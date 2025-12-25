آغاز فصل جدید کاری وحید تاج با انتشار یک قطعه+صوت
به گزارش ایلنا، وحید تاج؛ خواننده موسیقی ایرانی فصل جدید کار خود را با انتشار قطعه چهره پاییز و تقدیم آن به یک انجمن مدرسه ساز آغاز کرد.
این قطعه با آهنگسازی ایوب صادقی و شعری از محمدرضا یار توسط بهنام ابوالقاسم در فضای موسیقی ارکسترال ایرانی در مایه اصفهان ساخته و تنظیم شده است.
وحید تاج در متن کوتاهی درباره این اثر توضیحی ارائه کرده است. در این متن آمده است:
«اخیراً با انجمنی از نازنینان و تلاشگران همسرزمین آشنا شدم به نام «انجمن حامی».
این عزیزان، با ساخت مدرسه و کتابخانه و با حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، به صورتی کاملاً مستقل و با مشارکت دوستانی از جنس شما، مانع از ترک تحصیل فرزندان ایران میشوند.
این اثر را به این انجمن شریف تقدیم میکنم. »