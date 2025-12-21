خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایشگاه «سمفونی شماره ۸» برگزار می‌شود

نمایشگاه «سمفونی شماره ۸» برگزار می‌شود
کد خبر : 1730849
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه انفرادی «سمفونی شماره ۸» شامل آثار چند هنرمند، جمعه ۵ دی‌ماه افتتاح می‌شود و تا ۱۶ دی‌ماه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه «سمفونی شماره ۸»  برای هشت اثر هنری، هشت مبلمان یا چیدمان کاربردی ساخته شده برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه آثاری از ناصر اویسی، شالیزه نوذری‌فرد، محمد احصایی، حاج مصورالملکی، هادی روشن‌ضمیر، سهراب سپهری، جلال شباهنگی، رضا مافی و  اردشیر محصص در همنشینی با مبلمان‌ها قرار گرفته‌اند. 

در استیتمنت این نمایشگاه، که قلم مجید احمدی نوشته شده، آمده است:   ««سمفونی شماره ۸»   بر ایده‌ی هم‌نشینی آثار مستقل در یک ساختار واحد استوار است؛ همان منطقی که در یک سمفونی، موومان‌های مستقل را در قالب یک تمامیت منسجم کنار هم قرار می‌دهد. در این نمایش، هشت اثر هر یک با حال‌وهوای متمایز، مبنای طراحی مبلمان قرار گرفته‌اند که نه به‌عنوان عناصر هم‌پوشان تزئینی، بلکه به‌مثابه پاسخی در تکمیل فضا و مفهوم هر اثر شکل گرفته است. مبلمان در این چیدمان نقش واسط را ایفا می‌کند، واسطی میان اثر هنری و زندگی روزمره. در نتیجه‌ی این هم‌نشینی از یک سو هنر از وضعیت دور و انتزاعی فاصله می‌گیرد و از سوی دیگر دیزاین از کارکرد صرف فراتر می‌رود. دیزاین معنا می‌یابد و هنر وارد تجربه‌ی زیسته می‌شود. »سمفونی شماره ۸ «بر اهمیت کنار هم قرار گرفتن تأکید دارد؛ جایی که تفاوت‌ها حفظ می‌شوند اما در نسبت با یکدیگر، کیفیتی تازه در ادراک فضا و زیست معاصر ایجاد می‌کنند. .» 

این نمایشگاه از جمعه ۵ دی‌ماه آغاز و تا ۱۶ دیماه در «نگارخانه مشارکتی کارشیو» به آدرس تهران، خیابان سنایی، کوچه دوازدهم، شماره ۱۳ طبقه اول برپا خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن