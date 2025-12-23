به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، با توجه به جایگاه ارزنده هنرمندان تئاتر استانها در تئاتر کشور و به جهت ایجاد بستری برای تبادل نظر و انتقال تجارب هنرمندان همایش «از صحنه تا قاب تصویر» با مشارکت دبیر خانه جشنواره تاتر فجر، هماهنگی تئاتر استانهای اداره کل هنرهای نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه و انجمن هنرهای نمایشی کرمانشاه برگزار می‌شود، بر همین اساس هیات انتخاب آثار برگزیده جشنواره‌های تئاتر استانی چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

بر این اساس گیلدا حمیدی، ابراهیم پشت‌کوهی، مجید رحمتی، نصرت الله مسعودی و اتابک نادری هیات انتخاب این بخش از جشنواره هستند.

گیلدا حمیدی، بازیگر دوبلور و گوینده علاوه بر بازی در آثار سینمایی و تلویزیونی در نمایش‌هایی چون قصه شهر فرنگ شهر ما، طپانچه خانم، سونات شب، باغ آلبالو، هیچ چیز جدی نیست، غلامرضا لبخندی، فردریک و روال عادی به ایفای نقش پرداخته است.

ابراهیم پشت‌کوهی، نویسنده، کارگردان و موسس تئاتر تی تووک است. وی جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی جایزه‌های متعددی از جمله بهترین کارگردانی جشنواره تئاتر فجر، بهترین کارگردان جشنواره شب‌های مسکو، بهترین کار جشنواره مونیخ، بهترین کار جشنواره بغداد و…. را به دست آورده است.

مجید رحمتی، بازیگر و کارگردان تئاتر است. بازی در نمایش‌هایی چون اسب‌های پشت پنجره، مشروطه بانو، من چجوری ممکنه یه پرنده باشم، و. . بخشی از رزومه اوست.

او تاکنون جایزه بازیگری بیست‌ویکمین و سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و همچنین جایزه کارگردانی چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از آن خود کرده است.

نصرت‌الله مسعودی، بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر است. او علاوه بر ایفای نقش در آثار متعدد کارگردانی نمایش‌هایی چون در پوست شیر، خواستگاری، بعد از باران، مضرات دخانیات، مامور، خانه روشنی، خوان هشتم و…را نیز در برعهده داشته است.

اتابک نادری، بازیگر و کارگردان تئاتر است. نادری کارشناس جشنواره تئاتر استان‌های کشور، قائم مقام دبیر دوره چهلم جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، عضو هیئت داوران دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر آبیش عالمی قزاقستان، عضو هیئت داوران بخش اصلی چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، دبیر هفدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی و سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی بخشی از رزومه اجرایی این هنرمند به شمار می‌آید.

طبق اعلام دبیرخانه، ۶۱ اثر در بخش صحنه‌ای همایش کارگردانان آثار برگزیده جشنواره‌های استانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ۱۴ اثر برتر به چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه پیدا خواهند کرد.

این همایش به پاسداشت اهمیت و حضور پررنگ هنرمندان شهرستان‌ها و قدردانی از این سرمایه‌های اصلی تئاتر کشور از یکم تا هفتم دی ماه در شهر کرمانشاه اجرایی خواهد شد.

فرزان دلفانی، مدیر بخش استان‌های چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مدیریت و محمدرضا درند مدیریت اجرایی این همایش را برعهده دارد.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن ماه برگزار خواهد شد.

