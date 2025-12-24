به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، نخستین اجرای رسمی خود در فصل زمستان را با کنسرتی با عنوان «مرا عاشق‌تر کن…» طی دو شب، ۱۰ و ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، در تالار وحدت روی صحنه می‌برد.

در این کنسرت جمعی از خوانندگان موسیقی ایرانی شامل فاضل جمشیدی، علی پویانیا و امیر رفعتی، ارکستر موسیقی ملی ایران را در شب‌هایی زمستانی و خاطره‌انگیز همراهی خواهند کرد.

در کنسرت «مرا عاشق‌تر کن…»، ارکستر موسیقی ملی ایران منتخبی از آثار ماندگار آهنگسازان ایرانی از جمله مرتضی نی‌داوود، جواد لشکری، عبدالحسین برازنده و مجید وفادار را اجرا می‌کند؛ آثاری که هر یک بخشی از حافظه شنیداری و عاطفی مخاطبان موسیقی ایرانی را شکل داده‌اند و فرصتی دوباره برای پیوند با ملودی‌های عاشقانه و اصیل ایرانی فراهم می‌آورند.

این کنسرت ۱۰ و ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان موسیقی ملی و ارکسترال می‌توانند برای تهیه بلیت از طریق سامانه هنرتیکت اقدام کنند.

انتهای پیام/