معرفی برگزیدگان سومین دوره جشنواره فانوس خیال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جشنواره فانوس خیال، آیین اختتامیه سومین دوره جشنواره، فانوس خیال، با معرفی برگزیدگان هر بخش، روز پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه دامغان، برگزار شد. در این رویداد فیلم‌های برگزیده هیئت داوران در بخش‌های بهترین فیلم داستانی؛ بهترین فیلم مستند؛ بهترین کارگردانی؛ بهترین فیلمنامه داستانی؛ بهترین بازیگر مرد؛ بهترین بازیگر زن؛ بهترین فیلم‌برداری؛ بهترین تدوین؛ بهترین دستاورد فنی؛ و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، معرفی شدند.

داوران سومین دوره جشنواره فانوس خیال در دو بخش فیلم و فیلمنامه ساخته نشده، به سنجش آثار پرداختند.

حسین یزدان‌شناس، محمد نجاریان، تیام یابنده، آزاده موسوی و اسما ابراهیم‌زادگان. هیئت داوران بخش فیلم و محمدعلی صفورا، حسین کاکاوند و مهران کاشانی، هیئت داوران بخش فیلمنامه ساخته نشده این رویداد بوده و عبدالحسین مرتضوی و معصومه گنجه‌ای، به‌عنوان منتقد، در جلسات نقد، آثار را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

نامزدها و برندگان هر بخش به شرح زیر است:

نامزدهای بهترین فیلم داستانی:

دیوار برلین (باراکا حیدری) از دانشگاه هنر ایران

بنت‌الشلبیه (سارو حیدری) از دانشگاه طبری بابل

بیگانه (میثم احمدی پویا) از دانشگاه معماری و هنر پارس

شیفت شب (امیرعلی معصومی‌فر) از دانشگاه هنر ایران

آقا مجتبی (شهرزاد نیکوبخت و محمدحسین عبدی) از دانشگاه سوره

برنده این بخش: بنت الشلبیه (سارو حیدری) از دانشگاه طبری بابل

نامزدهای بهترین فیلم مستند:

دوم شخص مفرد (امیرعلی الماسی) از دانشگاه صداوسیما

فریدون (صبا نوروزی) از دانشگاه سوره

فراخوان (مهران عبدالله‌نژاد) از دانشگاه دامغان

برنده این بخش: فریدون (صبا نوروزی) از دانشگاه سوره

نامزدهای بهترین کارگردانی:

شیفت شب (امیرعلی معصومی‌فر) از دانشگاه هنر ایران

دیوار برلین (باراکا حیدری) از دانشگاه هنر ایران

بنت‌الشلبیه (سارو حیدری) از دانشگاه طبری بابل

بیگانه (میثم احمدی پویا) از دانشگاه هنر و معماری پارس

به باد (سهند سلیمان‌زاد) از دانشگاه هنر ایران

برنده این بخش: بیگانه (میثم احمدی پویا) از دانشگاه معماری و هنر پارس

شایسته تقدیر: به باد (سهند سلیمان‌زاد) از دانشگاه هنر ایران

نامزدهای بهترین فیلمنامه داستانی:

بیگانه (میثم احمدی پویا) از هنر و معماری پارس

شیفت شب (امیرعلی معصومی‌فر) از دانشگاه هنر ایران

دیوار برلین (باراکا حیدری) از دانشگاه هنر ایران

بنت‌الشلبیه (سارو حیدری) از دانشگاه طبری بابل

آقا مجتبی (شهرزاد نیکوبخت و محمدحسین عبدی) از دانشگاه سوره

آفساید (سینا رجبی) از دانشگاه هنر ایران

برنده این بخش: دیوار برلین (باراکا حیدری) از دانشگاه هنر ایران

شایسته تقدیر: بنت الشلبیه (سارو حیدری) از دانشگاه طبری بابل

نامزدهای بهترین بازیگر مرد:

بالا اجبار (اصغر چوبینه) از دانشگاه سوره

شیفت شب (آیدین تفنگدار زاده) از دانشگاه هنر ایران

تاداسانا (رامین سیار دشتی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رزگار (رزگار خاطری) از دانشگاه معماری و هنر پارس

آقا مجتبی (پوریا سلطان‌زاده) از دانشگاه سوره

برنده این بخش: پوریا سلطان‌زاده (آقا مجتبی) از دانشگاه سوره

شایسته تقدیر: آیدین تفنگدار زاده (شیفت شب) از دانشگاه هنر ایران

نامزدهای بهترین بازیگری زن:

ماه‌پنه (رونیکا بهرام‌زاده) از دانشگاه هنر ایران

گزارش (مریم بصیری‌فر) از دانشگاه هنر ایران

دیوار برلین (صبا قربان‌پور) از دانشگاه معماری و هنر پارس

بنت‌الشلبیه (ویانا حسینی) از دانشگاه طبری بابل

ابله (فاطمه مختاری) از دانشگاه جامع علمی- کاربردی تهران

برنده این بخش: فاطمه مختاری (ابله) از دانشگاه جامع علمی - کاربردی تهران

شایسته تقدیر: ویانا حسینی (بنت الشلبیه) از دانشگاه طبری بابل

نامزدهای بهترین فیلمبرداری:

به باد (سهند سلیمان‌زاد) از دانشگاه هنر ایران

تله موش (حمیدرضا صیادی) از دانشگاه جامع علمی -‌کاربردی

یک شب گرم تابستانی (متین باقری) از دانشگاه هنر ایران

بنت‌الشلبیه (فریدون طالبی) از طبری بابل

اقیانوس آرام (متین باقری) از دانشگاه هنر ایران

برنده این بخش: به باد (سهند سلمان زاد) از دانشگاه هنر ایران

شایسته تقدیر: حمیدرضا صیادی (تله موش) از دانشگاه جامع علمی - کاربردی

نامزدهای بهترین تدوین:

اقیانوس آرام (بهرام عمرانی) از دانشگاه هنر ایران

تاداسانا (امیر ملکی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ماه‌پنه (سیاوش کردجان و سولماز برومند) از دانشگاه هنر ایران

بیگانه (علی دولت‌آبادی) از دانشگاه معماری و هنر پارس

بنت‌الشلبیه (ثنا شریعتی) از دانشگاه طبری بابل

برنده این بخش: علی دولت‌آبادی (بیگانه) از دانشگاه معماری و هنر پارس

نامزدهای بهترین دستاورد فنی:

فریدون/ کاوه ولید‌آبادی (موسیقی) از دانشگاه سوره

تله موش/ آریا نصر (طراحی صحنه و لباس) از دانشگاه جامع علمی - کاربردی

ستاره‌ دنباله دار/ آتنا کریم‌پور (طراحی صحنه و لباس) از دانشگاه معماری و هنر پارس

آقا مجتبی/ مجید نجاتی (صدا) از دانشگاه سوره

بیگانه/ فائزه محمدی (صحنه) از دانشگاه معماری و هنر پارس

به باد/ محمدمهدی حلیمی (طراحی هنری) از دانشگاه هنر ایران

برنده این بخش: تله موش/ آریا نصر (طراحی لباس و صحنه) از دانشگاه جامع علمی - کاربردی

جایزه ویژه خانواده معلم:

بازم همدیگه رو می‌بینیم ( محمدپارسا ایرانی خواه) از دانشگاه دامغان

جایزه منتقدین:

ث (مهدی مخبریان) از دانشگاه دامغان

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران:

فیلم ماه پنه (مهسا احمدزاده) از دانشگاه هنر ایران

بهترین فیلمنامه ساخته نشده:

برنده این بخش: موریانه (نسترن کشتکار) از دانشگاه سوره

جایزه ویژه هیئت داوران: پرواز (یگانه حسین‌زاده) از دانشگاه دامغان

شایسته تقدیر: اتاق ابری (سپهر عباسی) از دانشگاه هنر ایران و

رو به دیوار (امیرعلی معصومی فر) از دانشگاه هنر ایران

سومین دوره جشنواره فانوس خیال به دبیری بنیامین خدابنده از ۲۲ تا ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار و ۲۳ فیلم در بخش خانه (آثار ساخته شده توسط دانشجویان دانشگاه دامغان) و ۵۷ اثر در بخش اصلی (رقابتی) به نمایش درآمدند.

