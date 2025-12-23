به گزارش ایلنا، جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، تقویت شرکت‌های خلاق و توانمندسازی دانشجویان در حوزه فرهنگ و هنر، شناسایی استعدادهای جوان و خلاق، ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد پیوند مؤثر میان فرهنگ، فناوری و اقتصاد توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم طراحی شده و می‌کوشد با همکاری همه بازیگران عرصه صنایع خلاق و فرهنگی کشور، نقش این زیست‌بوم مهم را در کنار ظرفیت‌های فناورانه پارک‌های علم و فناوری در توسعه اقتصاد فرهنگی تعریف کرده و تقویت نماید.

این رویداد تخصصی شامل بخش‌هایی همچون بخش رقابتی، برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اتصال شرکت‌های خلاق به سرمایه‌گذاران و بازار است که در بهمن ماه امسال در منطقه آزاد چابهار برگزار خواهد شد.

توانمندسازی جوانان، توسعه مهارت‌های اقتصاد خلاق، شبکه‌سازی ملی میان فعالان فرهنگی، سمن‌ها و شرکت‌های خلاق و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی از مهم‌ترین ابعاد این رویداد به شمار می‌رود.

در این جشنواره فناوری و فرهنگی، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه صنایع خلاق، پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، کانون‌های فرهنگی دانشجویی در دانشگاه‌ها و سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، منطقه آزاد چابهار، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراکز و نهادهای مرتبط، همکاری و مشارکت دارند و در سطح ملی برگزار می‌شود.

محورهای این جشنواره در هفت بخش شامل، پویانمایی، بازهای رایانه‌ای، بازهای فکری، گردشگری، صنایع دستی، اسباب‌بازی و بسته‌بندی محصولات می‌باشد و علاقمندان می‌توانند آثار خود را بر اساس این محور‌های در قالب‌های پیشنهادی برای جشنواره ارسال نمایند.

برگزیدگان این جشنواره «جایزه ملی صنایع خلاق» را دریافت می‌کنند و با حمایت نهادهای مطرح در بخش خصوصی، مورد تقدیر قرار می‌گیرند و همچنین از حمایت‌های لازم برای اجرای ایده‌ها و ورود به بازار بهره‌مند می‌شوند.

در این رویداد همچنین، به شرکت‌های برتر سال در حوزه صنایع خلاق، «تندیس شرکت برتر سال» اعطا می‌شود.

علاقمندان به حضور در این جشنواره برای ثبت نام و دریافت اطلاعات هر بخش، می‌توانند به وب سایت آن به آدرس www. nfcci. ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۰۹۰۳۷۹۱۵۶۹۶ تماس بگیرند.

برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اتصال شرکت‌های خلاق به سرمایه‌گذاران و بازار، از بخش‌های جنبی این جشنواره است که جزئیات اطلاعات آن متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/