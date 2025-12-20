خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشت جایزه برای فیلم «زمستان بود» از جشنواره پگاسوس برزیل

هشت جایزه برای فیلم «زمستان بود» از جشنواره پگاسوس برزیل
کد خبر : 1730190
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «زمستان بود» در جشنواره بین‌المللی پگاسوس (اسب طلایی) برزیل موفق به کسب بیشترین جوایز این رویداد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «زمستان بود» به تهیه‌کنندگی کامبیز بابایی و بهمن کامیار و کارگردانی وحید پرشاد، در جشنواره بین‌المللی پگاسوس برزیل حضور یافت و با دریافت چندین جایزه، مورد توجه هیأت داوران این جشنواره مستقل قرار گرفت.

این فیلم در بخش‌های مختلف جوایز زیر را از آنِ خود کرد:

جایزه ویژه بهترین فیلم،

بهترین کارگردانی: وحید پرشاد،

بهترین بازیگر زن: نازنین بیاتی،

بهترین بازیگر مرد: محمدامین،

بهترین بازیگر مکمل زن: الهام کردا،

بهترین فیلم‌برداری: آرمان فیاض،

بهترین تدوین: کاوه ایمانی،

بهترین صدابرداری: حسین بشاش.

جشنواره بین‌المللی پگاسوس برزیل ۹ دسامبر در شهر ریودوژانیرو برگزار شد و میزبان آثاری از کشورهای مختلف بود. «زمستان بود» در میان فیلم‌های حاضر، با دریافت بیشترین جوایز، یکی از آثار شاخص این دوره جشنواره به شمار رفت.

سایر عوامل اصلی «زمستان بود» عبارت هستند از: شهاب مهربان نویسنده، آرمان فیاض مدیر فیلمبرداری، محمد رضا قومی طراح گریم، حسین بشاش صدابردار، علیرضا علویان صداگذار، کاوه ایمانی تدوین، فرهاد زارع آهنگساز، سمیه فرجی مدیر پروژه، رضا بابایی مجری طرح، سید مهدی نریمانی مدیر تولید، گلاره دربندی طراح لباس، مجید یوسفی طراح صحنه، سحر رجبیان کارگردان پشت صحنه، سهیلا مندوزه‌ای مدیر مالی، ساحل عبدالله‌زاده فیلمبردار پشت صحنه، امین اعتمادی‌مجد مشاور رسانه‌ای و فاطمه حسنوند عکاس.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری