آیین افتتاحیه رویداد «۱:۲۰ به وقت عاشقی (۳)» برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین افتتاحیه رویداد «۱:۲۰ به وقت عاشقی (۳)» صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، مدیران گردشگری مناطق 22 گانه شهر تهران و جمعی از معاونین و مدیران موزه در سالن قصر شیرین این مجموعه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سردار امیریان با اشاره به ساختار موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: این موزه از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ بخش نخست تالارهای هشت‌گانه مربوط به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بخش دوم نمایشگاه «در لباس سربازی» و بخش سوم موزه مقاومت و سراسرنمای مقاومت است که به موضوع مقاومت می‌پردازد.

وی با تشریح چگونگی شکل‌گیری سراسرنمای مقاومت افزود: ایجاد این بخش از موزه به پیشنهاد و ایده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت. ایشان شخصاً پیگیر شکل‌گیری این سراسرنما بودند و تجهیزات موجود در بخش داعش این نمایشگاه نیز با همت ایشان از عراق به ایران منتقل شد. متأسفانه چند روز پیش از افتتاح این بخش، سردار سلیمانی به شهادت رسید.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تأکید بر مأموریت اصلی این مجموعه تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه موزه، تبیین و روایت صحیح، دقیق و درست تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب نیز تأکید فرموده‌اند که اگر بخواهیم آینده درستی ترسیم کنیم، راهی جز روایت درست گذشته کشور نداریم.

وی افزود: سرمایه اصلی این کشور، هشت سال دفاع مقدس و مقاومت مردم است. پیش از جنگ ۱۲ روزه اخیر، صحبت از مقاومت برای بسیاری ملموس نبود، اما امروز نگاه افکار عمومی نسبت به مفهوم مقاومت تغییر کرده است.

سردار امیریان با اشاره به نقش فعالیت‌های فرهنگی گفت: کاری که فعالان فرهنگی باید انجام می‌دادند، دشمن ناخواسته با اقدامات خود آن را برجسته کرد. به بهانه شهادت سردار سلیمانی، رویدادهایی را تعریف کردیم و اولویت ما رویدادمحوری است؛ چراکه با برگزاری رویدادها، مردم با موزه ارتباط برقرار می‌کنند. همان‌گونه که مسجد به نمازگزار وابسته است، موزه نیز به مخاطب وابسته است.

وی ادامه داد: در ۱۶ آذر و هم‌زمان با روز دانشجو، رویداد «از نیمکت تا خاکریز» برگزار شد که روزانه حدود ۶۰۰ دانش‌آموز در آن حضور داشتند و تئاتر ویژه دانش‌آموزان نیز اجرا شد. با همین نگاه و با هدف پوشش اقشار مختلف مردم، رویداد «به وقت عاشقی» با همکاری ستاد گردشگری شهرداری تهران طراحی شد که امسال برای سومین سال متوالی برگزار می‌شود.

در ادامه این مراسم، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با بیان اینکه این طرح برای سومین سال متوالی برگزار می‌شود، گفت: از سال نخست برگزاری این رویداد، اتفاقات خوبی رقم خورده و امیدواریم در مسیر خدمت‌رسانی فرهنگی و تبیین مفاهیم انقلاب و مقاومت برای شهروندان تهران موفق باشیم.

وی افزود: وظیفه ما در این رویداد، جهاد تبیین است و باید رشادت‌های سردار حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان محور مقاومت و نقش آنان در شکست داعش را برای مردم روایت کنیم.

قاسمی با تشریح جزئیات این برنامه تصریح کرد: هدف‌گذاری ما حضور ۱۲ هزار شهروند تهرانی در سراسرنمای مقاومت است. اعزام‌ها از طریق کانون‌های گردشگری و به‌صورت گروهی، خانوادگی، دانش‌آموزی و دانشجویی انجام می‌شود. تلاش کرده‌ایم با طراحی مناسب این رویداد، خاطره‌ای ماندگار برای شهروندان ایجاد کنیم.

در پایان این مراسم مدیران گردشگری مناطق 22 گانه شهر تهران از سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی بازدید کردند.

رویداد فرهنگی «۱:۲۰ به وقت عاشقی (۳)» با محوریت بازدید از سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی، تا ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ برگزار می‌شود و طی آن، ۲۲ هزار نفر از شهروندان تهرانی از این lمجموعه فاخر فرهنگی بازدید خواهند کرد.

انتهای پیام/