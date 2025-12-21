مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر برگزار شد/ پیشتازی «پیر پسر» و «تاسیان»

به گزارش ایلنا، در ابتدای این مراسم کلیپی از علی معلم، بنیان‌گذار مجله دنیای تصویر و مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر پخش شد.

محمدرضا مقدم، خواننده، قطعه‌ایی را با نام حافظ با همراهی پیانو اجرا کرد.که ترانه آن را حسین سلیمانی، بازیگر، سروده است. سپس امید معلم، دبیر جشن روی سن آمده و با بیتی از حافظ سخنانش را آغاز کرد.

امید معلم با خوش‌آمد به هنرمندان سخنانش را آغاز کرد و در ادامه گفت: سرزمین ما ایران این روزها با تلخی‌هایی همراه است که آدم نمی‌داند چه بگوید‌. نمی دانم ایران ما چرا انقدر در رنج است. مردم گاهی با یکدیگر بداخلاقی می‌کند. فضای مجازی باعث بدخلقی شده از کسانی که نباید انتقامجویی کنیم انتقامجویی می‌کنیم.

دلیل بنیاد این جشن توسط علی معلم این بود که کنار هم باشیم و تنها نباشیم.

خطابم به سیاستمداران داخل کشور و خارج است که ایران کشور بزرگ و متحدی است ما خواهانیم فقر از مناطق در رنج از بین برود. هیچ کدام از ما در مقابل مردم نیستیم. همه اهالی هنر در کنار مردم‌اند.

سیاستمداران اگر هنرمندان را حفظ کنند سرزمین و اتحاد حفظ می‌شود.

امسال بر ما سخت گذشت دوبار مجبور به تغییر سالن شدیم.

از متولیان فرهنگی خواهش می کنم، کمی بداخلاقی‌ها را کم کنید، و از جشن‌های خصوصی حمایت کنید. امیدوام از سال اینده اوضاع کشور بهتر شود.

سپس دکتر امیرهوشنگ هاشمی، از داوران مراسم روی سن آمد و تندیسی را به لارنس گرابل،نویسنده مشهور کتاب‌های سینمایی اهدا کرد که قرار شد این تندیس به دست او برسد.

برای اهدای جایزه بهترین مستند، دانیال عبادی و محمدقدس روی سن آمدند.

فیلم مستند نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران (مهرداد اسکویی، بابک کریمی و روح‌الله انصاری) مستند برگزیده این دوره از مراسم حافظ شد.

بیانیه کارگردانان که در ایران حضور ندارند، روی سن قرائت شد؛ "ما کارگردانان مستند این جایزه را تقدیم می‌کنیم به روح بزرگ نصرت کریمی ،هنرمندی که بر گردن هنرمندان ایران حق دارد."

در ادامه رضا فیاضی و بیوک میرزایی برای اهدای جایزه فیلم کوتاه به روی سن دعوت شدند.

لوح زرین حافظ به پاس نقش‌آفرینی در فیلم کوتاه تایپیست به فاطمه مسعودی‌فر اهدا شد.

فاطمه مسعودی‌فر هنگام دریافت تندیس حافظ گفت : «خوشحالم از این جایزه نه به خاطر جایزه،بلکه بخاطر نقشی که بازی کردم. دلم می‌خواهد از هادی نوری تشکر کنم که ژاله را دست من سپرد».

تندیس حافظ بهترین بهترین فیلم کوتاه نیز به «میا» ساخته‌ی سیدعلی قاسمی رسید.

سید علی‌قاسمی نیز جایزه را به محیط‌بانان و فعالان محیط زیست تقدیم کرد.

سپس همه اعضای هیئت داوران روی سن آمدند تا سه جایزه را تقدیم کنند.

بهترین دستاورد فنی و هنری سینمایی به

«در سایه سرو» (طراحی و اجرای انیمیشن: شیرین سوهانی و حسین ملایمی) اهدا شد و به نمایندگی این دو کارگردان برنده اسکار، پویا نبی متنی را خواند. بهترین دستاورد فنی و هنری در سریال را ایرج رامین‌فر برای طراحی صحنه «تاسیان» دریافت کرد.

جایزه ویژه هیئت داوران به رسول صدرعاملی برای «زیبا صدایم کن» اهدا شد.

رسول صدرعاملی هنگام دریافت تندیس حافظ در سخنانی کوتاه گفت : «نقل قولی به مضمون از علی معلم را می‌آورم، او عقیده داشت، در میان انبوه جشنواره متنوع در ایران، باید جشنی باشد که دلیلش و انگیزه‌اش سینما باشد، در واقع سینما در پناه حافظ باشد».

علی اوجی ، کارگردان جشن دنیای تصویر به روی سن دعوت شد و جایزه بهترین چهره تلویزیونی را به امیرحسین قیاسی برای برنامه «نیمه‌شب» کرد.

تندیس بهترین برنامه ترکیبی به محمد شریفی و رامبد جوان برای «کارناوال» اهدا شد.

رامبد جوان ضمن قدردانی از گروه همراهش گفت: «خوشحالم که پدرم توانست پیش از مرگش این برنامه را ببیند. تشکر می‌کنم از آذر معماریان و امید معلم که این جشن را ادامه می‌دهند.

برنامه‌سازی دارد جدی‌تر و با‌اهمیت‌تر می‌شود.واقعا استقامت ما، باعث شد این جنس از برنامه‌ها رونق پیدا کند».

بهترین بازیگر زن کمدی به الیکا عبدالرزاقی برای «اجل معلق» اهدا شد و بهترین بازیگر مرد کمدی بیست و چهارمین دوره مراسم تلویزیونی و سینمایی دنیای تصویر رضا عطاران شد.

رضا عطاران با تشویق ایستاده هنرمندان روی سن آمد

عطاران بر روی صحنه گفت :«امیرحسین قیاسی رفاقت ما را با مهران بهم نزن!! از عادل تبریزی و گروه تشکر می‌کنم. هر سال می‌دانم یک رای را علی معلم داده است. دم همه شما گرم!»

جواد عزتی با دعوت امید معلم روی صحنه مراسم آمد و جایزه بهترین کارگردان تلویزیونی را به نیابت هومن سیدی (وحشی) دریافت کرد.

بهترین سریال تلویزیونی و پلتفرم‌های استریم آنلاین به وحشی (فصل یک)/ تهیه‌کننده: محمدرضا صابری؛ محصول فیلم‌نت اهدا شد.

محمدرضا صابری پس از دریافت جایزه گفت :«به افتخار علی سرتیپی عزیز که به گردن سینما حق دارد».

بهترین بازیگر زن درام نیز به بهنوش طباطبایی برای «سووشون» اهدا شد.

بهنوش طباطبایی گفت: «خیلی خوشحالم برای دومین بار تندیس حافظ را گرفتم، آنهم از دست جواد عزتی عزیز. ممنونم از داوران و آذر معماریان و امید معلم. سیمین دانشور در رمان سووشون از نمادها و اسطوره به شکل‌پر رمز و رازی روشنگری کردند و شخصیت زری را نماد زن ایران و زن کشور دانستند و برای من افتخاری است که چنین شخصیتی را بازی کردم. از نرگس آبیار تشکر می‌کنم».

در ادامه بهنوش طباطبایی از تک‌تک همکارانش در سریال سووشون با ذکر نام تشکر کرد.

طباطبایی جایزه را به زنان سرزمین ایران تقدیم کرد چراکه کاراکتر زری نمادی از زنان ایرانی است.

بهزاد خلج که این روزها با سریال آقای قاضی خوش‌درخشیده روی سن دعوت شد تا جایزه بهترین بازیگر مرد درام را اهدا کند.

بهترین بازیگر مرد درام به بابک حمیدیان برای «تاسیان» اهدا شد.

بابک حمیدیان روی سن از علی معلم و آتیلا پسیانی گفت و گفت دوست دارم این جایزه را از طرف مردم بدانم.

بهترین موسیقی متن: به فرزین قره گوزلو برای فیلم سینمایی «غریزه» اهدا شد.

حسین توتونچیان ،تهیه کننده موسیقی،برای اهدای جایزه بهترین خواننده تیتراژ به روی سن دعوت شد.

بهترین خواننده تیتراژ فیلم و سریال به علیرضا قربانی(سووشون) برای قطعه «سووشون» اهدا شد.

علیرضا قربانی ضمن تشکر از مخاطبان برای استقبال از قطعه «پرواز قوها» (تاسیان) که به خاطر آن نیز کاندید شده بود، گفت «از تک تک داوران متشکرم. جای دیگر نامزدان، شروین حاجی‌پور عزیز، حیدووی عزیز، همایون شجریان عزیز اینجا خالی است.

امروز می‌دانیم وضعیت اقتصادی مردم ضعیف تر شده و طبعا روی سبد فرهنگی هم تاثیر می‌گذارد. شنیدم پیج دنیای تصویر و حافظ دچار مشکلاتی شده، معمولا کسانی که پیشرو هستند، دچار دست‌اندازی و مشکلات می‌شوند، این مساله همیشه بوده. هنر و هنرمند باید مقاومت کند و به خصوص هنری که برای مردم است».

بهترین بازیگر زن به پری‌ناز ایزدیار (زن‌ و بچه) و غزل شاکری (رها) تعلق گرفت.

پری‌ناز ایزدیار که در مراسم حضور نداشت،متنی فرستاده بود که امید معلم خواند.

همچنین غزل شاکری گفت دلم می‌خواهد چشمانم را ببندم و فکر کنم علی معلم و مادرم فرشته طائرپور در این مراسم حضور دارند. تشکر می‌کنم از گروه همدل «رها».

او ادامه داد: «این جایزه را تقدیم می‌کنم به انسان‌هایی که تحت فشار در درام زندگی نقش خود را شریف ایفا می‌کنند».

بهترین دستاورد فردی ویژه نیز به امین حیایی به پاس نقش‌آفرینی‌هایی که در سریال آبان و فیلم‌هایش داشته اهدا شد.

میلاد صدرعاملی جایزه امین حیایی را گرفت که در مراسم حضور نداشت.

اعضای داوران روی سن دعوت شدند تا سه جایزه را اهدا کنند.

بهترین بازیگر مرد به حسن پورشیرازی برای «پیر پسر» اهدا شد.

حسن پورشیرازی گفت :«از داوران ،امید معلم و آذر معماریان تشکر می‌کنم و سلام بر علی معلم. از اکتای براهنی تشکر می‌کنم. این جایزه را تفدیم می‌کنم به بهرام بیضایی که تولدش نزدیک است».

دیگر تندیس حافظ بهترین بازیگر مرد شهاب حسینی «رها» اهدا شد.

بهترین کارگردانی به اُکتای براهنی «پیر پسر» اهدا شد.

براهنی گفت: «اخیرا صحبتی درباره حذف پروانه ساخت شده. امیدوارم این اتفاق بیفتد و ما دیگر نیاز به پروانه ساخت نداشته باشیم.

این اولین جایزه‌ایی است که در ایران به من اهدا شده. می‌خواهم این جایزه را به مادرم ساناز صحتی تقدیم کنم».

و در پایان تندیس حافظ بهترین بهترین فیلم به «پیر پسر »(تهیه‌کنندگان: بابک حمیدیان و حنیف سروری) اهدا شد.

بابک حمیدیان گفت: «از محمدرضا شریفی‌نیا، سیدضیا هاشمی و اکتای براهنی،حنیف سروری تشکر می‌کنم. همینطور از عوامل فیلم».

حنیف سروری نیز گفت: «ممنون که این شانس را به من دادید دوستان که کنارتان باشم. جای آقای معلم خالی.

دلم می‌خواهد از همکاران خانمی که ما شانس نداریم کنارشان باشیم اسم ببرم، از هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، باران کوثری،و...»

دبیر بیست و چهارمین مراسم دنیای تصویر (تندیس حافظ) امید معلم است.

عکس: امین هاشمی

انتهای پیام/