«آنکت» و «آخرین عاشقانه» در جشنواره بین‌المللی فولکلور هند

دو فیلم سینمایی «آنکت» اثر مهراد مهرکیش و «آخرین عاشقانه» اثر عسل جوانمردی به نهمین دوره جشنواره بین‌المللی International Folklore Film Festival راه یافتند.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم سینمایی «آنکت» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهراد مهرکیش و همچنین فیلم سینمایی «آخرین عاشقانه» به کارگردانی عسل جوانمردی و تهیه‌کنندگی مهدی کارآمد تبریزی به نهمین دوره جشنواره بین‌المللی International Folklore Film Festival راه یافتند.

سید ناصر جلالی، حوریه خسروی، نیلوفر پورمهدی، رها الوندی و آتش تقی‌پور در فیلم سینمایی «آخرین عاشقانه» به ایفای نقش می‌پردازند. علاوه بر این؛ مائده رضوانی، شادی نیکنام، امیرحسن نیکنام، مهسا پورهادی، نگار سنجری‌فر، هدیه هاشمی، ساتیار رجبی، مهرسا میرباقری، فرهاد برومند، آرمین مهدی‌پور، منیره امینی، هانیه مریدی، زهرا مریدی، الناز امین‌اعلا، مجتبی تقوایی، امیرحسین نیکنام، امیرمهدی باقری‌پور، عسل عابدینی ابیانه و مهراد مهرکیش نیز ترکیب بازیگران فیلم سینمایی «آنکت» را تشکیل می‌دهند.

این جشنواره از ۱۵ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ در شهر تریشور (Thrissur) ایالت کرالا در کشور هند برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فولکلور فیلم (International Folklore Film Festival) یکی از رویدادهای تخصصی سینما در هند است که با تمرکز بر فرهنگ، آیین‌ها، فولکلور، روایت‌های بومی، اصالت و خاطرات گذشته، هرساله میزبان فیلم‌هایی از کشورهای مختلف جهان است.

این جشنواره بستری برای نمایش آثار مستقل، فرهنگی و مردم‌نگارانه فراهم می‌کند و به گفت‌وگوی بین‌فرهنگی از طریق سینما اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.

پخش بین الملل این دو اثر سینمایی بر عهده سولماز اعتماد است.

