در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
احداث دهکده گردشگری با محوریت صنایع دستی در جنگل قرق گلستان/ تولید زنده صنایع دستی در دلِ جنگل
۶۵۰ هکتار از جنگل هیرکانی قرق توسط ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به شهرداری قرق واگذار شده تا ساماندهی و بهرهبرداری گردشگری از آن آغاز شود.در این تم پارک، صنایع دستی نه صرفاً بهعنوان محصولی برای عرضه، بلکه بهعنوان ابزاری برای حفظ اقلیم و منابع طبیعی تعریف شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، استان گلستان با اجرای مجموعهای از طرحهای گردشگری و فرهنگی در جنگل قرق، تلاش دارد گام تازهای در مسیر توسعه گردشگری پایدار و حفاظت از محیط زیست با هدف جذب گردشگر بردارد.
به تازگی ۶۵۰ هکتار از جنگل هیرکانی قرق توسط ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به شهرداری قرق واگذار شده تا با رویکرد مدیریتی بر پایه ضوابط حفاظتی، ساماندهی و بهرهبرداری گردشگری از آن آغاز شود.
قرار است ۵۰ هکتار از این عرصه جنگلی به احداث دهکده گردشگری اختصاص یابد؛ دهکدهای که با ایجاد زیرساختهای محدود و کنترلشده، مسیرهای مشخص دسترسی، فضاهای اقامتی سبک و امکانات خدماتی، پذیرای گردشگران خواهد بود.
مسئولان تأکید دارند که اجرای این طرح تنها در محدوده تعیینشده، انجام میشود و بخش عمده جنگل همچنان بهصورت طبیعی و حفاظتشده باقی میماند.
تم پارک صنایع دستی محور احداث دهکده گردشگری
یکی از محورهای اصلی این طرح، ایجاد تم پارک صنایع دستی در جنگل قرق است؛ پروژهای که با هدف تلفیق گردشگری، اقتصاد فرهنگ و حفاظت از محیط زیست طراحی شده و قرار است تجربهای متفاوت از طبیعتگردی را برای بازدیدکنندگان رقم بزند. در این تم پارک، صنایع دستی نه صرفاً بهعنوان محصولی برای عرضه، بلکه بهعنوان ابزاری برای حفظ اقلیم و منابع طبیعی تعریف شده است.
مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، با اشاره به پیوند عمیق صنایع دستی و محیط زیست به خبرنگار ایلنا گفت: صنایع دستی از حکمت و خرد اقلیم برمیخیزد و میتواند همزمان اشتغال، معیشت و حفاظت از طبیعت را پوشش دهد. به گفته او، با تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی، میتوان چرخهای پایدار ایجاد کرد بدون آنکه آسیبی به محیط زیست وارد شود.
او افزود: در این رویکرد، استفاده از پلاستیک و مواد ناسازگار با طبیعت جایی ندارد و هدف آن است که صنایع دستی جایگزین ملزومات مصرفی در این دهکده گردشگری از ظروف و سفرهها گرفته تا پارچهها و حتی عناصر دکوراتیو شود.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی تأکید کرد: در دهکده گردشگری قرق، درختان نقطه آغاز زنجیره ارزش صنایع دستی هستند و با روشهایی مانند خشکهچینی، شاخهها و چوبهای هرسشده به آثار هنری تبدیل میشوند، بدون آنکه نیازی به قطع تنه درختان باشد.
جلالی افزود: از دیگر ویژگیهای تم پارک صنایع دستی، امکان مشاهده کامل فرآیند تولید است. گردشگران میتوانند از مرحله خشکهچینی تا تبدیل مواد اولیه به محصولاتی مانند سبد، پارچه یا دیگر صنایع دستی را از نزدیک ببینند. این تجربه، به گفته مسئولان، ارزش افزودهای مهم برای گردشگری و طبیعتگردی ایجاد میکند و آگاهی بازدیدکنندگان را نسبت به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی افزایش میدهد.
حفاظت از جنگل با تم پارک صنایع دستی
جنگل قرق بهعنوان بخشی از جنگلهای هیرکانی، از تنوع زیستی بالایی برخوردار است و گونههای متنوع درختی و پوشش گیاهی و جانوری آن، این منطقه را به یکی از پایگاههای مهم طبیعتگردی استان گلستان تبدیل کرده است. اقلیم معتدل، چشماندازهای طبیعی و نزدیکی به مسیرهای اصلی، از جمله ویژگیهایی است که قرق را به مقصدی مناسب برای گردشگری کنترلشده تبدیل کرده است. اما اینکه آیا مسئولین استانی توان بهره برداری پایدار از این جنگل را داشته باشند یا این جنگل نیز به سرنوشت تلخ بسیاری دیگر از رویشگاه های طبیعی ایران در گیلان و مازندران تبدیل شود، پرسشی است که پاسخ به آن پس از بهره برداری از دهکده گردشگری قرق امکانپذیر خواهد بود.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در این رابطه گفت: تمام زیرساختهای دهکده گردشگری و تم پارک صنایع دستی، از روشنایی و کلبههای اقامتی گرفته تا رستوران و تجهیزات خدماتی می تواند براساس حکمت اقلیم و منابع طبیعی منطقه طراحی شود. این نگاه، رفاه گردشگر را در خدمت معنا و هویت اقلیم قرار میدهد و از ورود مصالح و عناصر ناهماهنگ با طبیعت جلوگیری میکند.
جلالی دهکردی با اشاره به ظرفیتهای بومی استان گلستان اعلام کرد: وجود منابعی مانند پنبه، ابریشم، چوب و پشم، این استان را به یکی از مناطق مستعد برای توسعه صنایع دستی سبز تبدیل کرده است.
معاون صنایع دستی کشور افزود: تم پارک صنایع دستی در جنگل قرق میتواند تبدیل به الگویی برای تلفیق حفاظت از طبیعت، گردشگری پایدار و اقتصاد فرهنگ در کشور شود.