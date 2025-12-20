«یلدا» زبان مشترک گفتوگو، وفاق و همگرایی تمدنی است/ اشتراکات تمدنی میتوانند معماری نوین روابط منطقهای را شکل دهند/ گفتوگو تنها مسیر عبور از شکافهاست
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تاکید بر اینکه یلدا فراتر از یک آیین و جشن شبانه است، آن را «گفتمانی تمدنی برای گفتوگو، همبستگی و صلح» توصیف کرد و گفت: یلدا میتواند بهمثابه یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی، زمینهساز وفاق، وحدت و همگرایی پایدار میان ملتهای حوزه نوروز و کشورهای عضو اکو باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری در پیام ویدیویی خود به ویژهبرنامه فرهنگی و هنری «چله مهر» که در آستانه شب باستانی یلدا به همت مؤسسه فرهنگی اکو (ECI) برگزار شد، با تبریک بلندترین شب سال به ملت ایران، کشورهای عضو اکو و همه ملتهای حوزه تمدنی نوروز، اظهار کرد: وقتی از یلدا سخن میگوییم، از یک آیین صرف یا یک شب تقویمی حرف نمیزنیم؛ یلدا در فرهنگ ایرانی یک گفتمان ریشهدار برای همبستگی است؛ همبستگی در سطح خانواده، جامعه و منطقه.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه یلدا نماد «باهمبودن» و «همدلبودن» است، افزود: ایرانیان در شب یلدا تا پاسی از شب به گفتوگو مینشینند؛ گفتوگویی که از خانواده آغاز میشود، به جامعه میرسد و در نهایت در افکارعمومی و زیست جمعی تداوم مییابد. از این منظر، یلدا پیش از مرزهای سیاسی و تقسیمات جغرافیایی، در تاریخ و تمدن ایران شکل گرفته و بلندای معنایی آن فراتر از مرزهای ملی است.
او با اشاره به پیوستگی تاریخی آیینهای ملی ایران تصریح کرد: یلدا، نوروز، چهارشنبهسوری و سیزدهبدر، اجزای یک منظومه بههمپیوسته تمدنی هستند. یلدا یک گفتوگو، یک همگرایی و یک همبستگی تاریخی است؛ گفتوگویی که ما را از مرزهای اختلاف و شکاف عبور میدهد و به قلمرو وفاق، وحدت و همدلی میرساند.
صالحیامیری با تاکید بر ظرفیت راهبردی یلدا در سطح منطقهای گفت: ما باور داریم در حوزه نوروز میتوان یک جریان پایدار فرهنگی با محوریت گفتوگو فعال کرد که یلدا نماد برجسته آن است؛ گفتوگویی بلندمدت که در آن دلبستگی، انسجام و همزیستی مسالمتآمیز شکل میگیرد. همانگونه که ۱۳ کشور در حوزه نوروز گرد هم آمدهاند، میتوان یلدا را نیز به نماد هویتی مشترک میان ایران، اعضای اکو، آسیای میانه، قفقاز، همسایگان و حوزه خلیجفارس تبدیل کرد.
وی یلدا را دارای کارکردهای چندلایه فرهنگی، اجتماعی و آیینی دانست و افزود: اهمیت یلدا در این است که مردم از ماهها قبل خود را برای آن آماده میکنند، زیرا در این شب تصمیم میگیرند کنار یکدیگر باشند، گفتوگو کنند و کدورتها و تنشهای درونی را از خود دور سازند. این تمرین همبستگی، الگویی است که باید در سطح منطقه نیز تکرار شود.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از پیام خود با تاکید بر نقش یلدا در دیپلماسی فرهنگی خاطرنشان کرد: یلدا تمرین دیپلماسی فرهنگی است. در دیپلماسی سیاسی، عناصر قدرت، رقابت و منافع نقش محوری دارند، اما در دیپلماسی فرهنگی، اشتراکات تمدنی، گفتوگو، صلح و زیست مسالمتآمیز در کانون توجه قرار میگیرند. یلدا بهطور ذاتی حامل این ارزشهاست و میتواند دولتها و ملتها را از فضای تنش به سوی گفتوگو و وفاق سوق دهد.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان ویژهبرنامه «چله مهر» تاکید کرد: امیدوارم همه ما، بهعنوان پرچمداران فرهنگ، بتوانیم با تکیه بر آیینهایی چون یلدا، عمق فرهنگی و تمدنی خود را تثبیت کنیم و از رهگذر گفتوگوی یلدایی، مسیر وحدت، صلح و همگرایی پایدار را در منطقه هموار سازیم.