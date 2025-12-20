نشست خبری رونمایی از دو آلبوم منتشر نشده محمدرضا شجریان برگزار شد/دلیل اختلاف شجریان با پورناظری ها چه بود؟/پاسخ به چند سؤال
برگزاری یک نمایشگاه از عکسهای شجریان به مدت محدود
طی برگزاری یک نشست در موزه هنرهای معاصر، دو آلبوم منتشر نشده از محمدرضا شجریان رونمایی شد. همایون شجریان، مجید درخشانی و سعید فرج پور در این رویدا حضوز داشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری رونمایی از دو آلبوم منتشر نشده شده زندهیاد محمدرضا شجریان با عناوین سر در گریبان و بانگ دهل، عصر امروز شنبه ۲۹ آذرماه، در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
در این نشست، همایون شجریان، مجید درخشانی و سعید فرجپوری حضور داشتند و درباره جزئیات این دو اثر توضیحاتی ارائه کردند.
در ابتدا، همایون شجریان خطاب به اهالی رسانه گفت: به نوبه خودم بابت همه لطفها و زحماتی که برای اهالی موسیقی کشیدهاید، از شما صمیمانه تشکر میکنم.
در ادامه، سعید فرجپوری با ابراز امیدواری نسبت به پاسخگویی به پرسشها اظهار کرد: جای خوشحالی دارد که این آلبومها با زحمات فراوان همایون و آماده شده و امروز رونمایی میشوند.
سالها انتظار برای انتشار
مجید درخشانی نیز با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: میدانم افراد زیادی آرزو داشتند امروز اینجا باشند. خوشحالم که این اتفاق رخ داد، چراکه سالها در انتظار چنین روزی بودیم. امروز روزی خاص است؛ روزی که میتوانیم یاد استاد را گرامی بداریم و برای او اشکی بریزیم.
چرا آلبومها اینقدر دیر منتشر شدند؟
در ادامه، همایون شجریان درباره دلیل تأخیر در انتشار این آثار توضیح داد.
او گفت: عدم انتشار این آثار دلیل خاصی نداشت. پدر حضور نداشتند و ما باید برای انتشار وسواس بیشتری به خرج میدادیم. این آثار اجرای زنده هستند و نیاز به میکس دلخواه داشتند.
شجریان ادامه داد: در آن سالها امکانات امروز وجود نداشت و آثار استانداردهای لازم را نداشتند. تا اینکه حدود هفت، هشت ماه پیش کار آماده شد و حالا منتشر شدهاند.
انتشار آثار منتشر نشده شجریان
همایون شجریان افزود: پدر آثار زیادی خواندهاند که بسیاری از آنها کیفیت بالایی ندارند و برای انتشارشان برنامهریزی میکنیم.
او اذعان داشت: دو آلبوم دیگر نیز از پدر داریم که باید برای انتشار آنها تصمیمگیری شود.
آخرین آثار شجریان در تمام طول حیات
همایون شجریان درباره دو آلبوم فعلی بیان کرد: این آثار، آخرین اجرای پدر در تور کنسرتهای اروپا هستند؛ پس از آن به آمریکا رفتند و درگیر بیماری شدند. علاقه داشتیم این دو اثر زودتر منتشر شوند.
همایون شجریان در بخشی از صحبتهایش از برگزاری رویدادی جانبی خبر داد و گفت: نمایشگاهی از عکسهای پدر و سازهای ایشان داریم که عکسها توسط خواهرم افسانه گرفته شدهاند. این نمایشگاه فردا و پسفردا در موزه برگزار میشود و از مسئولان موزه هنرهای معاصر، بابت همکاری حرفهایشان تشکر میکنم.
به دنبال صداهای تازه باشیم
همایون شجریان در بخش دیگری از صحبتهایش، با اشاره به نگاه پدرش به نوآوری در موسیقی درباره عنوان بانگ دهل که عنوان یکی از آلبومهاست، گفت: مولانا در شعر خود از «دهل» با معنایی خاص یاد میکند و این معنا با مسیر ساخت و استفاده از این ساز همخوانی دارد. ما سازهای مهمی مانند تار، کمانچه و سنتور داریم، اما خوب است که سازندگان و هنرمندان به دنبال صداهای تازه هم باشند. پدر با همین نگاه به طراحی و ابداع ساز پرداختند و از گذشته نیز علاقهمند به ساخت ساز بودند.
او افزود: صداهای جدید باید فرصت پیدا کنند تا جای خود را باز کنند و ما این سازها را در اختیار هنرمندان قرار میدهیم.
ایجاد جایزه شجریان
همایون شجریان درباره برنامههای آینده گفت: در حال حاضر برنامه مشخصی برای کنسرت نداریم، اما به ایجاد جایزهای به نام پدر فکر کردهایم و در حال طراحی سازوکاری هستیم تا این جایزه به خوانندگان اهدا شود.
کنسرت خیابانی آرزوی من است
او درباره اجرای خیابانی نیز گفت: اجرای خیابانی همیشه آرزوی من بوده است. تجربههای گذشته به ما آموخت که باید همه جوانب را بسنجیم. میان دوستان اتفاقنظر کامل وجود نداشت و برخی زمان را مناسب نمیدانستند، اما باور دارم این آرزو روزی محقق خواهد شد.
پدرم از سهراب پور ناظری دلگیر بود
شجریان درباره انتشار آثار مشترک پدرش با پورناظری ها گفت: پدر در ابتدا چندان راغب به انتشار آلبوم نبودند، اما برای انتشار دوباره با هم صحبت کردیم. ایشان نسبت به برخی مسائل دلخوری داشتند و اگر امروز در قید حیات بودند، شاید این کدورتها برطرف میشد.
انتشار این آثار. تصمیم سختی است اما باید علاقهمندان را هم در نظر میگرفتیم.
همیشه برای ارائه اثر باکیفیت تلاش کردهام
او در ادامه گفت: همیشه تلاش کردهام بهترین کیفیت را به شنونده ارائه بدهم. دوست دارم خودم را در کارها به چالش بکشم؛ برخی آثار عاشقانهاند و برخی تکنیکی. اگر بعضی مخاطبان کاری را دوست ندارند، این حق آنهاست. من همیشه سعی میکنم بهترین خودم را ارائه دهم و زمانی کار میکنم که دلم با آن همراه باشد.
همایون شجریان درباره دخترش یاسمین نیز گفت: یاسمین از کودکی موسیقی کلاسیک غربی را دنبال کرده و علاقهاش در همین حوزه است. پدر هم همیشه تأکید داشتند او را مجبور نکنم مسیر من را برود. او ایراندوست است و دوست دارد روزی موسیقی ایرانی هم بخواند، اما تمرکزش فعلاً روی موسیقی غربی است. این نسل، سلایق متفاوتی دارد.
من مردمی هستم
او خطاب به منتقدان گفت: در قضاوتها، سابقه هنرمند را هم در نظر بگیرند. بارها ثابت کردهام که کنار مردم هستم، اما باز هم تردید ایجاد میشود. عملکرد یک هنرمند جایگاه او را مشخص میکند. نقد را میپذیرم، اما فحاشی را نه.
کنسرت همایون در ایران؛ ، سال بعد
او گفت: مدتهاست به دنبال انجام کنسرت در ایران هستیم. تنها دلیل این بود که نتوانستیم جوابگوی علاقمندان باشیم. سی شب اجرا داشتیم و برای خواننده و ارکستر دشوار است. هدفهای اقتصادی به نفع مردم داشتیم تا بلیتها ارزان باشد. به مکانهای مختلف فکر میکنیم و سازه علیرضا قربانی ما زا امیدوار کرد تا بتوانیم اجرا داشته باشیم. سال آینده اجراها را از شهرستانها شروع میکنیم
موسیقی حق زنان است
همایون شجریان درباره موسیقی بانوان نیز گفت: ممنوعیت موسیقی زنان روا نیست. برای انجام کار مثبت پیگیریهایی داشتهام و اعلام آمادگی کردهام. دو اثر منتشر کردهام و این مسیر ادامه دارد. باور دارم میتوانیم بهتدریج این شکاف را پر کنیم و این تلاش، انتخاب شخصی من است.
همایون شجریان با اشاره به جزئیات مراسم رونمایی گفت: عباس سجادی اجرای این مراسم را برعهده دارد، چند بخش نمایشی و سخنرانی خواهیم داشت و تمبر یادبود دو اثر نیز در این مراسم باطل میشود. جای پدر امشب خالی است.
شرایط را برای فعالیت مناسب نمیبینم
در بخش دیگری از نشست، مجید درخشانی گفت: شرایط آنقدر مساعد نیست که بتوان فعالیت گسترده داشت، اما بیکار هم نبودهام و آثاری دارم به مرور منتشر میشوند.
اثری برای شجریان با صدای شاگردانش
درخشانی گفت: اثری به یاد استاد شجریان دارم که در آن هشت شاگرد ایشان بهعنوان خواننده حضور دارند.
وی گفت: باید راهی پیدا کنیم تا نوازندگی و آهنگسازی تداوم داشته باشد.
شجریان پشتکار داشت
مجید درخشانی با اشاره به روحیه خلاق زندهیاد شجریان گفت: استاد پشتکاری باورنکردنی داشتند و به ابداع ساز پرداختند که در «بانگ دهل» نیز از آن استفاده شده است. در ابتدا انتقادهایی وجود داشت، اما معتقدم این سازها بهمرور جای خود را در موسیقی ایرانی پیدا میکنند؛ زمان لازم است تا سازهای ابداعی نوازندگان خود را بیابند.
روایت آهنگساز تولد یک اثر
سعید فرجپوری درباره جزئیات آلبومها توضیح داد: این اثر شامل دو سیدی است که بخش «سر در گریبان» را من آهنگسازی کردم.
او ادامه داد: آثار را به استاد پیشنهاد دادم که مورد توجهشان قرار گرفت. سال ۹۳ با من تماس گرفتند و گفتند قصد دارند این اثر و «بانگ دهل» ساخته استاد درخشانی را در اروپا اجرا کنند. پاییز همان سال در ۱۰ شهر اروپایی اجرا داشتیم. استاد در سلامت کامل بودند و در پایان سفر گفتند دوست دارند این برنامه در ایران هم اجرا شود.
او ادامه داد: حدود هشت ماه بعد تماس گرفتند و گفتند در حال پیگیری مجوز کنسرت هستند که این اتفاق نیفتاد. سپس پیشنهاد اجرای کنسرت در ارمنستان مطرح شد، اما یک هفته مانده به اجرا اعلام کردند حال استاد مساعد نیست و برنامه لغو شد. پس از آن، ایشان بیمار شدند و این آثاری که امروز میشنویم، آخرین تور کنسرت استاد شجریان است و پس از آن دیگر اجرایی نداشتند.
فرجپوری افزود: من روی اشعاری از حافظ، سایه و مشیری کار کردم، اما آنچه استاد شجریان خواندند، اشعاری از زندهیاد منزوی بود. «بانگ دهل» ساخته استاد درخشانی است و شعر تصنیف آن از مولاناست که استاد شجریان آن را اجرا کردهاند.
در پایان راس ساعت ١۶:٠٠ مراسم رونمایی از آلبومهای محمدرضا شجریان و بازدید از گالری عکسهای این استاد برگزار شد. بهمن فرمانآرا، عادل فردوسیپور از جمله مهمانان این بخش بودند.