توسعه روابط با ایران اولویت کلیدی سیاست‌خارجی قزاقستان است/ امضای تفاهم‌نامه‌های فرهنگی، همکاری دو کشور را تقویت می‌کند

شب فرهنگی ایران و قزاقستان با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اونتالاپ اونالبایف، سفیر قزاقستان در ایران، در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شب فرهنگی ایران و قزاقستان با هدف تعمیق روابط فرهنگی و تاریخی دو ملت و تقویت همکاری‌های راهبردی برگزار شد. در این برنامه، نمایشگاه کتاب و عکس و همچنین چادر عشایری «یورت» به‌عنوان نماد فرهنگ غنی و سنت‌های مردمان آسیای میانه، جلوه‌ای ویژه به شب فرهنگی بخشید.

اونتالاپ اونالبایف، سفیر قزاقستان در ایران، در این مراسم گفت: توسعه روابط با ایران از اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی قزاقستان است و ما به گسترش و تقویت همکاری‌های چندجانبه در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و بشردوستانه توجه ویژه‌ای داریم.

او با اشاره به دوران جاده بزرگ ابریشم افزود: پیوندهای عمیق و مستحکم میان تمدن باستانی ایران و قزاقستان در زمینه‌های تجارت، علوم و ادبیات، بیانگر نقش تاریخی دو کشور به‌عنوان شریان‌های اتصال شرق و غرب است.

سفیر قزاقستان در ادامه تاکید کرد: ایران یکی از شرکای کلیدی سیاسی و اقتصادی ما در خاورمیانه و جهان اسلام به‌شمار می‌رود و امیدواریم با سفر اخیر رئیس‌جمهوری ایران و امضای چندین سند بالادستی و تفاهمنامه‌های فرهنگی، همکاری‌های دوکشور بیش از پیش توسعه یابد.

