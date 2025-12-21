خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارسال ۱۲۲ اثر به بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر

ارسال ۱۲۲ اثر به بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر
کد خبر : 1730943
لینک کوتاه کپی شد.

۱۲۲ نمایش رادیویی متقاضی شرکت در بخش رادیو تئاتر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، طبق آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ۱۲۲ اثر متقاضی شرکت در بخش رادیوتئاتر که به مدیریت امین رهبر و با نگاهی به ظرفیت‌های دراماتیک هنر شنیداری برگزار می‌شود، شدند. 

بر اساس این آمار تا پایان روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ برابر با آخرین مهلت ثبت نام در بخش رادیوتئاتر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مجموع ۱۲۲ اثر شامل ۲۶ اثر از تهران و ۹۶ اثر از سایر شهرهای کشور به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال شده است که کارگردانی ۳۹ نمایش را بانوان هنرمند برعهده دارند و کارگردانی ۸۳ اثر دیگر برعهده آقایان است. 

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن