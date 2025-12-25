خبرگزاری کار ایران
آغاز فصل جدید کاری وحید تاج با انتشار یک قطعه+صوت

وحید تاج؛ خواننده موسیقی ایرانی فصل جدید کار خود را با انتشار قطعه چهره پاییز و تقدیم آن به یک انجمن مدرسه ساز آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، وحید تاج؛ خواننده موسیقی ایرانی فصل جدید کار خود را با انتشار قطعه چهره پاییز و تقدیم آن به یک انجمن مدرسه ساز آغاز کرد. 

این قطعه با آهنگسازی ایوب صادقی و شعری از محمدرضا یار توسط بهنام ابوالقاسم در فضای موسیقی ارکسترال ایرانی در مایه اصفهان ساخته و تنظیم شده است. 

 

 

وحید تاج در متن کوتاهی درباره این اثر توضیحی ارائه کرده است. در این متن آمده است: 

«اخیراً با انجمنی از نازنینان و تلاشگران هم‌سرزمین آشنا شدم به نام «انجمن حامی». 

این عزیزان، با ساخت مدرسه و کتابخانه و با حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، به صورتی کاملاً مستقل و با مشارکت دوستانی از جنس شما، مانع از ترک تحصیل فرزندان ایران می‌شوند. 

این اثر را به این انجمن شریف تقدیم می‌کنم. »

