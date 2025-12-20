خبرگزاری کار ایران
قطعه مناسبتی «دوباره یلدا» منتشر شد+صوت

قطعه موسیقی سنتی-تلفیقی «دوباره یلدا» با صدای حسین رضا اسدی، خواننده سنتی‌خوان ایرانی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، قطعه موسیقی سنتی‌تلفیقی «دوباره یلدا» منتشر شد. این اثر به مناسبت شب یلدا و با هدف پاسداشت رسوم ایرانی و انتقال آن به نسل‌های جدید ارائه شده است. 

این قطعه مناسبتی با صدای حسین رضا اسدی، خواننده سنتی‌خوان ایرانی اجرا شده و اثر فعلی نسخه بازسازی شده است. 

آهنگسازی و تنظیم آن بر عهده بابک شهرکی بوده و شعر آن توسط صالحه زهره‌وند سروده شده است. 

حسین رضا اسدی این قطعه را با توجه به آیین‌ها و سنت‌های شب یلدا تولید و اجرا کرده  است.

این‌ خواننده، پیش از این با آثار موفقی مانند «شور بهاری، لحظه‌ی ناب»، «فانوس شب آغوش» و «هنارس» شناخته شده است. 

