کنسرت «راه حیرانی» برگزار میشود
کنسرت سهنوازی «راهِ حیرانی» به آهنگسازی و سرپرستی امیر شریفی، ۵ دی ماه با اجرای آثاری در موسیقی دستگاهی ایران در تالار رودکی برگزار میشود.
در این اجرا امیر شریفی (نوازنده تار)، زمان خیری (نوازنده نی) و سید محمدجعفر قاضیعسگر (نوازنده تنبک) با اجرای سهنوازی در تالار رودکی روی صحنه میروند.
این کنسرت بستری برای معرفی مُدی ابداعی و دستگاهی نوساخته با این مد به نام اصفهان - بوسلیک است که با به کار بستن قوانین ساخت دستگاههای شناخته شده و با رجوع به برخی اطلاعات به جا مانده در رسالات موسیقی پیش از قاجار ساخته شده است. تمام قطعات و بخشهای متر آزاد این اجرا بر اساس سِیرِ مُد یاد شده طراحی و اجرا میشود.
کنسرت سهنوازی «راهِ حیرانی»، به آهنگسازی و سرپرستی امیر شریفی، از ساعت ۲۰ شامگاه جمعه پنجم دیماه در تالار رودکی برگزار میشود و علاقمندان میتوانند بلیت این کنسرت را از سایت تیوال تهیه کنند.