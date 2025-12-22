به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایش «هیچکس جیمی نمیشه» به کارگردانی «علی شهامتی» و نویسندگی «برتن بوم گارنر» در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

این نمایش در ژانر کمدی از چهارشنبه، ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ در سالن خزر اجرا می‌شود و داستان خانمی به نام الویز است که با نامزد شدن در انتخابات کنگره آمریکا، در حال راه اندازی کمپینی برای جمع آوری آرای انتخاباتی به نفع خودش است که…

رامین عبدللهی، فردین امید پناه، محسن برغمدی، علی نهاوندی، پردیس حسینی، لیلیان اسماعیل، عاطفه کاشانی، شیوا خانی، مهشید سحابی‌قنبر، فرشید راحمی، محمد قاسمی، حسین احمدی، محمد بهروز، نسیم محوی، کامران ریاضی، فاطیما قربانی‌نژاد، ملیحه اینانلو، محمدمهدی محمدنیا و مهدی طالعی، بازیگران این نمایش هستند.

بلیت این برنامه در سایت تیوال (https://www.tiwall.com/p/jimi.nemishe2) قابل تهیه است.

انتهای پیام/