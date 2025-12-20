داوران بخش مسابقه نماهنگ، ویدئو کست و موشن گرافیک دومین جشنواره ملی فیلم ایثار معرفی شدند
با حکم محمد کرم اللهی دبیر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، اعضای گروه داوری بخش مسابقه نماهنگ، ویدئو کست و موشن گرافیک جشنواره منصوب و معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانهای و اطلاعرسانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، محمد کرم اللهی دبیر جشنواره در احکامی بهزاد عبدی، میثم حسینی و حمید حسین زاده را به عنوان اعضای گروه داوری بخش مسابقه نماهنگ، ویدئو کست و موشن گرافیک جشنواره منصوب و معرفی کرد.
«بهزاد عبدی» آهنگساز سینما تئاتر و تلویزیون دارنده دو سیمرغ بلورین بهترین آهنگسازی فیلم از جشنواره فیلم فجر و جوایز متعدد در حوزه موسیقی است. وی برای بیش از ۴۰ سریال و فیلم سینمایی موسیقی متن ساخته. موسیقی متن سریالهای مختار نامه و از یاد رفتهها و فیلمهای سینمایی علفزار، سرهنگ ثریا، آبادان ۱۱۶۰ و سرو زیر آب از مهمترین آثار او به شمار میآید. همچنین اپرای عاشورا از کارهای پرآوازه بهزاد عبدی محسوب میشود. «سید میثم حسینی» کارگردان، تهیهکننده، بازیگر، فیلمبردار و فیلمنامهنویس است او به همراه حسین صفار زادگان کارگردانی سینمایی «ببعی قهرمان» را بر عهده داشتند. انیمیشن «ببعی قهرمان» یکی از پرفروشترین پویانماییهای سینمای ایران است. «حمید حسین زاده» فارغ التحصیل کارشناسی رشته هنرهای نمایشی، فارغ التحصیل دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوان، نویسنده، مجری طرح و تهیه کننده بیش از ۱۳ انیمیشن حرفهای با بیش از سه هزار دقیقه تولید است.
دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، با شعار ایران سرای امید با دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقهی ویژه و مسابقهی فیلم نامهنویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجا نشرقی و شهرداری تبریز از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه امسال درشهر تبریز برگزارمی شود.