مهدی حیدری دبیر دومین جشنواره ملی فیلم «اقوام ایرانی» شد
مهدی حیدری سینماگر و رئیس نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، دبیری دومین دوره این رویداد را برعهده دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی؛ مهدی حیدری سینماگر و مدیرمسئول موسسه فرهنگیهنری «فصل هنر» مسئولیت دبیری دوره دوم جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی را برعهده گرفت.
مهدی حیدری متولد ۱۳۵۹ در تبریز، مدرس دانشگاه، دارای تحصیلات کارشناسی کارگردانی سینما، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و دکتری مدیریت رسانه است. وی همچمین ریاست انجمن سینماگران، تهیهکنندگی و کارگردانی چند فیلم داستانی و مستند به همراه داوری جشنوارههای مختلف را در کارنامه خود دارد.
دوره دوم این رویداد سینمایی، با نگاه و تمرکز ویژه بر اهمیت همبستگی ملی، کشف استعدادهای بومی مناطق قومنشین و آثار فاخری که در سایر جشنوارههای ملی و بینالمللی فرصت حضور پیدا نکردهاند، در پنج بخش اصلی؛ سینمای ایران، فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و فیلمنامه توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر در تهران برگزار خواهد شد.