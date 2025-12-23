پایان انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران
مراسم آیین پایانی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران و دومین «شب نمایشنامهنویس» روز جمعه ۵ دیماه برگزار میشود.
در این مراسم کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانهتئاتر از سه چهرهی برجستهی ادبیات نمایشی ایران تجلیل خواهد کرد. مدالیوم کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانهتئاتر به اسماعیل خلج و بهزاد فراهانی و همچنین تندیس یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی به شهرام زرگر اهدا خواهد شد.
یازدهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران به دبیری رحیم رشیدیتبار روز جمعه ۵ دیماه ساعت ۱۷ در سالن استاد جلیل شهناز خانههنرمندان با حضور جمعی از هنرمندان، نویسندگان و علاقهمندان تئاتر برگزار خواهد شد. ورود برای علاقهمندان آزاد و رایگان است