اکران «افسانه سپهر» و «احمد» از ۳ دی ماه در سینماها

بیستمین جلسه شورای صنفی نمایش در خانه سینما تشکیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، بیستمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه مورخ ۳۰ آذرماه ماه ۱۴۰۴ در خانه سینما با حضور آقایان مهدی کرم پور؛ دبیر شورای صنفی نمایش، هادی اسماعیلی؛ نماینده انجمن سینماداران، اصغر نعیمی؛ نماینده کانون کرگردانان، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و مجتبی شریعت؛ نماینده سامانه سمف برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد؛ انیمیشن «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه با پخش بهمن سبز از چهارشنبه ۳ دی‌ماه اکران شود.

همچنین فیلم «احمد» ساخته امیرعباس ربیعی به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش بهمن سبز از چهارشنبه ۳ دی‌ماه به روی پرده سینماها می‌رود.

