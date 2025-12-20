هشت جایزه برای فیلم «زمستان بود» از جشنواره پگاسوس برزیل

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «زمستان بود» به تهیه‌کنندگی کامبیز بابایی و بهمن کامیار و کارگردانی وحید پرشاد، در جشنواره بین‌المللی پگاسوس برزیل حضور یافت و با دریافت چندین جایزه، مورد توجه هیأت داوران این جشنواره مستقل قرار گرفت.

این فیلم در بخش‌های مختلف جوایز زیر را از آنِ خود کرد:

جایزه ویژه بهترین فیلم،

بهترین کارگردانی: وحید پرشاد،

بهترین بازیگر زن: نازنین بیاتی،

بهترین بازیگر مرد: محمدامین،

بهترین بازیگر مکمل زن: الهام کردا،

بهترین فیلم‌برداری: آرمان فیاض،

بهترین تدوین: کاوه ایمانی،

بهترین صدابرداری: حسین بشاش.

جشنواره بین‌المللی پگاسوس برزیل ۹ دسامبر در شهر ریودوژانیرو برگزار شد و میزبان آثاری از کشورهای مختلف بود. «زمستان بود» در میان فیلم‌های حاضر، با دریافت بیشترین جوایز، یکی از آثار شاخص این دوره جشنواره به شمار رفت.

سایر عوامل اصلی «زمستان بود» عبارت هستند از: شهاب مهربان نویسنده، آرمان فیاض مدیر فیلمبرداری، محمد رضا قومی طراح گریم، حسین بشاش صدابردار، علیرضا علویان صداگذار، کاوه ایمانی تدوین، فرهاد زارع آهنگساز، سمیه فرجی مدیر پروژه، رضا بابایی مجری طرح، سید مهدی نریمانی مدیر تولید، گلاره دربندی طراح لباس، مجید یوسفی طراح صحنه، سحر رجبیان کارگردان پشت صحنه، سهیلا مندوزه‌ای مدیر مالی، ساحل عبدالله‌زاده فیلمبردار پشت صحنه، امین اعتمادی‌مجد مشاور رسانه‌ای و فاطمه حسنوند عکاس.

