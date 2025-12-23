جایزه سیمرغ صدا؛ جایزهای برای حراست از زبان فارسی روی آنتن رادیو
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا با راهاندازی «جایزه سیمرغ صدا» تلاش دارد بار دیگر توجهها را به اصالت، دقت و زیبایی زبان فارسی در آنتن رادیو جلب کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، محمدجعفر محمدزاده، رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، در تشریح اهداف و روند برگزاری جایزه «سیمرغ صدا» با تأکید بر نقش رسانه ملی با در صیانت از زبان فارسی گفت: برای نخستینبار تصمیم شورای مدیران معاونت و تاکید معاون محترم صدا بنا شد در راستای توجه جدیتر به ادبیات فارسی و پرهیز از بهکارگیری واژههای بیگانه، مراسمی تخصصی در معاونت صدا برگزار شود که محور اصلی آن پاسداری از زبان فارسی در رسانه رادیو باشد.
او با اشاره به اینکه زبان فارسی نهتنها ابزار ارتباط، بلکه حامل هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان است، افزود: رادیو بهعنوان رسانهای مبتنی بر صدا و کلام، مسئولیت مضاعفی در حفظ سلامت زبان دارد. گویندگان، مجریان و برنامهسازان نخستین حلقه ارتباطی میان رسانه و مخاطب هستند و اگر زبان در این نقطه آسیب ببیند و به آن توجه نشود این آسیب بهسرعت در جامعه بازتولید میشود.
محمدزاده درباره روند انتخاب نامزدها توضیح داد: از تمامی شبکههای رادیویی خواسته شد هر کدام یک نفر از کوششگران شبکه را که بیشترین دقت و تعهد را در پاسداری از فارسی دارد، معرفی کنند. این اسامی پس از دریافت، وارد مرحله ارزیابی شدند مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.
به گفته محمدزاده، آقای خالصی، خانم ترسا و آقای محمدیان سه همکاری هستند که در این نوبت موفق شدهاند به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنند. او در پایان خاطرنشان کرد: بهزودی نفر برگزیده جایزه سیمرغ صدا معرفی خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که این جایزه آغاز مسیری باشد برای حساسیت بیشتر نسبت به زبان فارسی در رسانه ملی و الگوسازی برای نسل جدید برنامهسازان.