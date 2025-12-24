جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره حقوق بشر بارسلونا به «خاکخونی» رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «خاکخونی» به نویسندگی و کارگردانی حجت حسینی و تهیه‌کنندگی حجت حسینی و دانیال گورانی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی بیست و دومین دوره جشنواره فیلم حقوق بشر بارسلونا در در کشور اسپانیا شد.

جشنواره فیلم حقوق بشر بارسلونا بر آثار مربوط به موضوع حقوق بشر می‌پردازد. در این دوره، بیشتر آثار بر محکوم کردن نقض جدی حقوق بشر و سوءاستفاده‌های زیست‌محیطی و همچنین روایت داستان‌هایی از پیروزی‌های شخصی متمرکز بودند.

مراسم اختتامیه این رویداد ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذرماه ۱۴۰۴) برگزار شد.

«خاکخونی» پیش از حضور در این جشنواره، موفق به کسب جایزه افتخاری بهترین فیلم کوتاه بخش روایی جشنواره آسیایی آمریکایی آستین (دوره ۱۲)، جایزه بهترین فیلم جشنواره آستوریا (دوره ۸)، جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره ریترن آلمان (دوره ۳)، جایزه تقدیر بهترین فیلمنامه جشنواره کافوسکاری ایتالیا (دوره ۱۳)، جایزه بهترین فیلم جشنواره کوه برهنه (دوره ۱۲)، جایزه بهترین بازیگری مرد از جشنواره سایه (دوره ۱۳)، شده و به جشنواره‌های جشنواره کودک در فرانسه، برایت لایت، نیاک، دیفی و مراقبت از انسان در آمریکا، همبستگی یونان، کارپینو ویسیانو ایتالیا، سینه‌نوا پرتغال، ارزنجان ترکیه، داکای بنگلادش و رگنسبورگ آلمان نیز راه یافته است.

در معرفی «خاکخونی» آمده است: «بیابون که خدا نداره، دخترو اگه گیر نا اهل بیفته، نمیذارن قدم از قدم برداره!»

میثم دامن‌زه، ساناز روشنی، سمانه مهدی‌پور، میلاد اشکالی و یاسر ساغری در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش جهانی آن بر عهده کمپانی مستقل مورچه به مدیریت حسن نجم‌آبادی است.

عوامل «خاکخونی» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: حجت حسینی، تهیه‌کننده: حجت حسینی، دانیال گورانی، مدیر فیلم‌برداری: شایان حبیبی با تشکر از حامد خدیو، گروه فیلم‌برداری: امیرحسین نوش‌آذر، افشین بیگی، تدوین: شیدا گرجی، صداگذار: رامین ابوالصدق، مدیر صدابرداری: حسن کرامت‌فر، طراح صحنه و لباس: گروه هنری الف، تصحیح رنگ و نور: فربد جلالی، گریم: مینا قابلی، گروه تولید: محمد سعید حسنی، سعید ملکی، گروه کارگردانی: سمانه مهدی‌پور، بیتا پهلوانی، منشی صحنه: سارا طالبیان، طراح پوستر: متین خیبلی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

