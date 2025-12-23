به گزارش ایلنا، این نشست توسط انجمن مدرسان سینما با همکاری خانه هنرمندان ایران و خانه سینما برگزار خواهد شد.

در این فیلم‌پژوهی، استاد داریوش‌ مودبیان با موضوع «فنون طنزپردازی و اجاره‌نشین‌ها»، دکتر علی روحانی با موضوع «اجاره‌نشین‌ها و نقد ایدئولوژی؛ یک خوانش سمپتوماتیک»، دکتر مجتبی ارحام صدر و بهنام حسینی با موضوع «اجاره‌نشین‌ها؛ بازتاب روانکاوانه/جامعه‌شناختی اطوار بورژوازی معاصر ایرانی» و مسیح نوروزی با موضوع «برهوت تاریخی‌نگری در سنت روشنفکری ایرانی» به ارائه دیدگاه‌های پژوهش‌محور خود می‌پردازند.

در بخش دوم نشست هم گفت‌وگویی با حضور استاد ایرج راد، دکتر حسین حیدری و امیرحسین بابایی پیرامون فیلم صورت می گیرد.

سومین برنامه «فیلم‌پژوهی» جمعه ۴ دی ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

