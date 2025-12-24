به گزارش ایلنا، نمایش «تاراتینا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کلاهچیان از روز ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرای خود را در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر آغاز می‌کند و تا ۳۰ دی‌ماه، هر روز ساعت ۱۸ روی صحنه خواهد بود.

در این اثر نمایشی، فرهاد تفرشی و مژگان غلامی (به ترتیب ورود) به ایفای نقش می‌پردازند. «تاراتینا» با نگاهی انسانی و اجتماعی، بر ضرورت همراهی و پیوند میان انسان‌ها تأکید دارد و روایت خود را بر این گزاره بنا می‌کند که «از جایی به بعد، هیچ‌کس نمی‌تواند زندگی را به‌تنهایی ادامه دهد».

عوامل اجرایی این نمایش عبارت‌اند از: یگانه خوش‌عاقبت (دستیار کارگردان و منشی صحنه)، حامد رحمن‌پور (دستیار کارگردان)، مرتضی بخت‌آور (مدیر صحنه)، عاطفه مظاهری (صداپیشه)، سعید آقایی (طراح صحنه و نور)، لیلا طاهرپسند (طراح لباس)، حسین زارعی (طراح گرافیک)، حسین احمدیان (ساخت تیزر)، شهرام فرضیان (دستیار نور و صدا) و پریناز آل‌آقا (عکاس)، روابط‌عمومی و مشاوره رسانه این اثر را آرمان صادقی برعهده دارد.

گفتنی است علاقمندان می‌توانند بلیت نمایش «تاراتینا» را از طریق سامانه تیوال تهیه کنند.

