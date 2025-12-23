بررسی «اجارهنشینها» در سومین برنامه «فیلمپژوهی»
سومین برنامه «فیلمپژوهی» با بررسی فیلم «اجارهنشینها» ساخته زندهیاد داریوش مهرجویی در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، این نشست توسط انجمن مدرسان سینما با همکاری خانه هنرمندان ایران و خانه سینما برگزار خواهد شد.
در این فیلمپژوهی، استاد داریوش مودبیان با موضوع «فنون طنزپردازی و اجارهنشینها»، دکتر علی روحانی با موضوع «اجارهنشینها و نقد ایدئولوژی؛ یک خوانش سمپتوماتیک»، دکتر مجتبی ارحام صدر و بهنام حسینی با موضوع «اجارهنشینها؛ بازتاب روانکاوانه/جامعهشناختی اطوار بورژوازی معاصر ایرانی» و مسیح نوروزی با موضوع «برهوت تاریخینگری در سنت روشنفکری ایرانی» به ارائه دیدگاههای پژوهشمحور خود میپردازند.
در بخش دوم نشست هم گفتوگویی با حضور استاد ایرج راد، دکتر حسین حیدری و امیرحسین بابایی پیرامون فیلم صورت می گیرد.
سومین برنامه «فیلمپژوهی» جمعه ۴ دی ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.