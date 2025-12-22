خبرگزاری کار ایران
آغاز مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره قصه‌گویی استان اصفهان

مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره قصه‌گویی در تالار هنر شهرداری اصفهان با اجرای قصه‌گویان برتر آغار گردید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کانون استان اصفهان، مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان اصفهان با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی، در روزهای یکم تا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ با برنامه‌های آیین گشایش و اجرای قصه‌گویان برتر استان در تالار هنر شهرداری اصفهان کارخود را آغاز کرد.

میثم بکتاشیان دبیر جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، رئیس جشنواره استانی و مدیرکل کانون استان در این آیین ضمن سلام و خوش‌آمدگویی به حاضران با سخنان کودکانه و با زبان بچه‌ها شور و حال زیبایی به جشنواره دادند و با بچه‌ها سرود کانون را هم‌خوانی کردند. سپس جشنواره رسما با قصه‌گویی قصه‌گوها آغاز گردید.

این جشنواره با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» در بخش‌های متنوعی از جمله سنتی و کلاسیک، آیینی–سنتی، با ابزار، ایثار و قهرمانان، دینی، منظوم، نو، علمی، زبان اشاره و بخش نوآورانه ۱۰۰ ثانیه‌ای برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، داوری مرحله استانی بر عهده مهدی مردانی، محسن عظیمی‌پویا، ساغر لطفی‌نژاد، آیگین عباسی، شعله ایل بیگی‌پور و وحید ملتجی خواهد بود و قرار است رقابت ۱۱۴ قصه‌گو را داوری نمایند.

این رویداد فرصتی برای گردهمایی قصه‌گویان خلاق استان و انتقال مفاهیم تربیتی به کودکان و نوجوانان است و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در برنامه‌های جشنواره از اجرای زنده قصه‌گویان برتر بهره‌مند شوند.

بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی، پاسخ‌گویی به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، پاسداشت روایت تک‌نفره و گونه‌های هنری این حوزه، گسترش تعامل با نهادهای فرهنگی غیرایرانی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به قصه‌گویی و شناسایی و حمایت از قصه‌گویان برتر برگزار می‌شود.

ایجاد پیوند میان قصه‌گویان و نخبگان ادب فارسی نیز از دیگر محورهای این رویداد است. امسال جشنواره در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار می‌شود.

آیین پایانی مرحله استانی بیست‌وهفتنین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان اصفهان، پنج‌شنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح با معرفی برگزیدگان در تالار هنر شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.

بر همین اساس رده ملی و بین‌المللی این جشنواره قرار است از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار گردد.

گفتنی است میثم بکتاشیان مدیرکل کانون استان اصفهان با عنوان دبیر جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی و رئیس جشنواره استانی و مریم سامی دبیر جشنواره استانی به همراه کمیته‌های مختلف برگزاری این رویداد مهم فرهنگی، هدایت و برگزاری آن‌را بر عهده دارند.

شایان ذکر است، استانداری، شهرداری، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و خانه‌ی مشروطیت اصفهان در برگزاری این جشنواره، با دبیرخانه بیست‌و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی همکاری دارند.

