پایان انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران
مراسم آیین پایانی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران و دومین «شب نمایش‌نامه‌نویس» روز جمعه ۵ دی‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، آیین پایانی یازدهمین دوره‌ی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران و دومین «شب نمایش‌نامه‌نویس» روز جمعه ۵ دی‌ماه برگزار می‌شود. 

در این مراسم کانون نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان خانه‌تئاتر از سه چهره‌ی برجسته‌ی ادبیات نمایشی ایران تجلیل خواهد کرد. مدالیوم کانون نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان خانه‌تئاتر به اسماعیل خلج و بهزاد فراهانی و همچنین تندیس یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی به شهرام زرگر اهدا خواهد شد. 

یازدهمین دوره‌ی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران به دبیری رحیم رشیدی‌تبار روز جمعه ۵ دی‌ماه ساعت ۱۷ در سالن استاد جلیل شهناز خانه‌هنرمندان با حضور جمعی از هنرمندان، نویسندگان و علاقه‌مندان تئاتر برگزار خواهد شد. ورود برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است

 

