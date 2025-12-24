به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نشست خبری تیزری از این مجموعه مستند نمایش داده شد و ساسان فلاح‌فر به عنوان تهیه‌کننده اظهار کرد: از همان سال‌های اول که حضور ایران در کشورهای منطقه جدی شد من مستندسازی را آغاز کردم و در ساخت مستندی با شهید سلیمانی خیلی بیشتر آشنا شدم و پس از شهادت ایشان از طرف مکتب حاج قاسم به ما پیشنهاد شد تا مستندی از اهالی روستای قنات ملک بسازیم و برای همین مجموعه‌ای به اسم خاطرات آن مرد ساختیم. ما هیچ مستند کامل و جامعی درباره شهدایمان نداریم، ما یک مجموعه مستندی به نام سرباز چهل و شش‌ساله درباره شهید کاظمی ساختیم، چون شهید کاظمی ۴۶ سال سن داشت. پس از این مستند مکتب حاج قاسم به ما پیشنهاد داد که چنین مجموعه کاملی از حاج قاسم هم تولید کنیم و در آن به موضوعاتی جذاب و تازه درباره حاج قاسم پرداختیم، یکی از جذابیت‌های همین مستند این است که در همان سالهایی که حاج قاسم از روستایشان به کرمان سفر کرده بود به شدت به محمدرضا پهلوی علاقه‌مند بود و حتی در دفاع از او با کسی دعوا کرده بود. ما درگیر این بودیم که این را بگوییم یا نه و بعد تصمیم گرفتیم که در مستند استفاده شود و تاریخ را به درستی روایت کنیم.

فلاح‌فر تاکید کرد: حاج قاسم اقدامات بزرگی داشته، اولین کنگره شهدا در کشور را حاج‌قاسم تشکیل داده‌اند و کارهای اینچنین که تا دلتان بخواهد اکثرشان را در این مجموعه مطرح کرده‌ایم. تاثیراتی که حاج قاسم در حال حاضر در دنیا دارد را هم امروز می‌توانید متوجه شوید.

در ادامه عباس وهاج کارگردان این مستند نیز اظهار کرد: در تاریخ معدود انسان‌هایی هستند که تکرار نمی‌شوند. معدود افرادی که جایگاهی دارند و هر صد سال یکبار ممکن است خدا توفیق دهد و این بزرگواران پا به عرصه وجود بگذارند. حاج قاسم باعث تغییرات و تحولاتی در ساختار نظام نظم جهانی شد، حاج قاسم تمام شدنی نیست، ردی که از خودش در تاریخ گذاشته هر روز مرور می‌شود.

وی افزود: برای من حاج قاسم یک نقطه عطف بود. شاید کارهای به ظاهر کوچکی مثل راه انداختن یک کنگره شهید خیلی معمولی به نظر بیاید اما همین کار باعث می‌شود جریانی راه بیوفتد که دائما زنده، سالم و پویا است. ساخت موزه دفاع مقدس، ساخت ساختاری مثل عتبات عالیات به دست حاج قاسم اقدامات پر برکتی هستند و الان مکان‌های متبرکه می‌خواهند بازسازی شوند و این کار توسط حاج قاسم پایه‌ریزی شد.

این کارگردان تاکید کرد: نوع نگاه حاج قاسم در منطقه غرب آسیا اینگونه بود که ایران در نقطه مهم جهان باید به شکلی اثرگذار باشد که جلوی حکومت‌های استکباری بایستد. این نگاه به دوردست‌ها باعث می‌شود ایران اسلامی ما در جایگاهی بایستد که تصمیم‌گیرنده باشد.

وی افزود: شخصیت و کاریزمایی که حاج‌قاسم داشت ابعاد متعددی دارد، این ابعاد هیچگاه برای ما پنهان نبوده و ما با قدم‌های حاج‌قاسم هم‌مسیر بودیم و جلو آمدیم. جنگ دوازده روزه نگاه ما را به حاج‌قاسم تغییر نمی‌دهد او نگاه ما را به مسائل تغییر می‌دهد.

فلاح‌فر نیز اظهار کرد: در تمام طول تاریخ این رفت وآمدها وجود دارد، ما می‌خواهیم تاریخ را روایت کنیم و باید اتفاقات مهم تاریخ را بیان کنیم. مکتب حاج قاسم یک لفظ نیست، یک تفکر و نوع نگاه کردن است و این جنگ هیچ تاثیری برای تغییر در مستند ایجاد نکرد.

وی افزود: ما تاریخ را روایت کردیم، حتی مصاحبه‌ای از مادورو پیدا کردیم که درباره کمک حاج قاسم به ونزوئلا صحبت می‌کند. این مسائل باید مطرح شود و بماند.

در بخش دیگر این نشست میلاد خوش‌نواز تدوینگر این مجموعه نیز اظهار کرد: هر جا اسم حاج قاسم می‌آید به نظر می‌رسد ما دنبال یک کار حماسی هستیم ولی ما احساسات را نمی‌خواستیم تحمیل کنیم. مجبور شدیم یک سری مصاحبه‌ها و مسائل حذف کنیم. چالش زیادی برای ما داشت. تمرکزمان روی شکل‌گیری شخصیت حاج قاسم بود.

وهاج نیز خاطرنشان کرد: شاید شیرین‌ترین و غمناک‌ترین بخش همین بخش تدوین باشد. ما درباره شخصیتی صحبت می‌کنیم که مثل دولت چهارساله نیست. شخصیتی که از سال ۷۶ به فرماندهی نیروی قدس رسیدند به خودی خود پرداختن به این شخصیت نیازمند ۱۶ جلد است و ما سعی کردیم در واقع جان مطلب ادا شود و آب هم به مستند بسته نشود با توجه به اینکه خیلی از مطالب را نگفتیم.

وی افزود: تراکم اتفاقاتی که حاج قاسم رقم زده واقعا آدم را به وجد می‌آورد. کار کردن درباره حاج قاسم جزو روزهای قشنگ زندگی من بود.

فلاح‌فر نیز اظهار کرد: این مستند توسط چند نفر تدوین شده اما کل این مجموعه را گویا یک نفر تدوین کرده و بسیار منسجم است. ریتم تدوین به گونه‌ای است انسجام خوبی در کلیت ایجاد شده است. ما باید اطلاعاتی میدادیم که مخاطب برای اولین بار از این قهرمان بزرگ مطلع شود.

وهاج درباره تصویربرداری این مجموعه گفت: مصاحبه گرفتن در کشور ما خیلی سخت است. در مستندهای خارجی ادوات زیادی استفاده می‌کنند و ما نمی‌توانیم استفاده کنیم چون مصاحبه‌شوند تمرکزش را از دست می‌دهد و تیم چابک تصویربرداری در کمترین زمان و در کمترین میزان وقت‌کشی کمک کردند که توانستیم فضای فیلمبرداری را مهیا کنیم.

فلاح‌فر نیز تاکید کرد: سال ۹۶ یک مصاحبه از مرحوم نادر طالب‌زاده گرفتم که ما در این مجموعه استفاده کردیم و تابحال هیچ جا استفاده نشده است.

امیرحسین شهبازی صدابردار نیز اظهار کرد: حوزه صدا چالش‌های خیلی عجیبی دارد، هماهنگی که بین تیم بود باعث شد کارمان به خوبی پیش برود و تیم خوب است که باعث شکل‌گیری کار خوب می‌شود.

در بخش دیگر این نشست تهیه‌کننده مجموعه «سرباز شصت‌وسه ساله» اظهار کرد: ما سعی کردیم افراد مختلف بیایند و از سرباز شصت و سه‌ساله مرتبط با موضوع مستند حرف بزنند. صحبت‌هایی از رهبر انقلاب پیدا کردیم که به دیپلمات‌ها میگفت از حاج قاسم یاد بگیرید، یعنی حاج قاسم دیپلماسی را هم می‌شناخت و ما سعی داشتیم این شخصیت را معرفی کنیم.

وی درباره ساخت مستندی درباره شهدای ارتش گفت: یکی از معضلات ما در ایران مجموعه‌های فرهنگی مربوط به ارتش هستند. مجموعه‌هایی را پیدا نمی‌کنید که به سراغ ارتش نرفته باشند، ما هم همینطور هستیم و می‌خواستیم درباره ناوگروه‌های ارتش هم اثر مستند بسازیم که متاسفانه به نتیجه نرسید. هماهنگی‌های فرهنگی در ارتش بسیار ضعیف است و معمولا ارتش تیم محدودی دارد که با آن‌ها کار می‌کند.

این تهیه‌کننده درباره ساخت اثر داستانی با موضوع حاج قاسم سلیمانیفت: قبل از این سال گذشته یک کار داستانی به اسم بی‌پایان درباره شهید تهرانی‌مقدم ساختم. به این فکر افتادیم که کاری داستانی هم تولید کنیم، اما الان مهدی مطهر کار می‌کند. ما به بیش از صد ساعت صحبت و سخرانی از حاج قاسم دست پیدا کردیم و بخش‌هایی را در این مستند مورد استفاده قرار دادیم. اگر اجازه بدهند دوست داریم کار داستانی هم بسازیم.

وهاج درباره نگاه کارگردان به شخصیت شهید سلیمانی اظهار کرد: در کار هنری نگاه تولیدکننده قطعا بی‌تاثیر نیست، هر کسی در هنر با نگاه خودش جلو می‌رود، ما سعی کردیم با نگاهی لانگ‌شات به حاج‌قاسم نگاه کنیم و چیزی که مشهود و عیان است را را روایت کردیم تا هر کسی که تلویزیون را روشن می‌کند با حاج قاسم احساس قرابت کند و احساس نکند سویه نگاه ماه مذهبی یا ملی یا جناحی است چون شخصیت ما فراجناحی و ملی-مذهبی است.

وهاج تصریح کرد: از دور به نظر می‌رسد هر کسی شکل و شمایل مذهبی دارد به ساختار نزدیکتر است ولی اینگونه نیست، به هر کسی که لگدی می‌زند بیشتر بها می‌دهند و ما خیلی خون جگر خوردیم و به ما میدان ندادند. اینکه بالای یک سال و خرده‌ای ساخت این مجموعه زمان برده هر روزش با خون جگر بوده و دسترسی به آرشیو سخت بود و روز به روز جنگیدیم برای اینکه بخواهیم در این عرصه کار کنیم.

تهیه‌کننده این مجموعه در بخش دیگر این نشست گفت: از فرصت پژوهشی که دیگران داشتند خیلی استفاده کردیم، پژوهشگر ما و کارگردانمان تحقیقات بسیاری داشتند و معمولا هر اثری که تا سال ۱۴۰۳ درباره حاج قاسم ساخته شده از چشممان دور نماند و همه را بررسی کردیم.

وی درباره راوی مستند گفت: سید جواد هاشمی خیلی به این کار کمک کرد و هر چقدر مستند جلو می‌رود اهمیت راوی بیشتر احساس می‌شود. حضور راوی برای ما اهمیت داشت چون می‌خواستیم مخاطب کاری استاندارد ببیند.

وی افزود: در کار کردن با مجموعه مکتب حاج قاسم حتی یک فریم از آرشیو دیده نشده از حاج قاسم در اختیار ما قرار نگرفت و از دور اینطور دیده می‌شود که وقتی لوگوی مکتب می‌آید همه چیز فراهم بوده و نباید یک سال طولش می‌دادیم در حالیکه اصلا اینطور نیست. هیچ مصاحبه‌ای از سوی مکتب برای ما هماهنگ نشد و همه‌اش کار خودمان بود.

تهیه‌کننده این مجموعه درباره تبلیغات «سرباز شصت و سه ساله» اظهار کرد: برای تبلیغات در رسانه‌هایی مثل اینستاگرام که بسیار قدرتمند هستند با محدودیت‌هایی روبرو هستیم و خیلی سخت است که در این رسانه‌ها بگوییم که مثلا امشب مستندی درباره حاج قاسم پخش می‌شود. تصمیمی که در نهایت گرفتیم این بود که در این ایام برای طول سال بخش‌های کوتاهی را پخش کنیم که بتواند کارهای کوتاه بیشتر دیده شود.

