به گزارش ایلنا، آیین رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت کویر، در حاشیه نخستین روز از برگزاری نمایشگاه کتاب کرمان، با حضور ایوب دهقانکار، مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مصطفی آیت‌اللهی موسوی، معاون امور هماهنگی استانداری کرمان، علیرضا وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان، شهباز حسن‌پور و مجید دوستعلی نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، حسین اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، احمد وفایی، مدیرکل امور کتابخانه‌های استان، محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاونان و مقامات خانه کتاب و ادبیات ایران و جمعی از مدیران و مسئولان محلی برگزار و از پوستر این رویداد هنری رونمایی شد.

در ابتدای این مراسم علیرضا وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان، اظهار داشت: حدود هفت سال پیش برای اولین بار یک پنجره تازه در رابطه با موضوع توانمندسازی افراد دارای معلولیت باز شد و اون موضوع تئاتر بود بخشی از افراد دارای معلولیت توانایی و مهارتی داشتند که بتوانند در بحث هنر موفقیت‌هایی را کسب کنند و به همین مناسبت سازمان بهزیستی با اختصاص بخشی از فعالیت‌های خود به هنر درمانی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت به وسیله هنر را در پیش گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان، با اشاره به اینکه موضوع تئاتر افراد دارای معلولیت یکی از مباحثی بود که توسط بهزیستی کشور پیگیری شد افزود: امسال برای دومین سال پیاپی است که استان کرمان میزبان این جشنواره منطقه‌ای است و عملا شش استان در منطقه کویر با هم رقابت می‌کنند که منتخبان این جشنواره به رقابت‌های کشوری راه پیدا می‌کنند.

میزبانی همزمان چند سالن نمایشی

در جریان برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت کویر، تئاتر شهر کرمان، پلاتو تئاتر شهر، پلاتو صنعتی، پلاتو شهر ایران و تالار فرهنگ و هنر میزبان اجراهای جشنواره خواهند بود و بخشی از برنامه‌ها نیز در محوطه تئاتر شهر اجرا خواهد شد.

برگزاری منطقه‌ای جشنواره

این دوره از جشنواره به‌صورت منطقه‌ای برگزار خواهد شد و هنرمندان استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد و کرمان در این رویداد هنری حضور خواهند داشت و آثار منتخب به مرحله رقابت‌های کشوری راه پیدا خواهند کرد.

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت کویر صبح روز پنجشنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان برگزار خواهد شد و این رویداد فرهنگی – هنری به کار خود پایان خواهد داد.

