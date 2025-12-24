خبرگزاری کار ایران
داوران بخش مسابقه فیلم‌های مستند دومین جشنواره فیلم ایثار معرفی شدند

با حکم محمد کرم اللهی دبیر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، اعضای گروه داوری بخش مسابقه فیلم‌های مستند جشنواره منصوب و معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، محمد کرم اللهی دبیر جشنواره در احکامی محمد علی فارسی، مرتضی پایه‌شناس و مرتضی شعبانی را به عنوان اعضای گروه داوری بخش مسابقه فیلم‌های مستند جشنواره منصوب و معرفی کرد.

«محمد علی فارسی»  تاکنون بیش از ۲۰ مجموعه مستند را کارگردانی کرده است. او در زمره فیلمسازانی است کهساخت فیلم را با دوران دفاع مقدس آغاز کرد و هرچند درابتدا علاقمند به حوزه عکاسی بود، اما در جبهه هایجنگ دوربین به دست گرفت و مستندهای بسیاری دربارهجنگ ساخت. او در کارنامه خود آثار گوناگونی چونمهاجران، گلستان آتش، شلمچه، ماه و خورشید، سراب ۲، تصویرگران جنگ، پایان انتظار، قصه‌های جنگ، غواصان، کبوتران امید، حقیقت گمشده، فانوس رو بهباد، رستاخیز، خلوت دل، معلم و… را به ثبت رساندهاست. «مرتضی پایه شناس» کارگردان، فیلمبردار و فیلمنامه‌نویس فعال در زمینه سینمای مستند است. از مستندهایی که مرتضی پایه‌شناس ساخته است می‌توان فیلم‌های فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه، وطن دوستی، جایی که زندگی می‌کنیم، ملاقات پشت دیوار اشرف، نامه ۲۶ آبان ۵۹ و ماموستا را برشمرد. او همچنین فیلم کوتاه داستانی «قاصدک» را نیز کارگردانی کرده است. «مرتضی شعبانی» فیلمبردار، مستندساز و تهیه کننده فعال در عرصه سینمای مستند است که از سال ۶۵ با کار دستیاری فیلمبردار در گروه روایت فتح مشغول به کار شد و بیشتر برای تهیه و تولید مستندهای پل، زنانی با گوشواره‌های باروتی، قلب عقیق، دروازه شرق، خط تماس، کویرس وطن کوچک من، صبحی دیگر، ابوزینب و موج مرده شناخته می‌شود.

دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، با شعار ایران سرای امیدبا دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقه‌ی ویژه و مسابقه‌ی فیلم نامه‌نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجا نشرقی و شهرداری تبریز از  ۱۰ تا  ۱۳ دی ماه امسال درشهر تبریز برگزارمی شود.

