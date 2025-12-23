خبرگزاری کار ایران
مهتاب ثروتی و مرجان اتفاقیان به «خاکستر خیال» پیوستند

مهتاب ثروتی و مرجان اتفاقیان جدیدترین بازیگرانی هستند که با پروژه «خاکستر خیال» به کارگردانی محمدرضا اصلانی همراه شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مهتاب ثروتی و مرجان اتفاقیان به جمع بازیگران فیلم سینمایی «خاکستر خیال» به کارگردانی محمدرضا اصلانی و تهیه‌کنندگی مهدی عبادتی پیوستند.

فیلم «خاکستر خیال» جدیدترین اثر محمدرضا اصلانی بعد از ۱۸ سال دوری از سینماست که به زودی جلوی دوربین می‌رود.

مهتاب ثروتی، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران، که در آثار متعددی از جمله سریال پرمخاطب «خاتون» حضور داشته، اکنون به این پروژه جدید پیوسته و قرار است در «خاکستر خیال» ایفای نقش کند.

مرجان اتفاقیان نیز که در سینما، تلویزیون و نمایش خانگی شناخته می‌شود و تجربه حضور در آثار مهمی چون «مغزهای کوچک زنگ‌زده» و سریال‌های «سیاوش» و «کنکل» و  را در کارنامه دارد، به جمع عوامل «خاکستر خیال» اضافه شده و در کنار سایر بازیگران مقابل دوربین خواهد رفت.

در این پروژه شهرام خلج طراح چهره‌پردازی، عباس حسین‌زاده مدیر فیلمبرداری، کامیاب متولی مدیرتولید و مریم قربانی‌نیا مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی هستند.

اکبر زنجان‌پور، رویا جاویدنیا و بانیپال شومون پیش از این به عنوان بازیگران این اثر معرفی شده‌اند.

اطلاعات تکمیلی درباره نقش‌ها، عوامل و ادامه روند تولید فیلم در روزهای آینده از سوی مشاور رسانه‌ای پروژه اعلام خواهد شد.

