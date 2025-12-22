خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«هیچکس جیمی نمیشه» روی صحنه می‌رود

«هیچکس جیمی نمیشه» روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1731403
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «هیچکس جیمی نمیشه» نوشته برتن بوم گارنر به کارگردانی علی شهامتی در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایش «هیچکس جیمی نمیشه» به کارگردانی «علی شهامتی» و نویسندگی «برتن بوم گارنر» در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود. 

این نمایش در ژانر کمدی از چهارشنبه، ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ در سالن خزر اجرا می‌شود و داستان خانمی به نام الویز است که با نامزد شدن در انتخابات کنگره آمریکا، در حال راه اندازی کمپینی برای جمع آوری آرای انتخاباتی به نفع خودش است که…

رامین عبدللهی، فردین امید پناه، محسن برغمدی، علی نهاوندی، پردیس حسینی، لیلیان اسماعیل، عاطفه کاشانی، شیوا خانی، مهشید سحابی‌قنبر، فرشید راحمی، محمد قاسمی، حسین احمدی، محمد بهروز، نسیم محوی، کامران ریاضی، فاطیما قربانی‌نژاد، ملیحه اینانلو، محمدمهدی محمدنیا و مهدی طالعی، بازیگران این نمایش هستند. 

بلیت این برنامه در سایت تیوال (https://www.tiwall.com/p/jimi.nemishe2) قابل تهیه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن