رونمایی از هویت بصری جدید شبکه مستند همزمان با شب یلدا
همزمان با فرارسیدن شب یلدا، از هویت بصری و بسته گرافیکی جدید شبکه مستند سیما رونمایی شد؛ بستهای که با نگاهی نو، حالوهوای بصری این شبکه تخصصی را وارد مرحلهای تازه میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ همزمان با بلندترین شب سال، هویت بصری و بسته گرافیکی جدید شبکه مستند سیما رونمایی شد. شبکه مستند بهعنوان شبکهای تخصصی در حوزه تولید و پخش آثار مستند با موضوعات متنوع، در پانزده سال گذشته همواره رویکردی پیشرو و بهروز در حوزه محتوا، فرم و هویت بصری داشته است.
در طراحی جدید، هویت بصری شبکه با الهام از فرمهای گرافیکی سهبعدی و با تأکید بر مفهوم اسناد، استناد و فرآیند مستندسازی وقایع برای تولید هر فیلم مستند، بازتعریف شده است. این بازطراحی شامل نشان شبکه، فرمها، زیرنویسها، قلم نوشتاری و طراحی بیش از ۶۰ عنوان بصری در قالبهای متنوع گرافیکی است.
آیتمهایی همچون آرم استیشن، اعلام برنامهها، آیتمهای درونبرنامهای، «خبر مستند»، «عکس مستند»، «دوربین مستند»، «ایران مستند» و میانبرنامههای اطلاعرسانی، بخشی از این بسته هویتی جدید هستند که با هدف ایجاد تحولی جذاب، حالوهوای تازهای را به مخاطبان شبکه مستند ارائه میکنند.
بسته هویت بصری جدید شبکه مستند بر پایه هویت ایرانی ـ اسلامی طراحی شده و در کنار گرافیک، مجموعهای متنوع از موسیقیهای اختصاصی با بهرهگیری از سازهای ایرانی، متناسب با طراحی جدید تولید و اجرا شده است. همچنین خانواده رنگی شبکه با الهام از رنگهای اصیل ایرانی و بازتعریف رنگهای اصلی و فرعی، همزمان با آغاز فصل زمستان ۱۴۰۴ روی آنتن خواهد رفت.
در این طراحی، ضمن توجه به ظرفیتهای مفهومی، فرمی و فنی نمایش تلویزیونی، بر حفظ فرم مینیمال، انسجام بصری و خاطره تصویری مخاطبان شبکه مستند تأکید شده است. استفاده از عناصر «میم» و «سهنقطه» موجود در واژه «مستند» بهعنوان المانهای تکرارشونده و شاخص هویتی، از دیگر ویژگیهای این بسته گرافیکی جدید به شمار میرود.
در قلمرو هویت بصری تازه شبکه مستند، مفاهیمی همچون گشوده شدن لایهها، پیچیدگی و اصالت مسیر روایت و در نهایت کشف حقیقت، با ارجاع به عناصری مانند رول فیلم نگاتیو، برگه و پوشه اسناد، متن و مستندنگاری، در کنار موسیقی ایرانی، تلاش دارد حسی تازه و عمیقتر را به مخاطب منتقل کند.
این بسته هویت بصری بهصورت کامل، شب یلدای ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز فصل سرما، از شبکه مستند سیما مهمان خانههای گرم ایرانیان خواهد شد.