رشد چشمگیر مشارکت در جشنواره چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی/ جشنواره اواخر دی‌ماه در اهواز برگزار می‌شود

چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی در حالی اواخر دی‌ماه به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود که به گفته دبیر جشنواره، میزان استقبال و مشارکت هنرمندان و فعالان فرهنگی در این دوره، نسبت به سال‌های گذشته چشمگیر و قابل توجه بوده و از رشد جایگاه این رویداد در میان جشنواره‌های فرهنگی کشور حکایت دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، مهدی فرجی، دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی با اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان آثار فرهنگی در این دوره گفت: امسال ۲۰۸۲ نفر در جشنواره شرکت کرده‌اند و در مجموع ۶۳۵۷ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است؛ آماری که در مقایسه با دوره گذشته که حدود ۳۵۰۰ اثر دریافت شده بود، از رشد قابل توجه و افزایش مشارکت کم‌سابقه حکایت دارد.

او این افزایش مشارکت را نشان‌دهنده جایگاه رو به تثبیت جشنواره در میان رویدادهای فرهنگی دانست و افزود: تنوع موضوعی آثار، گستره جغرافیایی شرکت‌کنندگان و کیفیت تولیدات ارسالی نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافته و این موضوع مسئولیت دبیرخانه و هیئت‌های انتخاب و داوری را دوچندان کرده است.

فرجی با اشاره به زمان و محل برگزاری جشنواره گفت: چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی از ۲۶ تا ۲۸ دی‌ماه در استان خوزستان و به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود. 

به گفته او، انتخاب خوزستان به‌عنوان میزبان، با هدف توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی این استان و تقویت پیوند میان میراث‌فرهنگی و رسانه‌های نوین صورت گرفته است.

دبیر جشنواره در پایان تأکید کرد: این رویداد تلاش دارد با بهره‌گیری از قالب‌های متنوع چندرسانه‌ای، زمینه‌ای برای معرفی خلاقانه میراث‌فرهنگی و ایجاد تعامل میان هنرمندان، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای فراهم کند و امیدواریم این دوره نیز بتواند گامی مؤثر در مسیر توسعه و ترویج میراث‌فرهنگی کشور باشد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
