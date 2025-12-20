خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیت نمایش‌های تئاترشهر شب یلدا ۵۰ درصد تخفیف دارد

بلیت نمایش‌های تئاترشهر شب یلدا ۵۰ درصد تخفیف دارد
کد خبر : 1730181
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه فرا رسیدن آیین باستانی «شب یلدا» بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه با پنجاه درصد تخفیف ارائه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، با تصمیم مدیریت تئاتر شهر، همکاری سامانه‌های فروش و موافقت گروه‌های اجرایی، بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در این مجموعه به مناسب فرا رسیدن «شب یلدا» روز یکشنبه ۳۰ آذرماه با پنجاه درصد به فروش می‌رسد. 

تمامی تماشاگرانی که مایل به استفاده از این تسهیلات هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های فروش و همچنین مراجعه حضوری به گیشه مجموعه تئاتر شهر از تسهیلات تخفیف ۵۰ درصدی خرید بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در این مجموعه استفاده کنند. 

بر اساس این اطلاعیه با همکاری و مساعدت سامانه‌های فروش بلیت، ۵۰ درصد از مبلغ پرداخت شده توسط آن دسته از تماشاگرانی که قبل از انتشار این اطلاعیه نسبت به خرید بلیت نمایش‌ها در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه در روزهای قبل اقدام کرده‌اند، طی روزهای پیش رو «عودت» داده شده و این دسته از مخاطبان نیز مشمول تسهیلات ۵۰ درصد تخفیف ویژه شب یلدا مجموعه تئاتر شهر می‌شوند. 

هم اکنون نمایش‌های «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در تالار اصلی، «ُسیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه در تالار چهارسو، «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری در تالار قشقایی، «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی در تالار قشقایی، «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی در تالار سایه، «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری