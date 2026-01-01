حلقه مفرغ، الگوهایی برای ناخودآگاه انسان
کتاب حلقه مفرغ نوشته رونالد دیوید لینگ و با ترجمه یوسف نجفی جابلو از جهات بسیاری قابل توجه است. نکته اول شباهت عجیب نام نویسنده با دیوید لینچ، کارگردان، نقاش و عکاس آمریکایی است. عکس روی جلد نیز شباهت غریبی به دیوید لینچ فقید دارد.
این کتاب که توسط نشر طاق منتشر شده است، یک نمایشنامه روانکاوی است؛ اما زمانی که آنرا میخوانید با اشعاری مواجه میشوید که هیچ ارتباطی به نمایشنامه ندارند. کتاب در قطع جیبی چاپ شده و ۱۲۳ صفحه است. تیراژ آن نیز ۱۵۰ نسخه است. این کتاب مونولوگی است روانشناسی و شعرگونه در بیان پیچیدگیها و تناقضهای ذهن و درون آدمی و بروز و تأثیرشان بر رفتارها و روابط انسان.
در ابتدای کتاب نوشته شده است؛ حلقه مفرغ مناظراتی خطیر در پرتگاه سوتفاهم و صیانت از نفس.
در این کتاب، رونالد دیوید لینگ روانپزشک و متفکر ساختارشکن بریتانیایی، خواننده را به سفری میبرد به درون ذهن انسان؛ اما نه با اصلاحات پیچیده و نمودارهای بالینی، بلکه با زبانی ساده، موجز، و شبیه شعر یا نمایشنامه. «حلقه مفرغ» مجموعهای است از گفتگوها، موقعیتها و افکاری که آدمها هرروز در آنها گیر میافتند؛ حلقههایی از جنس سوتفاهم، توقع، ترس، عشق سلطه، شرم و تکرار. نه راه گریزی است و نه قهرمانی که نجات دهد؛ فقط خود ما هستیم و تلههایی که برای هم میسازیم. کتابی کمحجم، اما عمیق و تکاندهند؛ نه فقط برای روانپزشکان یا فلاسفه، که برای هرکسی که روزی با دیگری سخت گفته و به بنبست رسیده است.