ارسال ۱۲۲ اثر به بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، طبق آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ۱۲۲ اثر متقاضی شرکت در بخش رادیوتئاتر که به مدیریت امین رهبر و با نگاهی به ظرفیت‌های دراماتیک هنر شنیداری برگزار می‌شود، شدند.

بر اساس این آمار تا پایان روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ برابر با آخرین مهلت ثبت نام در بخش رادیوتئاتر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مجموع ۱۲۲ اثر شامل ۲۶ اثر از تهران و ۹۶ اثر از سایر شهرهای کشور به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال شده است که کارگردانی ۳۹ نمایش را بانوان هنرمند برعهده دارند و کارگردانی ۸۳ اثر دیگر برعهده آقایان است.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

انتهای پیام/