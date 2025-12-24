به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «عملیات مریخ» به کارگردانی «جاگان شاکتی»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی آکشی کومار، ویدیا بالان، سوناکشی سینها و تاپسی پانو؛ داستان مأموریت تاریخی هند برای فرستادن فضاپیما به مدار مریخ را روایت می‌کند. داستان با شکست مأموریت قبلی سازمان فضایی هند آغاز می‌شود که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. روپاک دس، مدیر پروژه، مسئولیت مأموریت جدید مریخ را بر عهده می‌گیرد. او تیمی متشکل از چند دانشمند زن بااستعداد را گرد هم می‌آورد. هر کدام از این زنان در کنار کار علمی، با مشکلات خانوادگی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کمبود بودجه، فشار سیاسی و محدودیت‌های فنی، مأموریت را در آستانه شکست قرار می‌دهد. با این حال، تیم با خلاقیت و راه‌حل‌های ساده اما هوشمندانه پیش می‌رود. یکی از ایده‌های کلیدی مأموریت از یک مثال ساده آشپزخانه الهام گرفته می‌شود. همزمان، رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به موفقیت مأموریت بدبین هستند. در لحظات حساس، اختلاف‌نظرها و ترس از شکست، تیم را به چالش می‌کشد. با وجود همه موانع، پرتاب فضاپیما انجام می‌شود. روزها و هفته‌ها بدون خبر سپری می‌شود و اضطراب بالا می‌گیرد. در نهایت، فضاپیما با موفقیت وارد مدار مریخ می‌شود. این موفقیت، هند را به یکی از قدرت‌های فضایی جهان تبدیل می‌کند.

**************************************************

فیلم سینمایی «مریم مقدس» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: شانزده سال قبل از میلاد مسیح (ع) زمانی که مردم منتظرند تا مسیحای موعود متولد شود، فرزند عمران دختر می‌شود و مادرش نام کودک را مریم انتخاب می‌کند و چون قبل از تولد عهد بسته که او را تا زمان بلوغ به خدمت در معبد مقدس بگمارد، به معبد می‌رود، اما تا به حال پای دختری به معبد باز نشده. حضرت زکریا تلاش می‌کند که با تمامی مخالفت‌های روحانیان یهودی مریم در معبد بماند و کم کم با وجود الهامات به مریم، مردم به سوی او جلب می‌شوند. اما بعد از یک اتفاق مریم از معبد رانده می‌شود. در همان موقع با خواست خداوندی مریم (س) باردار می‌شود و همین موضوع سوء ظن مردم را برمی انگیزد. هرود که از تولد کودک احساس ناامنی می‌کند دستور قتل نوزاد را می‌دهد، اما نوزاد به دنیا می‌آید و با صحبت کردن در گهواره همه را مبهوت می‌کند و…

شبنم قلی خانی، زنده یاد پرویز پورحسینی، جعفر دهقان و زنده یاد محمد کاسبی در فیلم سینمایی «مریم مقدس» ایفای نقش کرده اند.

**************************************************

**** شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «در دره خدایان» به کارگردانی «پاول هگیس»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی وینونا رینگر، تامی لی جونز و چالرز ترون آمده است: هانک یک ارتشی آمریکایی بازنشسته است، به او خبر می‌دهند که پسرش در محل خدمت خود حاضر نشده است. او می‌گوید پسرش به عراق اعزام شده است، اما ارتش اعلام می‌کند که پسر هانک مدتی است که از عراق برگشته است. هانک به دنبال او می‌رود و پس از جستجوی فروان به او می‌گویند جسدی قطعه قطعه شده را پیدا کرده‌اند که دچار سوختگی شده است و پس از انگشت نگاری معلوم گشته جسد پسر هانک دیرفیلد است. هانک همچنان به دنبال علت مرگ پسرش است، کارآگاهان به این مظنون هستند که پسرش مایک در قاچاق مواد مخدر دست داشته است اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «زابو و پرونده کرگدن» به کارگردانی «مارا ایبِل ایبس فیلد»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی لیتو هونولوفاتسو، آوا اسکوراتوسکی و کومکانی پیلونتی خواهیم دید: در منطقه محافظت شده‌ی پارک ملی کروکِر در یک کشور آفریقایی، زابو پسر نوجوانی است که به همراه عمویش ووسی زندگی می‌کند. ووسی جزو گارد حفاظت محیط زیست منطقه است. زنی سفید پوست به نام آگاتا در این منطقه مهمان سرایی توریستی دارد. دختربچه‌ای به نام اِما خواهرزاده‌ی آگاتا، برای تعطیات نزد خاله‌اش می‌آید. زابو و اِما به همراه چند توریست دیگر برای دیدن پارک حیات وحش راهی می‌شوند. در میانه تور آن‌ها با جسد یک کرگدن مادر مواجه می‌شوند، که بچه‌اش نیز در همان حوالی پرسه می‌زند. رد پایی در کنار جسد کرگدن است و پلیس از روی ردپا، ووسی را دستگیر می‌کند. زابو می‌داند که عمویش بی‌گناه است، به همین دلیل به همراه اِما و دوستش سی فی سو، مشغول تحقیق و و تلاش برای یافتن مجرم واقعی می‌شوند. آن‌ها در ابتدا از روی جای پای دیگری که در کنار جسد کرگدن بوده، به یک توریست چینی به نام آقای وو مشکوک می‌شوند و…

**************************************************

فیلم سینمایی «من پدر خوبی هستم» به کارگردانی «سانتیاگو سِگورا»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی سانتیاگو سِگورا، تونی آکوستا و سیلویا آبریل؛ در مادرید پایتخت اسپانیا و حول یک خانواده اتفاق می‌افتد که دارای پنج فرزند هستند. خاویر پدر خانواده فکر می‌کند که بهترین پدر قرن بیست و یکم است. او برای یک شرکت تلفن همراه کار می‌کند و مدیر عامل و تکنسین رایانه است. او آن قدر غرق کار است که همسرش ماریسا و فرزندانش سارا، کارلوتا، روچو دانی و پائولا را نمی‌بیند. او فکر همیشه فکر می‌کند همه چیز مرتب است و ماریسا در مورد همه چیز بدون این که نیازی باشد اغراق می‌کند. ماریسا در بیشتر موارد از روزارا خانمی که خدمتکار خانه است برای نگهداری از بچه‌ها کمک می‌گیرد. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که خاویر به همسرش می‌گوید نمی‌تواند به سفر برود. آن‌ها قرار بود به مناسبت پانزدهمین سالگرد زندگی مشترکشان به سواحل کارائیب بروند. ماریسا همراه همسر برادر شوهرش به سفر می‌رود و در این یک هفته خاویر متوجه مشکلات زندگی و بزرگ کردن ۵ فرزند می‌شود. او که مردی پر مشغله است بعد از چالش‌های فراوان از محل کارش اخراج می‌شود اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «اشک هور» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم برشی از زندگی شهید علی هاشمی است و آخرین ساعات زندگی وی در جزیره مجنون را نشان می‌دهد. در کنار آن، فیلم توجه ویژه‌ای به مادر شهید و احوالات وی دارد. مادر شهید هاشمی با نام ننه علی شناخته می‌شد. او سال‌ها پس از مفقود شدن فرزندش در انتظار بازگشت او بود و در هیاهوی آژیر خطر دوران جنگ و صدای گوش‌خراش ضدهوایی‌ها، آرام روی سکوی جلوی در خانه به انتظار بازگشت پسرش از جبهه می‌نشست و…

رویا افشار، رضا ثامری، میثم رازفر، تورج الوند، ساره رشیدی و شبنم گودرزی در فیلم سینمایی «اشک هور» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم درباره‌ی بادیگاردی است به‌نام حیدر؛ که یک محافظ شخصیت باسابقه و قدیمی است که از اوایل انقلاب همواره وظیفه محافظت از شخصیت‌های بلند پایه نظام را بر عهده داشته است. در مأموریتی که حاج حیدر به همراه یکی از نمایندگان مجلس به منطقه‌ای در سیستان و بلوچستان سفر کرده، بمب‌گذاری‌ای اتفاق افتاده و نماینده مجلس پس از مدتی بستری شدن در بیمارستان از دنیا می‌رود. این اتفاق، پای ماموران حراست و پیگیری را به پرونده باز می‌نماید که معتقدند حاج حیدر در حفاظت از نماینده مجلس کوتاهی کرده است. در همین حین مسئولین حاج حیدر، از او می‌خواهند حفاظت یکی از دانشمندان جوان هسته‌ای کشور را بر عهده بگیرد. مهندس میثم، جوانی است جدی و عبوس که به هیچ وجه از اینکه محافظ داشته باشد خوشش نمی‌آید. به همین دلیل حاج حیدر و تیمش مجبور می‌شوند به طور نامحسوس حفاظت از او را بر عهده بگیرند. در همین اثنا، یک شب همسر یکی از همرزمان سابق حاج حیدر که به شهادت رسیده به منزل آن‌ها آمده و عنوان می‌دارد مهندس میثم، فرزند همرزم شهید حاج حیدر است. او با اطلاع از این ماجرا تصمیم می‌گیرد با جدیت بیشتری به محافظت از میثم بپردازد. میثم نیز کم کم به داشتن محافظ رضایت داده اما…

پرویز پرستویی، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، شیلا خداداد، امیر آقایی، پریوش نظریه، فرهاد قائمیان، محمد عزیزی و پدرام شریفی در فیلم سینمایی «بادیگارد» ایفای نقش کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «مرد خاکستری» به کارگردانی «آنتونی روسو»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آیشواریا سونار، آلفره وودارد و آنا د آرماس خواهید دید: شیش یک زندانی است که به جرم قتل ناپدریِ بد خویش در سال ۱۹۹۵ به زندان افتاده و چند دهۀ دیگر را نیز باید در زندان بگذراند. مأموری به نام دونالد فیتزروی در ازای مأموریت‌های فوق سری او را از زندان درآورده و آموزش می‌دهد. او یگانی به نام سییِرا تشکیل داده که زندانیان CIA پر نفوذ بدون خانواده و بدون هویت در آن عضویت داشته و از پسِ مأموریت‌های بسیار محرمانه برمی آیند. دونالد به اجبار و توسط رییس جوان پر نفوذی به نام دنی کارمایکل بازنشسته شده است. مأموریت ویژهای برای کشتن یک مرد در بانکوک به شیش محول می‌شود و دختر جوانی به نام دانی، در این مأموریت شیش را همراهی می‌کند. شیش در خلال درگیری با مرد و لحظاتی قبل از مرگش میف همد، او نیز مأمور سییرا بوده و چهار نام داشته است. دلیل حذف چهار، داشتن مدارکی از فساد عظیم کارمایکل بوده است. چهار قبل از مرگ، فلش اطلاعات خود را به سرپرستی CIA به شیش می‌سپارد و از این لحظه شیش به فهرست سیاه کارمایکل اضافه می‌شود. او برای حذف شیش، یک سازمان خصوصی وابسته به فردی بیرحم به نام لوید هنسون را نیز به تعقیب شیش میگ مارد. لوید برای کشتن شیش، از هیچ جنایتی روگردان نیست و…

**************************************************

فیلم سینمایی «هناس» به کارگردانی «حسین دارابی»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از ترور دکتر شهریاری، دانشمندان دیگری که در پروژه‌ای محرمانه با ایشان همکاری می‌کرده‌اند در معرض خطر هستند. یکی از این افراد مهندس برقی به نام داریوش رضایی نژاد است که با همسرش شهره و دخترش آرمیتا زندگی می‌کند. پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش همسر وی برای جلوگیری از ادامه همکاری داریوش با پروژه، او از دادن استعفا و خارج شدن از آن سرباز می‌زند و در این مسیر مصمم است تا این که…

مریلا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، امین میری و علیرضا نایینی در فیلم سینمایی «هناس» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

**************************************************

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «افلاطون» به کارگردانی «جونیت کاراکوس»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بدریه رزا چلیک، سمی‌ها بزک و ملیسا اکمان آمده است: دختر جوانی به نام افلاطون، که در ۵ سالگی بینائیش را از دست داده و حالا در مغازه تعمیر ساعتی که از پدرش به ارث رسیده و توسط عمویش اداره می‌شود، مشغول به کار است. یکی از مشتریان مغازه مرد جوانی به نام افلاز است که به تازگی از نامزدش جدا شده است. افلاز و افلاطون جذب افکار یکدیگر می‌شوند. افلاز آتلیه عکاسی دارد و رفت و آمدهای این دو آغاز می‌شود تا این که افلاطون متوجه می‌شود قبلا افلاز نامزد داشته است. افلاطون از این موضوع مکدر می‌شود اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «جاماندگان» به کارگردانی «الکساندر پین»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی داوین جوی رندولف، دومینیک سسا، پل جیاماتی، کری پرستون و بردی هپنر

آمده است: پل هونهام معلم با سابقه یک دبیرستان شبانه روزی پسرانه است. او بسیار سخت گیر است و در روزهای پایانی سال دانش آموزان را مجبور می‌کند برای آزمون آماده شوند. در تعطیلات سال نو از آنجا که پل مجرد است در کنار مری خدمتکار مدرسه برای مراقبت از بچه‌هایی که تعطیلات نمی‌روند در مدرسه می‌مانند. از طرفی برنامه سفر یکی از دانش آموزان به نام انگوس کنسل و او هم به ناچار در مدرسه می‌ماند و…

**************************************************

**** شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «تعطیلات ۸ بیتی» به کارگردانی «مایکل داوز»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جون دایان رافائل، استیو زان، نیل پاتریک هریس، وینزلو فگلی، سیروس آرنولد، سوفیا رید گانتزرت، سانتینو بارنارد و جیکوب لاوال خواهیم دید: جیک دویل با دخترش ارتباط نزدیکی دارد اما حاضر نیست برای او گوشی تلفن همراه تهیه کند. زمانی که دخترش به او اصرار می‌کند، جیک قسمتی از داستان کودکی‌اش را که مربوط به درخواست خرید نینتندو است برای دخترش تعریف می‌کند. تلاش جیک برای قانع کردن پدر و مادرش که به عنوان هدیه سال جدید برایش نینتندو بخرند، همکاری دوستانش با او برای خرید نینتندو و انجام کارهای داوطلبانه ماجراهای کمیک و جذابی را رقم می‌زند که…

**************************************************

فیلم سینمایی «مسیح (ع)، بشارت منجی» به کارگردانی «نادر طالب زاده»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم، قصه حضرت مسیح (ع) است. حضرت مسیح منجی یهود بود. یهودیان پول پرست به خاطر این که مقام و منافعشان به خطر نیفتد، به او ایمان نیاوردند و او را آزار دادند. با وجود این، عده‌ی زیادی از مردم به مسیح (ع) ایمان آوردند. بعد از عروج مسیح (ع) به آسمان، حواریون خاطرات خود و تعالیم مسیح را به نام انجیل نوشتند که تعداد این انجیل‌ها زیاد شد. وقتی حکومت مسیحی شکل گرفت، بیشتر انجیل‌ها از بین رفت و…

احمد سلیمان‌نیا، ولی‌الله مؤمنی، سیروس اسنقی و فتحعلی اویسی در فیلم سینمایی «بشارت منجی» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

انیمیشن سینمایی «گربه بی‌دم» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: پله یک گربه کوچک است که دمش را از دست داده است و پدر بلگیتا آن را به عنوان هدیه به او داده است. پله در جنگل بعد از این که یک روباه او را دنبال می‌کند در رودخانه می‌افتد و به شهر می‌رسد و گربه‌ها او را نجات می‌دهند. مایک یک گربه شرور است که باشگاهی برای نمایش گربه‌ها ترتیب داده است و مایا هم به او کمک می‌کند. پله می‌خواهد به خانه برگردد ولی…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «مذاکره کنندگان در زمان بحران» به کارگردانی «هرمان یاو»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چینگ وان لو، فرانسیس نگ و مایکل کیو وای میو خواهیم دید: ژون وی بازرسی با سابقه خوب در اداره پلیس است. ژانگ جیا یکی از دوستان قدیمی ژون وی با او قرار گذاشته است که قبل از رسیدن ژون وی کشته می‌شود و پلیس‌ها ژون وی را که اولین کسی است که بر سر جسد ژانگ جیا رسیده را دستگیر می‌کند. ژون وی موفق به فرار از دست پلیس‌ها می‌شود. او می‌خواهد ثابت کند که ژانگ جیا را نکشته و تمام این اتهامات پاپوش است. او چند نفر از جمله یکی از نیروهای قدیمی پلیس را گروگان می‌گیرد و در نهایت می‌فهمد که رئیس پلیس لی اختلاس بزرگی در صندوق رفاه پلیس انجام داده است و…

**************************************************

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «هفتمین راه به غروب» به کارگردانی «هری کلر»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آدی مورفی، بری سالیوان، جان مک‌اینتایر و ونیشیا استیونسون؛ درباره یک تفنگدار تگزاسی است که باید یک تبهکار را دستگیر کند و او را برگرداند. او باید با افراد مختلفی مقابله کند اما…

**************************************************

**************************************************

فیلم سینمایی «آخرین پرواز هیندنبرگ ۲» به کارگردانی «فیلیپ بلاند»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ماکسیمیلیام سیمونچیک، لارن لی اسمیت و استیسی کچ؛ براساس واقعیت است که در سال ۱۹۳۷ رخ داده، کشتی پرنده غول اسایی به نام هیندنبرگ از المان به مقصد امریکا در حال پرواز است. یک مرد ثروتمند (ون زانت) امریکایی به دستور حکومت امریکا به کمک همسر و یک عده از همقطارانش بمبی را در کشتی تعبیه کرده و زمان انفجار بمب را نیز طوری تنظیم می‌کنند که مدت کوتاهی پس از پیاده شدن مسافران بمب منفجر شود. هدف دولت آمریکا از این کار، این است که بی‌لیاقتی کشور آلمان در ساخت تولیداتی نظیر ساخت کشتی پرنده را نشان دهد. از آنجایی که ون زانت و دیگر توطئه گران از زمانی که خودشان برای انفجار تعیین کزده‌اند مطمئن هستند. او، همسر و دخترش (جنیفر) را نیز برای از بین بردن نشانه‌ای از جرم خودشان در این سفر همراه دیگر مسافران سوار بر کشتی می‌کند. در این میان یکی از مهندسان (مارتین) این کشتی به طور تصادفی از وجود بمب مطلع می‌شود. او که پیش از این در جریان غرق شدنش در رودخانه توسط جنیفر از مرگ نجات یافته و به او علاقمند شده تصمیم می‌گیرد از سقوط کشتی جلوگیری کند و…

**************************************************

فیلم سینمایی «پنجره مخفی» به کارگردانی «دیوید کوپ»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی جانی دپ، ماریا بلو و جان تورتورو؛ درباره مورت رینی، نویسنده موفق کتاب‌های جنایی است که از همسرش جدا شده و به ویلایی خارج از شهر نقل مکان می‌کند. در این میان فردی به نام جان شوتر به ملاقات مورت آمده و او را متهم به سرقت ادبی می‌کند. حال با این اتفاق زندگی مورت کاملا تغییر کرده و…

**************************************************

فیلم سینمایی «دیوار آتشین» به کارگردانی «ریچارد لانکرین»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هریسون فورد، پل بتانی، ویرجینیا مادسن، مری‌لین رایسکوب، جیمی بنت، کارلی شرودر، رابرت فورستر، رابرت پاتریک، نیکولای کاستر والدو، وینس ویلوف، آلن آرکین و تای اولسون خواهیم دید: یک متخصص امور امنیتی برای پرداخت بدهی خانوادگی مجبور می‌شود به بانکی که مسئول حفظ امنیت آن است دستبرد بزند…

**************************************************

فیلم سینمایی «مردان آنجلس» به کارگردانی «زنده یاد فرج الله سلحشور»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: یاران غار شماری خداپرست بودند که اندکی پس از میلاد مسیح و پیش از گسترش مسیحیت در زمان فرمانروایی یکی از پادشاهان روم باستان با نام دقیانوس در سرزمین فیلادلفیا زندگی می‌کردند و همگی جز یکی از آنان که چوپان بود از بلندپایگان (اشراف) و درباریان بودند و ایمان خود را پنهان نگاه می‌داشتند و…

جعفر دهقان، مهتاب کرامتی، جهانبخش سلطانی، حسین یاری، محمد جوزانی، اردلان شجاع‌کاوه، علی درخشی، عطاءالله سلمانیان، اسرافیل علمداری، یوسف مرادیان، کامران نوروز و رضا توکلی در فیلم سینمایی «مردان آنجلس» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «بی همتا» به کارگردانی «جیمز وَنگ»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جت لی، دلروی لیندو، جیسون استاتهام، کارلا گوجینو، جیمز موریسون، دیلن برونو، سینتیا پینوت، آرچی کائو و داگ سونت خواهیم دید: گابریل یولاو مأمور خائنی است که به واقعیت‌های موازی سفر می‌کند تا نسخه‌های دیگر خود را بکشد و به یک موجود افسانه‌ای به نام تنها تبدیل شود اما…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «حمله موش ها» به کارگردانی «ژن ژائو لین»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ژائو دی، گریس ژیا و چنگ جون ون خواهیم دید: سو ژنگ هوای به همراه خانواده‌اش سوار قطاری می‌شود که موش‌های گوشتخوار آن را تسخیر کرده اند. سوژنگ به همراه دخترش برای نجات جان مسافران زخمی در ایستگاهی در بین راه پیاده می‌شوند تا واکسن مورد نیاز بیماران را پیدا کنند اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «طوفانگر» به کارگردانی «آنری ورنوی»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ژان پل بلموندو، آدالبرتو ماریا مرلی و چارلز دنر؛ داستان کارآگاهی جسور است که به دنبال عامل قتل‌های زنجیره‌ای شهر پاریس است اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «مردان آنجلس» به کارگردانی «فرج الله سلحشور»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

**************************************************

فیلم سینمایی «بی همتا» به کارگردانی «جیمز وَنگ»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

**************************************************

فیلم سینمایی «آشپزی با عشق» به کارگردانی «وای من ویپ»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی نیکولاس تی اس ای، یانگ هوا جانگ و یان تانگ آمده است: پل یک آشپز چینی معروف در اروپا مناصب خود را رها می‌کند و به چین می‌آید و از طرفی اسکای کو پسر استاد بزرگ آشپزی در چین که در بچگی پدرش او را رها کرده و حالا از آشپزهای معروف چین است در رقابت‌های بزرگ آشپزی شرکت می‌کنند، در مراحل مقدماتی پل برنده می‌شود و حالا باید با استاد بزرگ آشپزی که در واقع پدر اسکای کو هست رقابت کند، اما از طرف گروه حامی خود به او خیانت می‌شود و یک آشپز زن را برای رقابت معرفی می‌کنند و به همین دلیل پل و اسکای با هم متحد شده آن‌ها را شکست می‌دهند، از آنجا که پدر اسکای هیچ وقت اسکای را در آشپزی قبول نداشت و او را بی‌استعداد می‌دانست، اسکای در صدد این برآمد تا…

**************************************************

فیلم سینمایی «انجمن برف» به کارگردانی «ج. ا. بایونا»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی انزو ووگرینچیچ، آگوستین پاردلا و ماتیاس رکالت آمده است: در سال ۱۹۷۲ اعضای تیم راگبی دانشگاهی در اروگوئه به همراه همراهان و بعضا خانواده‌های خود با پرواز ۵۷۱ راهی سانتیاگو، پایتخت شیلی، شدند. پروازی که باید از رشته کوه‌های آند عبور می‌کرد. این پرواز اما در وسط رشته کوه آند، در منتهی الیه غرب آرژانتین به کوهی برخورد و سقوط کرد. از ۴۵ مسافر هواپیما ۲۹ نفر زنده ماندند. اما نبرد برای بقا از این لحظه به بعد برای این ۲۹ نفر شروع شد. سرمای استخوان‌سوز، نبود غذا و شرایط بسیار دشوار حیات در ارتفاعات، عامل تهدید جان‌ها است. محل سقوط آن‌ها توسط هواپیماهای نجات قابل مشاهده نیست. تعدادی از مجروحان در روزهای پس از سقوط بر اثر جراحات می‌میرند. بازماندگان از طریق یک رادیوی سالم در هواپیما متوجه می‌شوند که پس از هشت روز جستجو برای نجات آن‌ها متوقف شده است. مشکل اساسی غیر از سرما، گرسنگی است. این افراد که تا جایی از خوراکی‌های داخل ساک‌های مسافران و جیره‌بندی آن‌ها تغذیه کرده‌اند حالا از گرسنگی در حال مرگ هستند. فرناندو پارادو که دوستانش او را ناندو می‌نامند، اولین کسی است که پیشنهاد می‌کند از اجساد سرنشینان هواپیما که همه دوستان و آشنایان هم هستند به عنوان منبع تغذیه استفاده کنند که…

**************************************************

فیلم سینمایی «تنت» به کارگردانی «کریستوفر نولان»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جان دیوید واشنگتن، الیزابت دبیکی، کنت برانا، رابرت پتینسون و آرون تایلر آمده است: پس از جان سالم به در بردن یک پروتاگونیست از حوادث سالن اپرا و سعی برای مرگ در عوض لو دادن اطلاعات به دشمن، سازمانی سری به نام تنت شخصیت اصلی فیلم را استخدام می‌کند تا طی مأموریتی مرموز، مانع یک انفجار منجر به نابودی سیاره شود. او به همراه نیل و کت سعی دارند نقشه آندری ساتور را متوقف کنند که…

**************************************************

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: حاچ یونس، بزرگ و معتمد روستا صاحب معدن فیروزه است. زمانی که او قصد دارد یک قطعه فیروزه ارزشمند را به حرم امام رضا (ع) هدیه داده و خادم شود. خبر می‌رسد که فیروزه به سرقت رفته و نگهبان معدن نیز کشته شده است. حاج یونس تصمیم می‌گیرد با سرنخی که از موتور سارق پیدا کرده به جستجوی او برود. او آدرس خانه‌ای را پیدا کرده و به آنجا می‌رود با دیدن طاهره زن ایوب او را می‌شناسد و از ستاره عروس طاهره می‌خواهد تا آدرس ایوب را به او بدهد. سرانجام ستاره قبول می‌کند برای پیدا کردن پدر شوهرش به همراه حاج یونس برود تا بتواند از عطا شوهرش خبری پیدا کند. در این سفر آن‌ها با سربازی آشنا می‌شوند که باید متهمی را تحویل پاسگاه بدهد و قسمتی از مسیر را همراهشان می‌روند اما در طول راه متهم فرار می‌کند. ولی زمانی که آن‌ها برای استراحت به یک امام زاده می‌رسند موفق می‌شوند متهم را که در یک ماشین حمل گازوئیل گرفتار شده پبدا کرده و…

مهران احمدی، مهران غفوریان، سارا حاتمی، مرتضی امینی‌تبار، روح‌الله زمانی، علی‌اکبر اصانلو و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «آبی روشن» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «گروه خونی» به کارگردانی «ماکسیم بریوس»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی مارک الکساندروف، آندری الکسیف و اوگنیا آلیشینا؛ در نوامبر ۱۹۴۳ و در اوج جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد. آلمان نازی بخش‌هایی از خاک اتحاد شوروی را اشغال کرده است. در این شرایط، گروهی از کودکان یتیم از مناطق مختلف جمع‌آوری و به روستایی به نام ویریتسا منتقل می‌شوند. به آن‌ها گفته می‌شود که قرار است در یک پناهگاه امن کودکان زندگی کنند، اما خیلی زود مشخص می‌شود که این مکان در واقع یک اردوگاه مخفی و غیرانسانی است. به‌تدریج حقیقت تلخ‌تری آشکار می‌شود: نازی‌ها از کودکان به‌عنوان منبع خون استفاده می‌کنند. خون این بچه‌ها به‌زور گرفته می‌شود تا برای انتقال خون به سربازان زخمی آلمانی به کار رود. بسیاری از کودکان به‌خاطر ضعف، کم‌خونی و بیماری جان خود را از دست می‌دهند. در ابتدا بچه‌ها ترسیده، سردرگم و ناتوان هستند، اما…

**************************************************

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «خرس‌های محافظ جنگل – ربات محافظ» به کارگردانی «یانچانگ لین و هگی شاو»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: برامبل و برایر برای شرکت در نمایشگاه رباتیک با ویل راهی می‌شوند و در انجا با مهندس رباتیکی آشنا می‌شوند و می‌فهمند که او اویز گردنبند مادرشان را در اختیار دارد. برامبل و برایر که در کودکی از مادرشان جدا شده‌اند متوجه می‌شوند که می‌توانند او را با کمک شارلوت پیدا کنند. اما گروه شروری به دنبال دزدیدن شارلوت هستند. برامبل و برایر که برای پیدا کردن مادرشان به کمک شارلوت نیاز دارند سعی می‌کنند از او محافظت کنند اما متوجه می‌شوند کسی که قصد دزدیدن شارلوت را دارد خرسی شبیه مادرشان است که…

**************************************************

فیلم سینمایی «نبرد خرگوشی ۲» به کارگردانی «ویل گلوک»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انمیشن خواهید دید: خرگوش‌ها دیگر از مزرعه میوه نمی‌دزدند و پیتر نیز اجازه نمی‌دهد حیوانات دیگر از مزرعه دزدی کنند. اما توماس همچنان فکر می‌کند که پیتر از مزرعه دزدی می‌کند و حرف او را گوش نمی‌کند. ناشری به بی‌پیشنهاد می‌کند تا سری جدید داستان خرگوش‌ها را با همکاری هم منتشر کنند تا سود بیشتری به دست آورند، بنابراین توماس و بی‌و خرگوش‌ها با هم به لندن می‌روند تا با ناشر صحبت کنند. ناشر برای شخصیت هر یک از خرگوش‌ها پیشنهادهایی می‌دهد و برای پیتر شخصیتی شرور و دردسرساز در نظر می‌گیرد. پیتر از اینکه دیگران به این شکل او را می‌شناسند ناراحت می‌شود و آنجا را ترک می‌کند. او هنگام گشت‌وگذار در شهر با خرگوشی به نام بارناباس آشنا می‌شود و با هم نقشه‌ای می‌کشند. نقشه‌ی آن‌ها به‌خوبی پیش می‌رود اما…

**************************************************

**** شبکه امید

فیلم سینمایی «دامبو» به کارگردانی «تیم برتون»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی کالین فارل، میشل کیتون و دنی دی ویتو خواهیم دید: هولت مرد ستاره سیرک پس از بازگشت از جنگ در حالی که یک دست خود را از دست داده، از طرف مکس صاحب سیرک مامور می‌شود تا از دامبو فیل کچولو با گوش‌های عجیب و بزرگ مراقبت و نگهداری کند. فرزندان هولت به زودی درمی یابند که گوش‌های بزرگ فیل کوچولو به او توانایی پرواز می‌دهد و این باعث معروفیت سیرک آن‌ها در سراسر کشور و پیدا شدن سر و کله سودجویان می‌شود. یک سیرک بزرگ با قول استخدام تمام افراد سیرک، مجموعه سیرک مکس را تحت عنوان خود در می‌اورد و قصد دارد تا با همراه کردن ستاره خود بانو کولت، با فیل کوچولو از آن‌ها ستاره‌های موفقی بسازد. اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «بوقلمون‌های آزاد» به کارگردانی «جیمی هایوارد»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: رجی بوقلمونی متفاوت و نسبتا باهوش است که در مزرعه‌ای با همنوعان خود زندگی می‌کند. وی به خوبی آگاه است که بانیان مزرعه با رسیدگی به بوقلمون‌ها و پروار کردنشان قصد طباخی آنان برای جشن سالانه را دارند. به این ترتیب رجی علیرغم تلاش زیاد برای آگاه ساختن دیگر بوقلمون‌ها، موفقیتی به دست نمی‌آورد. تا آن که روزی خود به عنوان بوقلمون این جشن انتخاب می‌شود؛ اما در این بین وی مورد توجه دختر رییس قرار گرفته و به عنوان بوقلمون عفو شده از خطر مرگ نجات پیدا می‌کند. پس از این ماجرا، رجی که از غذا شدن در این مراسم گریخته، با حمایت دختر رییس شرایط خوبی پیدا می‌کند و با خوش‌گذرانی به وسیله تماشای تلویزیون و خوردن پیتزا، شروع به زندگی جدیدی در راحتی و آرامش می‌کند. اما این آسایش چندان دوام نداشته و با ورود جیک که خود را مامور نجات بوقلمون‌ها و تغییر سرنوشت آنان می‌داند همه چیز عوض می‌شود. به این ترتیب رجی در ابتدا جیک را همراهی نمی‌کند اما با گذشت زمان متوجه قضایا شده و وارد ماجراجویی می‌شود. به این منظور، جیک و رجی برای حل مشکل بوقلمون‌ها باید به گذشته سفر کنند و…

**************************************************

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «دکتر شکلات ۱» به کارگردانی «ناگومو سی‌ایچی و ساکوما نوریوشی»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی کنتارو ساکاگوچی، شیرویاما نوا و ناناسه نیشینو آمده است: در دنیای زیرزمینی و مخفی پزشکی ژاپن، تیمی ناشناس و فوق العاده حرفه‌ای وجود دارد که جراحی‌های بسیار خطرناک و پیچیده را با موفقیت انجام می‌دهد. رئیس این گروه، بر خلاف تمام انتظارات، یک دختر نابغه ۱۰ساله به نام یویی تراشیما است که به عنوان دکتر شکلات شناخته می‌شود. یویی، با وجود سن کم، توانایی‌های خارق العاده‌ای در آناتومی، تشخیص بالینی و جراحی دارد اما گذشته‌اش تاریک و پر از درد است. او شاهد کشته شدن پدر و مادرش در یک انفجار مرموز بوده و از آن زمان تصمیم گرفته تا با استفاده از استعداد و آموزه‌های پدرش حقیقت پشت این جنایت را کشف کند و انتقام بگیرد. در این راه او با مردی مرموز به نام نودا تتسویا (معروف به معلم) همکاری می‌کند. پزشکی که به دلیل یک حادثه، اکنون دست راستش مصنوعی است و…

**************************************************

**** شبکه فراتر (۴k)

**************************************************

فیلم سینمایی «جاماندگان» به کارگردانی «الکساندر پین»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی داوین جوی رندولف، دومینیک سسا، پل جیاماتی، کری پرستون و بردی هپنر

آمده است: پل هونهام معلم با سابقه یک دبیرستان شبانه روزی پسرانه است. او بسیار سخت گیر است و در روزهای پایانی سال دانش آموزان را مجبور می‌کند برای آزمون آماده شوند. در تعطیلات سال نو از آنجا که پل مجرد است در کنار مری خدمتکار مدرسه برای مراقبت از بچه‌هایی که تعطیلات نمی‌روند در مدرسه می‌مانند. از طرفی برنامه سفر یکی از دانش آموزان به نام انگوس کنسل و او هم به ناچار در مدرسه می‌ماند و…

انتهای پیام/