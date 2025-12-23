رقابت بیش از ۴ هزار اثر هنری در دهمین دوره جشنواره هنرهای آسمانی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه در این نشست با اشاره به سیر تحولی این جشنواره اظهار داشت که دهمین دوره با استقبال بی‌نظیر طلاب روبرو شده است. طبق آمار، ۴۲۰۴ اثر تخصصی به دبیرخانه ارسال گردید که در مقایسه با ۱۸۱ اثر در دوره نخست، رشد بسیار چشمگیری را نشان می‌دهد. این آثار متعلق به ۱۵۶۱ هنرمند شامل ۹۰۳ برادر و ۶۵۸ خواهر است.

وی تأکید کرد که در میان شرکت‌کنندگان، حضور طلاب غیرایرانی نیز پررنگ بوده که نشان‌دهنده ظرفیت‌های فراملی این رویداد هنری است.

آثار ارسالی به این دوره در سه محور اصلی دسته‌بندی شده‌اند:

بخش هنرهای تجسمی

بخش هنرهای نمایشی

بخش هنرهای آوایی

در بخش هنرهای تجسمی، آثاری در رشته‌های نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، خوش‌نویسی، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور و معماری دریافت شده است.

بخش هنرهای نمایشی نیز شامل کارگردانی، بازیگری، فیلم‌نامه، مستند، انیمیشن و بازی‌نامه بود. نکته حائز اهمیت در این بخش، کیفیت بالای فیلم‌نامه‌های تولیدی طلاب است که به گفته داوران، بسیاری از آن‌ها در تراز آثار ملی و حرفه‌ای ارزیابی شده و قابلیت تولید در ابعاد بزرگ را دارند.

همچنین بخش هنرهای آوایی شامل تواشیح، سرود، تلاوت و شیوه‌های نوین سخنرانی، برای نخستین بار به ساختار جشنواره افزوده شده است.

موضوعات راهبردی و اولویت‌های محتوایی

دبیرکل جشنواره هنرهای آسمانی بر این نکته تأکید کرد که آثار بر اساس نیازهای روز جامعه و نظام اسلامی داوری شده‌اند. موضوعاتی همچون تبلیغ کنشگرانه، هویت طلبگی، امیدآفرینی و تبیین ولایت فقیه در صدر اولویت‌ها قرار داشتند. همچنین مسائلی نظیر خانواده و سبک زندگی عفیفانه، جهاد تبیین و مقاومت اسلامی از دیگر محورهای مورد توجه هنرمندان بود.

وی خاطرنشان کرد که حوزه علمیه در این دوره به سراغ عرصه‌های نوین نظیر هوش مصنوعی در تبلیغ نیز رفته و آثاری را در این زمینه جذب کرده است تا از تحولات تکنولوژیک در مسیر نشر معارف دینی عقب نماند.

تقابل تمدنی و ضرورت استفاده از زبان هنر

حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی با اشاره به نبرد وجودی میان تمدن اسلامی و تمدن غربی، زبان هنر را گویاترین ابزار برای انتقال پیام انقلاب دانست.

وی تصریح کرد که تمدن غرب بر پایه اومانیسم و سکولاریسم با ابزارهای رسانه‌ای در پی تحمیل اراده خود است. در مقابل، انقلاب اسلامی با الگوی سلطه‌ستیزی، دوگانه قدرت‌های جهانی را به چالش کشیده است. این مقام مسئول معتقد است که برای موفقیت در این جنگ شناختی که لایه‌های احساس و باور را هدف قرار داده، باید از قالب‌های جذاب هنری استفاده کرد.

به گفته وی، هنر متعهد می‌تواند پیام دین و انسانیت را به قلب و اندیشه جهانیان برساند و سدهای تبلیغاتی دشمن را در هم بشکند.

چشم‌انداز آینده و تحول در ساختار جشنواره

رفیعی در تشریح چشم‌انداز آینده جشنواره گفت: تغییر استراتژی برای جذب حداکثری ظرفیت‌های هنری از برنامه‌های آتی این نهاد است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از سال آینده جشنواره هنرهای آسمانی ابتدا در سطح استانی برگزار می‌شود تا استعدادهای محلی شناسایی شوند و سپس برگزیدگان به مراحل ملی و بین‌المللی راه یابند. هدف نهایی از این اقدام، تقویت جریان سینمای دینی در سطح جهان اسلام و ایجاد یک جبهه فرهنگی متحد است. این حرکت در پی آن است که با تعامل و هماهنگی میان نهادهای مختلف، پاسخی قاطع به الگوهای فرهنگی تحمیلی آمریکا داده و فرهنگ اصیل ایرانی‌اسلامی را به شکلی مدرن و اقناعی در سطح بین‌الملل معرفی کند.

مراسم اختتامیه این دوره در تاریخ دوشنبه ۸ دی‌ماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در مرکز همایش‌های مدرسه علمیه امام کاظم (ع) برگزار می‌شود. در این مراسم که با حضور مسئولان ارشد حوزوی، همراه خواهد بود، از برگزیدگان بخش‌های مختلف و همچنین برای نخستین بار از پیشکسوتان هنر حوزوی تجلیل به عمل خواهد آمد.

