قطعه مناسبتی «دوباره یلدا» منتشر شد+صوت
قطعه موسیقی سنتی-تلفیقی «دوباره یلدا» با صدای حسین رضا اسدی، خواننده سنتیخوان ایرانی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، قطعه موسیقی سنتیتلفیقی «دوباره یلدا» منتشر شد. این اثر به مناسبت شب یلدا و با هدف پاسداشت رسوم ایرانی و انتقال آن به نسلهای جدید ارائه شده است.
این قطعه مناسبتی با صدای حسین رضا اسدی، خواننده سنتیخوان ایرانی اجرا شده و اثر فعلی نسخه بازسازی شده است.
آهنگسازی و تنظیم آن بر عهده بابک شهرکی بوده و شعر آن توسط صالحه زهرهوند سروده شده است.
حسین رضا اسدی این قطعه را با توجه به آیینها و سنتهای شب یلدا تولید و اجرا کرده است.
این خواننده، پیش از این با آثار موفقی مانند «شور بهاری، لحظهی ناب»، «فانوس شب آغوش» و «هنارس» شناخته شده است.