نسخه ویژه نابینایان «درخت گلابی» با صدای علی مصفا منتشر میشود
علی مصفا فیلم سینمایی «درخت گلابی» ساخته داریوش مهرجویی، سینماگر فقید ایرانی را برای نابینایان توضیحدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه در تازهترین فعالیت خود به مناسبت شب یلدا، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «درخت گلابی» ساخته زندهیاد داریوش مهرجویی را یکشنبه ۳۰ آذر ماه در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر میکند.
این فیلم روز یکشنبه ساعت ۱۹ از طریق سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
این برنامه قسمت ۳۹ از فیلمخانه سوینا است که زیرنظر گلاره عباسی تولید میشود.
نظارت متن و ضبط این فیلم به عهده امیر سلیمانی بوده و محدثه واعظیپور متن روایت آن را نوشته است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مرجان طبسی آن را میکس و تدوین کرده است.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی www. sevinagroup. com یا از طریق پادگیرها و کانال تلگرام رادیو سوینا به فایل صوتی فیلمهای توضیحدار دسترسی داشته باشند.
ساخت تیزر: محیا فرمانی