بلیت نمایشهای تئاترشهر شب یلدا ۵۰ درصد تخفیف دارد
در آستانه فرا رسیدن آیین باستانی «شب یلدا» بلیت نمایشهای به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه با پنجاه درصد تخفیف ارائه میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، با تصمیم مدیریت تئاتر شهر، همکاری سامانههای فروش و موافقت گروههای اجرایی، بلیت نمایشهای به صحنه رفته در این مجموعه به مناسب فرا رسیدن «شب یلدا» روز یکشنبه ۳۰ آذرماه با پنجاه درصد به فروش میرسد.
تمامی تماشاگرانی که مایل به استفاده از این تسهیلات هستند میتوانند با مراجعه به سامانههای فروش و همچنین مراجعه حضوری به گیشه مجموعه تئاتر شهر از تسهیلات تخفیف ۵۰ درصدی خرید بلیت نمایشهای به صحنه رفته در این مجموعه استفاده کنند.
بر اساس این اطلاعیه با همکاری و مساعدت سامانههای فروش بلیت، ۵۰ درصد از مبلغ پرداخت شده توسط آن دسته از تماشاگرانی که قبل از انتشار این اطلاعیه نسبت به خرید بلیت نمایشها در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه در روزهای قبل اقدام کردهاند، طی روزهای پیش رو «عودت» داده شده و این دسته از مخاطبان نیز مشمول تسهیلات ۵۰ درصد تخفیف ویژه شب یلدا مجموعه تئاتر شهر میشوند.
هم اکنون نمایشهای «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در تالار اصلی، «ُسیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه در تالار چهارسو، «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری در تالار قشقایی، «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی در تالار قشقایی، «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی در تالار سایه، «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.