به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، شب فرهنگی ایران و قزاقستان با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اونتالاپ اونالبایف سفیر جمهوری قزاقستان در ایران، جمعی از سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی، در مجموعه فرهنگی‌ـ‌تاریخی نیاوران برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری در این آیین، با خوشامدگویی به سفیر جمهوری قزاقستان و سفرای سایر کشورها، از برگزاری نخستین رویداد از سلسله برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با عنوان «میراث‌مشترک، پیوند پایدار» ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه این رویداد، آغاز مسیری هدفمند در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و خرسندم که شروع این مسیر با کشور قزاقستان رقم خورده؛ کشوری که پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی با ایران دارد و میراث مشترک نیاکان ما همچون امانتی گران‌بها برای امروز ما به یادگار مانده است.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق پیشین در بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگ و هنر برای ارتباط میان ملت‌ها افزود: پیش از این، اجرای ارکستر سمفونی فیلارمونیک ارمنستان در کنار تخت‌جمشید، با استقبال گسترده مردم مواجه شد و نشان داد که زبان فرهنگ و هنر، زبانی نافذ، ماندگار و فراملی است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر جایگاه آیین یلدا در حافظه فرهنگی منطقه تصریح کرد: یلدا یکی از کهن‌ترین و زیباترین میراث‌های مشترک ما با کشورهای منطقه است؛ میراثی که قرن‌ها مردمان این سرزمین‌ها را گرد نور، گرما، مهر و امید به یکدیگر پیوند داده و همچنان حامل پیام همبستگی و تداوم فرهنگی است.

صالحی‌امیری حضور سفرای کشورهای مختلف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی در این رویداد را نشانه اهمیت آن دانست و اظهار کرد: این سطح از مشارکت دیپلماتیک و فرهنگی، بیانگر جایگاه بالای رویدادهای فرهنگی در تعمیق روابط میان ملت‌ها و تقویت تعاملات منطقه‌ای است.

وی با اشاره به ثبت مشترک پرونده گرامی‌داشت فارابی میان ایران و قزاقستان در یونسکو گفت: مایه مباهات است که ایران و قزاقستان به‌صورت مشترک پرونده گرامی‌داشت فارابی را به یونسکو ارائه کردند و این پیوند عمیق فرهنگی و تاریخی به‌صورت رسمی نشان داده شد. این تجربه موفق، الگویی ارزشمند برای تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک فرهنگی با سایر کشورهای منطقه و جهان به شمار می‌رود؛ همان مسیر الهام‌بخشی که پیش‌تر در ثبت‌جهانی نوروز طی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی نوروز را کهن‌ترین و زیباترین میراث مشترک ملت‌های منطقه دانست و افزود: با افتخار اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ میزبان اجلاس وزیران گردشگری و جشن جهانی نوروز در تهران خواهد بود و از سفرا درخواست دارم زمینه حضور بزرگان فرهنگی و نخبگان کشورهای خود را در این رویداد بین‌المللی فراهم کنند.

صالحی‌امیری با تبیین نگاه راهبردی ایران به میراث مشترک تاکید کرد: بر این باورم که میراث مشترک، پلی برای پیوند ملت‌هاست، نه دیواری برای جدایی یا عاملی برای شکاف. از این‌رو، وظیفه ماست که این میراث را بهتر بشناسیم، عمیق‌تر بفهمیم و به‌درستی به جهانیان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: نوروز، یلدا، مهرگان و ده‌ها آیین کهن دیگر، همراه با شخصیت‌های بزرگ علمی و فرهنگی و دیگر مفاخر تمدنی، محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند و گستره‌ای تمدنی را شکل داده‌اند که به‌درستی می‌توان آن را «سرزمین مهر» نام نهاد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهداف عملیاتی این رویداد گفت: هدف ما از برگزاری شب فرهنگی ایران و قزاقستان، بررسی آخرین چالش‌ها و فرصت‌ها در حوزه توسعه مسیرهای گردشگری، تبادل گردشگران، گسترش همکاری‌های میراث‌فرهنگی و معرفی صنایع‌دستی کشورهاست. امیدوارم همان‌گونه که این رویداد در تهران برگزار شد، شاهد برگزاری آن در جمهوری قزاقستان نیز باشیم.

