هفتمین جشنواره فرهنگی بلوط برگزار شد
هفتمین جشنواره فرهنگی بلوط با تجلیل از ورزشکاران ملی و هنرمندان، با اجرای موسیقیهای بومی، برگزار شد.
به گزارش ایلنا، هفتمین جشنواره فرهنگی بلوط در روزهای پایانی آذرماه در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.
موسیقی در این رویداد نقش مهمی داشت و گروههای مختلف در قلب پایتخت به اجرای نواهای مناطق لرنشین پرداختند.
بیانیه شورای سیاستگذاری جشنواره «بلوط» توسط مصطفی کاویار قرائت شد. در این بیانیه، برگزاری این رویداد بهمثابه گذر از «هفتخان» دشواریها توصیف شد. در سخنرانیهای افتتاحیه، بلوط و زاگرس بهعنوان نماد استقامت، هویت قوم لر و ریشههای عمیق فرهنگ ایرانی معرفی شدند.
سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری، یکی از سخنرانان این مراسم بود. هاشمی در آیین هفتمین جشنواره فرهنگی بلوط، بر اهمیت توجه به فرهنگ حتی در شرایط دشوار و نقش سرمایه انسانی و اجتماعی تأکید کرد. وی قوم لر را از حافظان ایران و مایه عزت و اقتدار کشور دانست و ایرانی بودن را افتخار این قوم برشمرد. او در پایان، با تقدیر از افتخارآفرینی لرها در عرصههای مختلف، بر اتحاد و همبستگی برای سربلندی ایران تأکید کرد.
شعرخوانی یوسفعلی میرشکاک و اجرای موسیقی توسط گروهی از دیار کهگیلویه و بویراحمد به خوانندگی شهریار کریمی، از دیگر بخشهای این برنامه بود.
مجری رویداد «بلوط»، علی فروتن هنرمند شناختهشده عرصه تئاتر و تلویزیون و حکیم ارزیده از اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره بودند.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، نیز با ارسال پیام تصویری، ضمن قدردانی از برگزاری جشنواره، همراهی خود را با اهداف فرهنگی جشنواره «بلوط» اعلام کرد.
بخش مهمی از هفتمین جشنواره فرهنگی بلوط به تجلیل از مفاخر، نخبگان و چهرههای شاخص قوم بزرگ لر اختصاص یافت؛ افرادی که هر یک در عرصههای ملی و بینالمللی، نقش مؤثری در اعتلای نام ایران و توسعه فرهنگی، اجتماعی و حرفهای کشور ایفا کردهاند.
در این بخش، از مهندس فرید حبیبیان، از تبار لر ساکن یاسوج، کارآفرین برتر ملی و از چهرههای موفق حوزه تولید و اقتصاد، به پاس سالها فعالیت اثرگذار در مسیر اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و حمایت از کارآفرینی تقدیر شد.
همچنین پهلوان امین میرزازاده، دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ و قهرمان رقابتهای جهانی کشتی فرنگی، و پهلوان علیرضا مهمدی، دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴، بهعنوان نمادهای افتخارآفرینی ورزشی، پشتکار و غیرت ملی، مورد تجلیل قرار گرفتند؛ ورزشکارانی که با عملکرد درخشان خود، جایگاه کشتی ایران را در عرصههای بینالمللی تثبیت کردهاند.
در ادامه، از علی دولتشاهی، پیشکسوت، مدیر و از خیرین حوزه ورزش کشور، به پاس بیش از ۱۷ سال خدمات ماندگار در مدیریت ورزشی، عضویت در هیئترئیسه فدراسیون کشتی و نقشآفرینی مؤثر در توسعه زیرساختهای ورزش، قدردانی شد.
فریبا متخصص، لرتبار بروجردی، بازیگر نیز بهعنوان یکی از چهرههای ماندگار هنر نمایشی کشور، به دلیل سالها حضور مؤثر در عرصه فرهنگ و هنر و ایفای نقشهای شاخص، مورد تجلیل جشنواره قرار گرفت.
در حوزه کارآفرینی و مدیریت، از بهزاد محمدی بختیاری، کارآفرین و مدیر ملی، به پاس فعالیتهای حرفهای، مدیریتی و نقشآفرینی در توسعه اقتصادی کشور تقدیر شد.
همچنین بصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و از پیشگامان جراحی کاشت حلزون در کشور، به دلیل خدمات علمی، پزشکی و مدیریتی ارزشمند در ارتقای سلامت جامعه و آموزش پزشکی مورد تقدیر قرار گرفت.
در بخش صنعت و انرژی نیز از سپهدار انصارینیک، مدیر ارشد صنعت پتروشیمی کشور، به پاس نقش مؤثر در مدیریت کلان، توسعه صنعتی و پیشبرد پروژههای راهبردی حوزه انرژی، تجلیل به عمل آمد.
این آیین تجلیل، جلوهای از قدردانی جامعه فرهنگی و مردمی از تلاشها، افتخارآفرینیها و خدمات ماندگار نخبگان قوم لر در عرصههای گوناگون بود؛ چهرههایی که هر یک سهمی مؤثر در ارتقای جایگاه ایران در سطح ملی و بینالمللی داشتهاند.
در ادامه، اجرای موسیقی بختیاری توسط ایمان کریوند و گروه همدرنگ، شعرخوانی روشن سلیمانی، سخنرانی رضا جباری، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی و شعرخوانی عزیز نادری، فضای سالن را سرشار از شور و شعف کرد. آیین اختتامیه نیز با اجرای گروه موسیقی گلونی و هنرنمایی سیفالدین آشتیانی همراه بود.
جشنواره فرهنگی بلوط، بهعنوان یکی از رویدادهای فرهنگی هویتمحور کشور، با هدف پاسداشت فرهنگ و میراث قوم لر و در راستای تقویت وحدت و همدلی اقوام ایرانی، در سالهای اخیر جایگاه خود را در تقویم فرهنگی ایران پیدا کرده است. این جشنواره که تاکنون در شش دوره برگزار شده، همواره تلاش کرده است با تکیه بر فرهنگ بومی، اصالت تاریخی و سرمایههای انسانی، بستری برای بازخوانی هویت ایرانی و گفتوگوی فرهنگی میان اقوام فراهم آورد.
جشنواره بلوط با این هدف شکل گرفته که عرصهای برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی قوم لر و پیوند آن با بدنه فرهنگ ملی ایران باشد.