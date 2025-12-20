خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمع شب چراغ نمایش «ناگهان پیت حلبی» روشن شد

شمع شب چراغ نمایش «ناگهان پیت حلبی» روشن شد
کد خبر : 1730246
لینک کوتاه کپی شد.

اجرای نمایش «ناگهان پیت حلبی» به کارگردانی محمد ستوده، شب گذشته در تماشاخانه سنگلج افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، شب گذشته تماشاخانه سنگلج میزبان هنرمندان شناخته شده تئاتر و سینما در افتتاح نمایش «ناگهان پیت حلبی» به کارگردانی محمد ستوده بود که در پایان مراسم شبچراغ به تماشای این نمایش نشستند. 

در این مراسم بهرام ابراهیمی بازیگر سینما و تئاتر به عنوان مهمان ویژه شمع شبچراغ نمایش را افروخت. 

این هنرمند با ابراز خوشحالی از اینکه در سنگلج به تماشای نمایش می‌نشیند گفت: یک خاطره دارم از اولین باری که قرار بود در سنگلج روی صحنه بروم. نمایشی به کارگردانی استاد رکن‌الدین خسروی بود. چند روز شدیدا هیجان داشتم که قرار است در سنگلج اجرا کنم. برای من این سنگلج همان سالن سنگلج است. 

وی ادامه داد: وقتی به این سالن می‌آیم یاد روزهایی می‌افتم که ۲۵ شهریور نامش بود و من از خانه‌مان در فرمانیه پیاده تا همین جا می‌آمدم که فقط پول کرایه برگشتم را داشته باشم. در نتیجه برای من یک سالن معمولی نبوده و نخواهد بود. 

ابراهیمی درباره اهمیت تماشاخانه سنگلج افزود: جوانمرد‌ها را اینجا دیدم. سمندریان، استاد رکن‌الدین خسروی که شاگرد مستقیم ایشان هستم را اینجا دیدم. افتخار می‌کنم بابت اجرایی که آقای ستوده و تیمشان زحمت آن را کشیده‌اند در این سالن حضور دارم تا همراه شما به دیدن این نمایش برویم. 

وی در پایان به تبلیغ کلامی مخاطبان تئاتر اشاره کرده و افزود: امیدوارم شما مبلغ این نمایش باشید. تئاتر چه در دوره‌ای که تنها پوستر وجود داشت و چه این روزها که در گروه‌های اجتماعی فعال است هنوز گوش به دهان و دهان به گوش بهترین راه تبلیغ نمایش به حساب می‌آید. 

وی پیش از روشن کردن شمع این نمایش خطاب به کارگردان و تیم اجرایی گفت: برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم اجرایی خوب ببینیم. 

تبسم هاشمی حائری بازیگر شناخته شده سینما، دیگر مهمان این مراسم بود که در سخنانی کوتاه گفت: خیلی خوشحالم که در خدمت آقای ابراهیمی هستم. استاد من هستند و همیشه از ایشان آموخته‌ام. امیدوارم امشب اجرای بسیار خوبی ببینیم از جناب ستوده و تیم حرفه‌ای ایشان. در این گروه آقایان صفری و علای نژاد که کارشان همیشه عالی بوده حضور دارند و این نوید اجرایی با کیفیت را می‌دهد. 

جمشید صفری مشاور کارگردان و بازیگر نمایش «ناگهان پیت حلبی» نیز در این مراسم با خیر مقدم به حاضران گفت: محمد ستوده انسانی واقعا ماخوذ و حیا و بسیار دوست داشتنی است. سپاسگزارم از شما که از بدو ورود پر انرژی و خندان ما را همراهی می‌کنید ما نفس‌مان به نفس شما گرم است. این گروه متشکل از بچه‌های جوان تئاتر و بازیگران حرفه‌ای است جوان‌هایی که از دوستان آقای ستوده هستند و همیشه با ایشان کار می‌کنند در این کار حضور دارند. من در کنارشان قرار گرفتم تا نمایش‌مان برای اجرا در تماشاخانه سنگلج آماده شود. امیدوارم از این نمایش لذت ببرید. 

نمایش «ناگهان پیت حلبی» در نخستین روز اجرای خود میزبان هنرمندانی همچون بهرام ابراهیمی، تبسم هاشم حائری، اکبر مددی مهر، هادی حوری و بسیاری از هنرمندان جوان تئاتر بود. 

علاقمندان به دیدن این نمایش می‌توانند از طریق سایت تیوال و گیشه تئاتر نسبت به خرید بلیت روزهای نخست اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری