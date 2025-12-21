جشن چهل سالگی انجمن موسیقی ایران برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن موسیقی ایران، چهلمین سالگرد تاسیس انجمن موسیقی ایران عصر روز جمعه ۲۸ آذر با حضور هنرمندان و مدیران هنری در هتل بزرگ تهران برگزار شد.

بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این جشن ضمن تقدیر از بنیانگذاران انجمن موسیقی ایران گفت: در آستانه شب یلدا، این توفیق را داشتیم که چهلمین سال تأسیس انجمن موسیقی ایران را در جمع هنرمندان عزیزی برگزار کنیم که بسیاری از آن‌ها در تشکیل، تأسیس، بالندگی و پیشرفت فعالیت‌هایش نقش داشته‌اند و زحمات فراوانی را در حوزه مدیریت انجمن متحمل شده‌اند. همراهی و همفکری این عزیزان، موجب تولید آثاری کم‌نظیر در عرصه موسیقیِ هویتی کشورمان شده است.

وی ادامه داد: به رسم پاسداشت تاسیس انجمن موسیقی به عنوان یک اتفاق مهم و رخداد بزرگ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه موسیقی، تصمیم گرفتیم دورهمی‌ای در کنار هنرمندان عزیز موسیقی کشورمان برگزار کنیم و یاد و خاطره چهل سال تلاش برای بالندگی و سربلندی موسیقی ایران را در کنار یکدیگر جشن بگیریم.

رضایی با اشاره به حضور ایرج نعیمایی به عنوان یکی از مدیران سابق انجمن موسیقی که بیشترین دوره مسئولیت را برعهده داشته گفت: بعد از آقای نعیمایی، بنده نیز این توفیق را داشتم چند سالی در انجمن موسیقی در خدمت موسیقی ایران باشم و از نزدیک شاهد زحمات آقای نعیمایی و پیشکسوتانی باشم که آثار بی‌نظیری را در حوزه موسیقی نواحی گردآوری کردند و به واسطه این تلاش‌ها، انجمن موسیقی ایران را در موسیقی کشور سربلند کردند و من نیز توانستم میراث دار این دوره باشم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد علی مرادخانی گفت: وقتی تاریخ انجمن موسیقی را مرور می‌کنیم، نقش مرحوم مرادخانی و تأثیری که ایشان در روند شکل‌گیری و فعالیت‌های انجمن موسیقی ایران داشته‌اند، بی‌نظیر و بی‌بدیل است. حیف که امشب در کنار ما نیستند.

وی ادامه داد: در تشکیل انجمن موسیقی ایران و در روند موسیقی کشور پس از انقلاب، افراد انگشت‌شماری نقش‌های کلیدی و اساسی ایفا کرده‌اند و این نقش در طول سال‌ها همچنان ادامه داشته است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین این افراد، استاد داوود گنجه‌ای است که از بنیان‌گذاران انجمن موسیقی ایران بوده‌اند و پس از انقلاب، از چهره‌های کم‌نظیری محسوب می‌شوند که همواره حامی موسیقی ایران بوده‌اند.

رضایی افزود: آقای گنجه‌ای مانند بسیاری از هنرمندان بزرگ موسیقی، برای هنری که در آن تلاش کرده و در زمره سرآمدان آن بوده، چنان ارزشی قائل شده که هرگز به آن پشت نکرده، آن را کنار نگذاشته و از برخوردها و اتفاقات دلسرد نشده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود به مهربانی استاد گنجه‌ای اشاره کرد و گفت: مهربانی ایشان برای من همواره درس‌آموز بوده است. بارها شاهد بوده‌ام که ایشان، وقتی از بیماری یا مشکل یک هنرمند مطلع شده‌اند، با تمام وجود پیگیر حل آن بوده‌اند؛ حتی در مواقعی که هیچ‌یک از هنرمندان حضور نداشتند، شخصاً تماس گرفته و برای تهیه دارو یا رفع مشکل آن هنرمند اقدام کرده‌اند. این رفتار، به نظر من، بسیار درس‌آموز است؛ اینکه با مهر در کنار هم باشیم. موسیقی و هنر موسیقی، در ذات خود، مهر را به انسان می‌آموزد و به باور من، استاد داوود گنجه‌ای در تجلی این مهر، بسیار موفق و اثرگذار بوده‌اند.

رضایی در خاتمه با اشاره به اجرای برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان در این دورهمی یلدایی اظهار داشت: این هنرمندان جوان، با تلاش اساتید در دهه‌های اخیر تربیت شده‌اند، به زیبایی ساز می‌نوازند و جایگاه ارزشمندی در حوزه موسیقی دارند و بی‌تردید با تلاش آن‌ها، آینده موسیقی ایران بالنده‌تر خواهد شد.

داوود گنجه‌ای در چهلمین چله انجمن موسیقی ایران که در هتل بزرگ تهران برگزار شد، با اشاره به پیشینه شخصی و حرفه‌ای خود گفت: در سال ۱۳۶۴ که انجمن موسیقی ایران در آستانه تأسیس بود، چهار نفر نقش محوری داشتند؛ بنده، زنده‌یاد کیومرث صابری که «گل‌آقا» را می‌نوشت، زنده‌یاد حشمت سنجری رهبر ارکستر سمفونیک و آقای نعمت‌الله که امروز دیگر در میان ما نیستند و من باقی مانده‌ام.

وی تصریح کرد: من با بسیاری در طول زندگی هنری‌ام جنگیده‌ام، فریاد زده‌ام و برای هنرمندان، برای شأن و جایگاه آن‌ها، برای ارزش‌گذاری واقعی‌شان تلاش کرده‌ام. برای هنرمندی که شایسته درجه یک بود و به او نمی‌دادند، ایستادم.

این نوازنده پیشکسوت کمانچه با اشاره به همکاری‌های خود با حمیدرضا نوربخش اظهار داشت: با این مرد بزرگ بارها مورد ملامت قرار گرفتیم، اما او مسئولیت خانه موسیقی، خانه عشق، را بر عهده گرفت و با وجود همه فشارها و حاشیه‌ها ایستادگی کرد.

گنجه‌ای ادامه داد: من با عشق به این مراسم آمدم، زیرا تک‌تک شما را دوست دارم. اگر همبستگی و وحدت کلمه داشته باشیم، موسیقی ایران مسیر خود را ادامه خواهد داد. موسیقی و هنر همیشه پیروز میدان حق بوده است.

وی در پایان گفت: خانه موسیقی و انجمن موسیقی متعلق به همه است و با حاشیه‌ها از بین نخواهد رفت.

در پایان این مراسم با حضور بابک رضایی، حمیدرضا نوربخش، ایرج نعیمایی و اسحاق شکری بر روی سن، از این هنرمند تقدیر شد.

سجاد محمدیان مجری مراسم چهلمین سال تاسیس انجمن موسیقی ایران بود و در مراسم چهلمین سال تاسیس انجمن موسیقی ایران برگزیدگان جشنواره موسیقی ملی جوان نیز به اجرا پرداختند که شامل اجرای تریو بیان توسط پرنیان مرادیان (پیانو)، امیرپارسا مرادیان (ویولنسل) و دریا روحی (ویولن) و دو نوازی نفس خرمیان (تنبک) و اشکان نایبی (تار آذری) و همچنین تک نوازی تار آراز وجودی بود.

در جشن چهل سالگی انجمن موسیقی ایران بسیاری از هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی از جمله بابک رضایی، اسحاق شکری، حسن بوشهریان، عبدالرضا مجدی، مهرداد دلنوازی، هادی ارزم، محمد میرزمانی، داوود گنجه ای، حمیدرضا نوربخش، ابوالفضل صادقی نژاد، مانی جعفرزاده، اکبر محمدی، پیمان بزرگ نیا، محمد گلریز، حمیدرضا عاطفی، سوسن اصلانی، هنگامه اخوان، آذر هاشمی، بیژن بیژنی، عبدالنقی افشارنیا، حمیدرضا اردلان، ایمران حیدری، رامین صدیقی، بهار مدیری، فرشاد توکلی، سعید رودباری، محمد مقدسی، محمدرضا تفضلی، محمد ذوالنوری، نوشین پاسدار، محمدسعید شریفیان، صادق چراغی، محمد محمد خدا داداش، سعید تهرانی زاده، محمدرضا شرایلی، خسرو عامری فر، احمد میرمعصومی، حجت فرجیان، مجید ناظم پور، آرش کامور، سیاوش برهانی، وارطان ساهاکیان، عباس سجادی، احمد صدری، مینا افتاده، محمدعلی لقا، محمد فیروزی، علی نیکنام انزابی، سجاد پورقناد، بهناز ذاکری، امیر همتی، ایرج نعیمایی، جابر اطاعتی، سعید ثابت، بهرام جمالی، احسان ذبیحی فر، حسین دانش، حسین مرعشی، سلمان سالک، محمدرضا عقیلی، حیدر کاکی، سیمون آیوازیان، مظفر شفیعی، علیرضا تفقدی، نجمه صغیر، محمد دلنوازی، فروغ بهمن‌پور، امیر اثنی عشری، زمان خیری، کیوان ساکت، امیرحسین سمیعی، فریبرز رستمی، پری ملکی، مرتضی اعیان، نیما جوان، حسین شریفی، محمدرضا صفی، مهرک صفائیه، مهدی شمس نیکنام، مریم نقیبی، حسین علیشاپور، پویا سرایی، کیوان فرزین، علی مغازه‌ای و مجید تحریری حضور داشتند.

