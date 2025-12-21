به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، جزئیات طرح «آیین نامه تنظیم گری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما» که برای تصویب در هیات دولت تقدیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده، منتشر شد.

هیئت رئیسه خانه سینمای ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در دوران کنونی، حکومت‌ها دیگر نمی‌توانند با شیوه‌های اقتدارگرایانه سنتی به نیازهای فزاینده جامعه پاسخ دهند و اقتدار واقعی در گرو بازطراحی روابط میان دولت، نهادهای عمومی و نهادهای مدنی است.

به اعتقاد این نهاد، عبور از دایره محدود تصدی‌گری دولتی و تقویت نقش نهادهای مدنی و بخش خصوصی از ضروریات بقا و کارآمدی دولت ملت‌های امروزی است.

هیئت رئیسه خانه سینما تأکید کرده است که در روند کنونی سیاستگذاری کشور، افزایش مداخله دولت در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود، در حالی که تقویت نقش جامعه و نهادهای مدنی در فرآیند حکمرانی به سود مردم و نظام خواهد بود، زیرا چنین نهادهایی حاصل انتخاب و مشارکت واقعی مردم هستند.

در این اطلاعیه آمده است که کشور وارد مرحله جدیدی از تحولات شده و پاسخ به شرایط تازه، نیازمند بازنگری در آرایش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.

هیئت رئیسه خانه سینما تأکید کرده است که برنامه‌ها و سیاست‌ها باید تحولی و متناسب با شرایط روز باشند و نه مبتنی بر شیوه‌های فرسوده و ناکارآمد گذشته. بر همین اساس، پذیرش نقش نهادهای صنفی و مدنی در تصمیم‌سازی‌ها به عنوان نمایندگان واقعی جامعه از ضرورت‌های امروز کشور است.

بر این پایه، تحولی بودن و قبول نقش موثر نمایندگان مردم متجلی در نهادهای مدنی- صنفی به عنوان دو شاخصه ضروری برای شرایط جدید کشور باید در دستور کار نظام قرار گیرد.

خانه سینمای ایران اعلام کرده است که این نهاد پیش‌تر در بهمن ۱۳۸۷ طرحی با عنوان سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق سینماگران را تدوین و به مسئولان دولت و مجلس ارائه کرده بود، اما تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب آن به نتیجه نرسید. اکنون نیز با تأکید رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، بر حق اشتغال سینماگران، طرحی با عنوان آیین‌نامه تنظیم‌گری تولید و نمایش هنر صنعت فیلم و سینما تدوین و پس از بررسی تطبیقی با نمونه‌های مشابه جهانی، برای تصویب در هیئت دولت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده است.

این شاخصه‌ها به این شرح است:

- تنظیم گری ملی بدل از تصدی‌گری دولتی.

- احصای ممنوعیت‌های نمایش آثار، مستند به قوانین موضوعه و اسناد بالادستی.

- حضور برآیند افکارعمومی در شوراهای صدور پروانه نمایش.

- باور به شأن حرفه‌ای و منزلت حرفه‌ای سینماگران در رفتار مسیولانه مستند به قوانین موضوعه.

- رعایت قوانین دادرسی و تجدید نظر خواهی.

جامعه‌ اصناف سینمای ایران امید و انتظار دارد، ریاست محترم جمهور بر عهد خود پایدار و گره چند ده ساله‌ نگرش صغارت و محجوریت به سینماگران را با تصویب این طرح بگشایند.

