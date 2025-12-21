آغاز اکران آنلاین «زیبا صدایم کن» از ۲ دی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی از سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ ساعت ۲۰، در سینما آنلاین پلتفرم فیلم‌نت به نمایش درمی‌آید.

در خلاصه فیلم «زیبا صدایم کن» آمده است: خسرو که در آسایشگاه روانی بستری است تمام این سال‌ها را در فکر دخترش زیبا سپری کرده است. امروز تولد ۱۶ سالگی زیبا است …

در این فیلم بازیگرانی از جمله امین حیایی، ژولیت رضایی، مهران غفوریان، ستاره پسیانی، حسن میرباقری ایفای نقش کرده اند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: رسول صدرعاملی، تهیه کننده: مازیار هاشمی، نویسندگان: میلاد صدرعاملی، محمدرضا صدر عاملی، آرش صادق بیگی براساس رمانی به همین نام نوشته فرهاد حسن‌زاده، مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، تدوین: بهرام دهقانی، موسیقی: کریستف رضاعی، مدیر پروژه: حسین هادیانفر، صداگذاری و ترکیب صدا: علیرضا علویان، طراح جلوه‌های بصری: فرید ناظرفصیحی، طراح چهره‌پردازی: عظیم فراین، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: هدی میرزایی، مدیر صدابرداری: طاهر پیشوایی، عکس: مجید طالبی، طراح نشان: ابراهیم حقیقی، طراح پوستر: روژان ایرجی.

در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم جگران هند (۱۳ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵) سه منتقد فدراسیون جهانی منتقدان سینما FIPRESCI (اشوک رانه، رویتا داتا و ویکی جوزف) جایزه فیپرشی بهترین فیلم بین‌المللی را به رسول صدرعاملی برای فیلم «زیبا صدایم کن» اهدا کردند. فیلم رسول صدرعاملی پیش از این در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم ورشو، بوسفور و خروس طلایی چین روی پرده رفته بود.

بلیت سینما آنلاین ۱۳۰ هزارتومان است و با پرداخت هزینه بلیت نیازی به خرید اشتراک نیست.

یازده یازده، خواب تلخ، صددام، نُه، خانه ارواح دیگر فیلم‌های سینما آنلاین فیلم نت هستند.

صدرعاملی کارگردان «زیبا صدایم کن» پیش از این درباره ساخت فیلم گفته است: سال‌ها پیش از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رمان پرفروشی به نام «زیبا صدایم کن» به دست من رسید که نویسنده آن آقای فرهاد اصلان‌زاده است. احساس کردم می‌توانم برای آن کاری کنم. فیلم خیلی سختی بود چون قصه آن ۲۰ سال پیش نوشته شده بود و مناسبات آن نسبت به دنیای امروز عوض شده بود. ۲ کاراکتر اصلی و لوکیشن متعلق به کتاب است. خسرو در آسایشگاه و زیبا در خوابگاه خیریه‌ای بود. بقیه داستان بازنویسی شد ولی همین میزان داستانی که کتاب به ما داد هم خیلی خوب بود.

