به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کانون استان اصفهان، مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان اصفهان با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی، در روزهای یکم تا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ با برنامه‌های آیین گشایش و اجرای قصه‌گویان برتر استان در تالار هنر شهرداری اصفهان کارخود را آغاز کرد.



میثم بکتاشیان دبیر جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، رئیس جشنواره استانی و مدیرکل کانون استان در این آیین ضمن سلام و خوش‌آمدگویی به حاضران با سخنان کودکانه و با زبان بچه‌ها شور و حال زیبایی به جشنواره دادند و با بچه‌ها سرود کانون را هم‌خوانی کردند. سپس جشنواره رسما با قصه‌گویی قصه‌گوها آغاز گردید.



این جشنواره با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» در بخش‌های متنوعی از جمله سنتی و کلاسیک، آیینی–سنتی، با ابزار، ایثار و قهرمانان، دینی، منظوم، نو، علمی، زبان اشاره و بخش نوآورانه ۱۰۰ ثانیه‌ای برگزار می‌شود.



بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، داوری مرحله استانی بر عهده مهدی مردانی، محسن عظیمی‌پویا، ساغر لطفی‌نژاد، آیگین عباسی، شعله ایل بیگی‌پور و وحید ملتجی خواهد بود و قرار است رقابت ۱۱۴ قصه‌گو را داوری نمایند.



این رویداد فرصتی برای گردهمایی قصه‌گویان خلاق استان و انتقال مفاهیم تربیتی به کودکان و نوجوانان است و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در برنامه‌های جشنواره از اجرای زنده قصه‌گویان برتر بهره‌مند شوند.



بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی، پاسخ‌گویی به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، پاسداشت روایت تک‌نفره و گونه‌های هنری این حوزه، گسترش تعامل با نهادهای فرهنگی غیرایرانی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به قصه‌گویی و شناسایی و حمایت از قصه‌گویان برتر برگزار می‌شود.



ایجاد پیوند میان قصه‌گویان و نخبگان ادب فارسی نیز از دیگر محورهای این رویداد است. امسال جشنواره در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار می‌شود.



آیین پایانی مرحله استانی بیست‌وهفتنین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان اصفهان، پنج‌شنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح با معرفی برگزیدگان در تالار هنر شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.



بر همین اساس رده ملی و بین‌المللی این جشنواره قرار است از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار گردد.



گفتنی است میثم بکتاشیان مدیرکل کانون استان اصفهان با عنوان دبیر جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی و رئیس جشنواره استانی و مریم سامی دبیر جشنواره استانی به همراه کمیته‌های مختلف برگزاری این رویداد مهم فرهنگی، هدایت و برگزاری آن‌را بر عهده دارند.



شایان ذکر است، استانداری، شهرداری، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و خانه‌ی مشروطیت اصفهان در برگزاری این جشنواره، با دبیرخانه بیست‌و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی همکاری دارند.

