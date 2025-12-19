نمایش و تحلیل یک فیلم تئاتر از پاچینو در خانه هنرمندان ایران
فیلمتئاتر «سالومه» (۲۰۱۳) به کارگردانی آل پاچینو، نخستین برنامه از بستهی« گفتمان اقتدار؛ بازخوانی قدرت» در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، پنجاه و دومین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلمتئاترهای شاخص، با نمایش فیلمتئاتر «سالومه» (۲۰۱۳) به کارگردانی آل پاچینو، نخستین برنامه از بستهی« گفتمان اقتدار؛ بازخوانی قدرت» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
پس از نمایش این فیلمتئاتر، نشست نقد و بررسی آن با حضور دکتر محمد نجاری (استاد دانشگاه و منتقد تئاتر) برگزار میشود.
فیلم تئاتر «سالومه» با بازی آل پاچینو و جسیکا چستین یک فیلم تجربی شامل یک مستند آمیخته با اجرای دراماتیک بر اساس نمایشنامه اسکار وایلد به همین نام در سال ۱۸۹۱ است.
این نمایشنامه در یک پرده روایت انجیلی سالومه دخترخوانده هرود، والی یهودیه، را بازگو میکند که در ازای رقص هفت چادر سرِ یوحنای معمدان را بر سینی از هرود درخواست میکند.
نمایش و نشست تحلیلی این فیلمتئاتر، چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.