برگزیدگان دومین جشنواره نمایشهای کافهای «کفیشه» معرفی شدند
شامگاه گذشته، پس از سه روز رقابت در شبهای سرد و بارانی کافههای آبادان، دومین جشنواره نمایشهای کافهای «کفیشه» به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم، طیفی متنوع از هنرمندان، مسئولان فرهنگی و حامیان جشنواره حضور داشتند.
فرشید قنبری، دبیر دومین جشنواره نمایشهای کافهای «کفیشه»، بهعنوان نخستین سخنران مراسم، سخنان خود را با نام خدا آغاز کرد و گفت: با حضور شما هنرمندان، کفیشه پالایشگاهِ این غول آهنیِ مهربان را مهربانتر میکند؛ شعلههای شبهای آبادان نورانیتر میشوند و خودِ آبادان قشنگتر. آبادان شهر گرمی است و سرمای استخوانسوز این روزها به ما یادآوری کرد که میتوانیم در دل سرما، کنار هم و در کافهها، با تماشای نمایش گرم بمانیم.
او در ادامه افزود: خانواده من با حضور شما بزرگتر شده است و از خداوند میخواهم تا زمانی که کفیشه سرشار از دوستی و رقابتی باشد که به رفاقت میانجامد، این جشنواره پابرجا بماند.
پس از آن، امین سپهریان، معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره گفت: کفیشه با حرکتی خلاقانه، گوشهای تازه از هنر تئاتر را کشف کرده و فضای کافهها را به عرصهای برای ترویج فرهنگ و هنر تبدیل نموده است.
او ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت نهادها، در سالهای آینده هنرمندان بیشتری فرصت ارائه آثار خود را پیدا کنند و تأکید کرد: فرهنگ و هنر بزرگترین سرمایه هر جامعهاند و کفیشه در حفظ و گسترش آن نقشی مهم ایفا میکند.
جبار سالمپور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، نیز با اشاره به ظرفیتهای این رویداد اظهار داشت: با همافزایی بیشتر، امیدواریم جشنواره کفیشه در سالهای آینده در سطح بینالمللی برگزار شود و توانمندیهای هنر آبادان و منطقه را در سطحی گستردهتر معرفی کند.
او هدف اصلی این جشنواره را ایجاد شادی و نشاط اجتماعی دانست و افزود: حضور جشنواره در فضای شهری، شور و هیجانی ویژه برای شهروندان و علاقهمندان هنر ایجاد کرده است.
در ادامه، لحظه مورد انتظار حضار فرا رسید و اسامی برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره با شور و تشویق حاضران اعلام شد.
در بخش نقالی و پردهخوانی، هیئت داوران متشکل از حسین ظاهری، مهدی صفارینژاد و داریوش نصیری، تقدیر ویژهای از نیکی منوچهری (کرج) برای نقل شهادت علیاکبر، مریم خلیفهزاده (گناوه) برای نبرد بیژن با گرازها و علی مهدی (اهواز) برای کشتی اول رستم و سهراب بهعمل آوردند. رتبه دوم این بخش به عباس فاضلپور (کازرون) و رتبه نخست به پویا بازرگان (کرمانشاه) تعلق گرفت.
در بخش نمایشهای عروسکی سنتی ایرانی، هیئت داوران متشکل از داوود فتحعلیبیگی، پوپک عظیمپور تبریزی و اردشیر صالحپور، ضمن قدردانی از حضور صمیمانه گروههای نمایشی، برگزیدگان را معرفی کردند.
بروشور نمایش «کمچه گلین در دربار سلیمخان» از همدان مورد تقدیر قرار گرفت و در بخش موسیقی سنتی نمایشها، از ابراهیم ارقمی، حسن قنبرزاده، مهدی قنبری، بردیا سراج، عرفان حسینی و شهریار جعفری تجلیل شد.
در بخش بازیدهندگی عروسک، در شیوه نخی از افسانه غریبنواز و مریم نظر تواسونی، در شیوه سایه از پژمان پهلوانی و در شیوه دستی از غزل یوسفی تقدیر بهعمل آمد. طراحی و ساخت عروسک در شیوه سایه و دستی بهترتیب به یلدا دلجوریان و نسیم شیرزادی اختصاص یافت و در بخش کارگردانی و مرشد پاخیمه نیز از افشین قاسمی و محمد ابوعلی تجلیل شد.
در بخش کافهای جشنواره، هنرمندان برتر توسط هیئت داوران متشکل از رزیتا غفاری، ایمان مصطفایی و حسین رونده معرفی شدند.
در ادامه، برگزیدگان بخشهای موسیقی، بروشور، طراحی لباس، گریم، بازیگری زن و مرد، کارگردانی و متن معرفی و جوایز مربوطه اهدا شد که در اغلب این بخشها، نمایش «خاکشیر همزده» حضوری پررنگ و موفق داشت.
در پایان اعلام شد که دو اثر «خاکشیر همزده» به کارگردانی آزاده کرمبخش از قزوین و «منوی ضیافت» به کارگردانی امیر خسرو صالحی از تهران، بدون اولویت و با رعایت نکات اصلاحی هیئت داوران، برای معرفی به چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر انتخاب شدهاند.
همچنین طی سه روز برگزاری جشنواره، سه نشست پژوهشی تخصصی با موضوعات «سیر تاریخی و تحول کافهها در ایران» و رونمایی از کتاب هفت کافهی بینراهی خوزستان توسط دکتر اردشیر صالحپور، «ساختارشناسی نقالی» توسط استاد داوود فتحعلیبیگی و «بررسی صیرورت و هستی در خیمهشببازی» توسط دکتر پوپک عظیمپور برگزار شد.