به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، مهدی فرجی، دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی با اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان آثار فرهنگی در این دوره گفت: امسال ۲۰۸۲ نفر در جشنواره شرکت کرده‌اند و در مجموع ۶۳۵۷ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است؛ آماری که در مقایسه با دوره گذشته که حدود ۳۵۰۰ اثر دریافت شده بود، از رشد قابل توجه و افزایش مشارکت کم‌سابقه حکایت دارد.

او این افزایش مشارکت را نشان‌دهنده جایگاه رو به تثبیت جشنواره در میان رویدادهای فرهنگی دانست و افزود: تنوع موضوعی آثار، گستره جغرافیایی شرکت‌کنندگان و کیفیت تولیدات ارسالی نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافته و این موضوع مسئولیت دبیرخانه و هیئت‌های انتخاب و داوری را دوچندان کرده است.

فرجی با اشاره به زمان و محل برگزاری جشنواره گفت: چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی از ۲۶ تا ۲۸ دی‌ماه در استان خوزستان و به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.

به گفته او، انتخاب خوزستان به‌عنوان میزبان، با هدف توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی این استان و تقویت پیوند میان میراث‌فرهنگی و رسانه‌های نوین صورت گرفته است.

دبیر جشنواره در پایان تأکید کرد: این رویداد تلاش دارد با بهره‌گیری از قالب‌های متنوع چندرسانه‌ای، زمینه‌ای برای معرفی خلاقانه میراث‌فرهنگی و ایجاد تعامل میان هنرمندان، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای فراهم کند و امیدواریم این دوره نیز بتواند گامی مؤثر در مسیر توسعه و ترویج میراث‌فرهنگی کشور باشد.

