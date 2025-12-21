نمایشگاه «سمفونی شماره ۸» برگزار میشود
نمایشگاه انفرادی «سمفونی شماره ۸» شامل آثار چند هنرمند، جمعه ۵ دیماه افتتاح میشود و تا ۱۶ دیماه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه «سمفونی شماره ۸» برای هشت اثر هنری، هشت مبلمان یا چیدمان کاربردی ساخته شده برگزار میشود.
در این نمایشگاه آثاری از ناصر اویسی، شالیزه نوذریفرد، محمد احصایی، حاج مصورالملکی، هادی روشنضمیر، سهراب سپهری، جلال شباهنگی، رضا مافی و اردشیر محصص در همنشینی با مبلمانها قرار گرفتهاند.
در استیتمنت این نمایشگاه، که قلم مجید احمدی نوشته شده، آمده است: ««سمفونی شماره ۸» بر ایدهی همنشینی آثار مستقل در یک ساختار واحد استوار است؛ همان منطقی که در یک سمفونی، موومانهای مستقل را در قالب یک تمامیت منسجم کنار هم قرار میدهد. در این نمایش، هشت اثر هر یک با حالوهوای متمایز، مبنای طراحی مبلمان قرار گرفتهاند که نه بهعنوان عناصر همپوشان تزئینی، بلکه بهمثابه پاسخی در تکمیل فضا و مفهوم هر اثر شکل گرفته است. مبلمان در این چیدمان نقش واسط را ایفا میکند، واسطی میان اثر هنری و زندگی روزمره. در نتیجهی این همنشینی از یک سو هنر از وضعیت دور و انتزاعی فاصله میگیرد و از سوی دیگر دیزاین از کارکرد صرف فراتر میرود. دیزاین معنا مییابد و هنر وارد تجربهی زیسته میشود. »سمفونی شماره ۸ «بر اهمیت کنار هم قرار گرفتن تأکید دارد؛ جایی که تفاوتها حفظ میشوند اما در نسبت با یکدیگر، کیفیتی تازه در ادراک فضا و زیست معاصر ایجاد میکنند. .»
این نمایشگاه از جمعه ۵ دیماه آغاز و تا ۱۶ دیماه در «نگارخانه مشارکتی کارشیو» به آدرس تهران، خیابان سنایی، کوچه دوازدهم، شماره ۱۳ طبقه اول برپا خواهد بود.