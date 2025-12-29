سی گفتار درباره فردوسی و شاهنامه منتشر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «سخن‌های دُربار؛ سی گفتار درباره‌ی فردوسی و شاهنامه» نوشته محمد رسولی (تاریخ‌دان و شاهنامه‌شناس)، توسط انتشارات سبزان روانه بازار شد.

در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است:

کتاب سی گفتار درباره‌ی شاهنامه مجموعه‌ای خواندنی و روشنگر است که با رویکردی نوین به تحلیل و واکاوی جنبه‌های گوناگون شاهنامه می‌پردازد؛ از تاریخ و اسطوره گرفته تا دین، فرهنگ، جغرافیا، حقوق و آیین‌های باستانی ایرانیان. در این اثر موضوعاتی بررسی شده‌اند که غالبا از دید پژوهشگران پنهان مانده بودند؛ نکاتی چون معنای حقوقی ازدواج رستم و تهمینه، تأثیر اوستا بر ساختار شاهنامه، نمادشناسی آب، نقش دین پیشازرتشتی، و بازتاب‌های تاریخی فراموش‌شده در داستان اسکندر. محمد رسولی، شاهنامه‌پژوه نوگرای معاصر، با نگاهی علمی و دانشگاهی سال‌ها در رسانه‌های معتبر به معرفی نظریات تازه‌ای درباره‌ی شاهنامه پرداخته است. او، در این کتاب، سی گفتار منتخب از آن مباحث را گردآوری کرده؛ گفتارهایی که حاصل پژوهش‌هایی عمیق و نگاه متفاوت به اثری است که میراث‌دار هویت و خرد ایرانی است.

کتاب «سخن‌های دُربار؛ سی گفتار درباره‌ی فردوسی و شاهنامه» در نوبت اول چاپ با شمارگان پانصد نسخه به قیمت دویست و پنجاه هزارتومان منتشر شده است.

