خانه برناردا آلبا» نوشته فدریکو گارسیا لورکا با حضور الهه رضی، عرفانه گلچینمهر، پردیس خراسانی، مریم محالی، سحر اردشیرپور، شهرزاد ناصری، هستی افضلی، نسترن داوودی، لیلا نعمتالهی، آنیتا رضایی، نسا امینی و نازنینزهرا خراسانی روز شنبه ۱۳ دیماه ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.
نمایشنامهخوانی «کورها» اثر موریس مترلینگ با بازی آوید ذوالمجد، مانا راد، رسول اطیابی، اردلان ادوایی، نگار زارعی، الهام مقربان، ارمغان توکلیفر، فاطمه دبیری، رضا ناظریان، جابر عسگری و محمدجواد خانمحمدی روز شنبه ۱۳ دیماه ساعت ۱۹:۳۰ اجرا میشود.
نمایشنامهخوانی «دایره گچی قفقازی» نوشته برتولت برشت با حضور رحیم فاضلی، یاسمن جرجانی، محمد جعفری، فاطمه آقاجانی، فرشته جمالپور، آرتمیس صادقی، سهیلا حبیبی، نرگس ابوحمزه، آرمینا انوری، سحر کیلانی، ساره اصغری، حسین قمی، فرشاد اسدی، سروش جوان، مهدی سیدی، کاوه تقوی و پرنیان نوری روز جمعه ۲۶ دیماه ساعت ۱۶ برگزار میشود.
نمایشنامهخوانی «یرما» نوشته فدریکو گارسیا لورکا با بازی الهام رضایی، هومان سالکی، امید مهدیفر، سیما سهرابی، مینا جلالی، الهه درخشانیفر، نرگس برآتی، المیرا سلمانیان، زینب رازدشت، هستی برومند، مژده جبارینیک، سوگل قشقایی، سجاد حاجحسینی و مهران گراوند روز ۲۷ دیماه ساعت ۱۹:۳۰ اجرا خواهد شد.
نمایشنامهخوانی «ملاقات بانوی سالخورده» اثر فردریش دورنمات با حضور سهیل سمیاری، نازی انتظاریون، طه نیکزاد، نازنین نوری، رامینا رضایی، محمدرضا پیراکوه، لیلی صادقی، ملیکا پناهی، نازنین دلشاد، زهرا اورش، مریم خواجهبیگ، زهرا طاهریان، مهدیه ایزدی، ناصر تقوی و امیرحسین احمدپور روز شنبه ۶ دیماه ساعت ۱۹:۳۰ برگزار میشود.
گروه کارگردانی این رپرتوار را سهیل سمیاری، محمدرضا پیراکوه و کیمیا فتاحی بر عهده دارند. برنامهریزی اجراها توسط لیلی صادقی و نسترن زینلی انجام شده و روابط عمومی این رویداد را محسن بیده عهدهدار است. رضا اسبقی طراح پوستر این مجموعه است و الهام شاهمرس و شادی سنائیان بهعنوان عکاسان با پروژه همکاری دارند. آرمان صادقی مشاور رسانه و ملیکا پناهی و محمدحسین نوائی مسئول امور هماهنگی این رپرتوار هستند.
رپرتوار نمایشنامهخوانی گروه هنر قلمرو با همکاری نوفللوشاتو، فرصتی برای بازخوانی آثار ماندگار ادبیات نمایشی و ایجاد تعامل مستقیم مخاطبان با متن و ساختار درام فراهم میکند.
گفتنی است علاقهمندان میتوانند بلیت را از طریق سامانه تیوال تهیه کنند.