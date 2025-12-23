خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی «اجاره‌نشین‌ها» در سومین برنامه «فیلم‌پژوهی»

بررسی «اجاره‌نشین‌ها» در سومین برنامه «فیلم‌پژوهی»
کد خبر : 1732018
لینک کوتاه کپی شد.

سومین برنامه «فیلم‌پژوهی» با بررسی فیلم «اجاره‌نشین‌ها» ساخته زنده‌یاد داریوش مهرجویی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، این نشست توسط انجمن مدرسان سینما با همکاری خانه هنرمندان ایران و خانه سینما برگزار خواهد شد.

 در این فیلم‌پژوهی، استاد داریوش‌ مودبیان با موضوع «فنون طنزپردازی و اجاره‌نشین‌ها»، دکتر علی روحانی با موضوع «اجاره‌نشین‌ها و نقد ایدئولوژی؛ یک خوانش سمپتوماتیک»، دکتر مجتبی ارحام صدر و بهنام حسینی با موضوع «اجاره‌نشین‌ها؛ بازتاب روانکاوانه/جامعه‌شناختی اطوار بورژوازی معاصر ایرانی» و مسیح نوروزی با موضوع «برهوت تاریخی‌نگری در سنت روشنفکری ایرانی» به ارائه دیدگاه‌های پژوهش‌محور خود می‌پردازند.

در بخش دوم نشست هم گفت‌وگویی با حضور استاد ایرج راد، دکتر حسین حیدری و امیرحسین بابایی پیرامون فیلم صورت می گیرد.

سومین برنامه «فیلم‌پژوهی» جمعه ۴ دی ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا