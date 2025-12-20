قطعه مناسبتی «دوباره یلدا» منتشر شد+صوت

به گزارش ایلنا، قطعه موسیقی سنتی‌تلفیقی «دوباره یلدا» منتشر شد. این اثر به مناسبت شب یلدا و با هدف پاسداشت رسوم ایرانی و انتقال آن به نسل‌های جدید ارائه شده است.

این قطعه مناسبتی با صدای حسین رضا اسدی، خواننده سنتی‌خوان ایرانی اجرا شده و اثر فعلی نسخه بازسازی شده است.

آهنگسازی و تنظیم آن بر عهده بابک شهرکی بوده و شعر آن توسط صالحه زهره‌وند سروده شده است.

حسین رضا اسدی این قطعه را با توجه به آیین‌ها و سنت‌های شب یلدا تولید و اجرا کرده است.

این‌ خواننده، پیش از این با آثار موفقی مانند «شور بهاری، لحظه‌ی ناب»، «فانوس شب آغوش» و «هنارس» شناخته شده است.

